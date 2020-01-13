"В опен-спейсе будет плохо всем". Как организовать офис, если у вас работают люди разных возрастов - МНЕНИЕ

Источник материала: realt.by

Для успешного бизнеса самое важное - это люди, которые в этом бизнесе работают. Они могут быть разного пола, возраста, иметь разные увлечения. Главное, чтобы все хорошо делали свое дело. Компании сейчас это понимают. Но появляется проблема. Например, в разном возрасте люди имеют свой рабочий ритм: кому-то нужна "движуха" и постоянное общение, кто-то хочет тишины, третий даже никого видеть не желает, чтобы не отвлекаться. Управляющий директор компании Regus в Беларуси Екатерина Космачёва поделилась своим мнением о том, как эту проблему можно решать в современном офисе.

Однако представления об организации офиса и вообще труда у современных восточноевропейских работодателей (и белорусские тоже входят в их число) остались на допотопном уровне. Какова типичная реакция начальства на необходимость в новых рабочих местах? Правильно, пусть потеснятся менеджеры, всех пересадим в опен-спейс, но зоне «топ» должно быть тихо и спокойно. Так в одном пространстве оказываются представители пяти поколений: от уже очень пожилых «тихих людей» и «бэби-бумеров» до вчерашних школьников «зетов». И это при том, что уже все знают, что опен-спейсы плохо влияют на мотивацию «иксов» и более старших сотрудников, им лучше работается в обычных кабинетах. А эйджизм, который, несмотря на все предупреждения и защиту прав трудящихся, процветает повсеместно, зачастую полностью деморализует возрастного сотрудника. Немногие 50-летние комфортно себя чувствуют, откликаясь на вроде бы подходящую по всем параметрам вакансию, но размещенную «молодой быстрорастущей амбициозной» компанией.

- Наибольшее число сотрудников сегодня – это представители поколения Х, люди, родившиеся в 1965-1979-х годах, и миллениалы (дети 1980-1998-х годов). Довольно много работающих беби-бумеров, родившихся в 1946-1964 годах, есть и их предшественники, представители «тихого поколения». Наконец, в офисы и конторы приходят «люди Z», те, кто появился на свет в «нулевые».

И здесь важно уйти от стереотипов. Забудем расхожее представление о миллениалах, как о легкомысленных летунах, только и мечтающих бросить офис и работать с пляжа в Таиланде. Не стоит думать, что беби-бумеры не в состоянии справиться с новой версией компьютерной программы или «тихий человек» никогда не разберется, как включать смартфон. «Иксы», вопреки расхожему мнению, очень даже способны на риск, а «зеты» из-за экранов гаджетов прекрасно видят происходящее, отлично ориентируются в нем и умеют писать бизнес-планы, состоящие не только из эмодзи. Представьте, если бы на вас навесили такой поколенческий ярлык, согласились бы вы с такой характеристикой? Конечно, нет, потому что она несправедлива.

Понятно что у представителей различных поколений разный менталитет и отношение к работе. Молодые «зеты» работают для развития, самореализации и общения, для них естественно совмещать работу и отдых, а креативность и творчество для них – это состояние души. Они пока не озабочены семьей, детьми и здоровьем, соответственно идеальный офис для них тот, где есть все, что бы удовлетворило их потребности и где можно даже «зависать» круглыми сутками. Сотрудники постарше, как правило, уже успели обзавестись семьей и четко разделяют работу и дом.

Как показало исследование группы IWG, управляющей крупнейшим международным оператором гибких офисных решений Regus, «зеты» предпочитают инновационные высокотехнологичные рабочие места – они выросли в цифровую эпоху, знают, как быстро меняется мир, и не хотят отставать от него. Их главная тревога – в грядущей конкуренции с искусственным интеллектом и роботами, где шансы на победу у человека объективно высоки не во всех профессиях.

Поколенческие различия есть, но их причина – жизненный опыт. И его можно использовать на благо компании. Например, как это сделали в некоммерческой организации MitreCorp (США), предложив сотрудникам выходить на пенсию поэтапно и запустив программу кадрового резерва. Вышедшие на пенсию опытные сотрудники по необходимости могут выйти на работу и помочь в реализации большого или узкоспециализированного проекта.

Оказалось, что такие сотрудники – прекрасные наставники и учителя. Они многое видели и пережили, они готовы делиться полученными знаниями с молодыми коллегами. Так, опрос IWG показал, что 53% сотрудников, работающих в разновозрастных командах, считают, что многому научились у представителей других поколений. Более трети сотрудников уверены, что их наставничество было эффективно. Учителями могут быть не только «старые», но и «малые»: существуют программы обратного наставничества, где молодые помогают возрастным коллегам. Например, такие программы внедрены в американской страховой компании The Hartford.

Большое значение в организации работы разновозрастного коллектива приобретает правильная организация офисного пространства. В огромном незонированном опен-спейсе размером с заводской цех одинаково плохо будет не только предпочитающим тишину «иксам», но и ориентированным на общение «зетам». И здесь на помощь приходят гибкие офисные решения, которые позволяют обустраивать рабочие места, подходящие всем членам команды.

Например, должны гармонично соседствовать индивидуальные кабинеты, более многолюдные зоны коворкингов, уединенные уголки отдыха и закрытые от внешнего шума переговорные. В гибком офисе каждый участник разновозрастной команды может выбрать себе место для максимально эффективной работы, но в то же время все сотрудники находятся в прямом доступе друг для друга, что очень облегчает процесс внутренних коммуникаций.

Примеры ведущих компаний мира показывают, что при грамотном подходе коллективы, состоящие из представителей разных поколений, демонстрируют наилучшую производительность. Пять поколений в одном офисе – это инструмент развития вашего бизнеса.

Это частное мнение. Оно может не совпадать с мнением редакции.

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