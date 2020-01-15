«Теперь понятно». Цены росли, растут и продолжат расти. Как так?

Источник материала: Tut.by

Жители Беларуси, пожалуй, лучше многих иностранцев знают, каково это приходить в магазин и регулярно видеть на ценниках новые цифры. Рост цен — настолько привычное для нас состояние, что многие с трудом вспомнят, сколько они тратили на какой-то продукт лет пять назад. Давайте разберемся, что такое инфляция и как она влияет на каждого из нас.

Инфляция — это рост цен. Я правильно понимаю? Да, инфляция показывает, насколько в среднем в стране за определенный период вырастают цены на товары и услуги. Допустим, в экономике производят только хлеб и молоко. И за 5 рублей мы можем купить килограмм первого и литр второго. Причем стоят они одинаково. Вдруг за год хлеб дорожает на 50 копеек. Значит корзина товаров теперь будет обходиться в 5,50 рублей, или на 10% дороже. В этом случае инфляция будет равна 10%. Еще она показывает потерю покупательной способности национальной валюты, ведь с ростом цен за одну и ту же сумму можно купить меньше товаров или услуг. Считается, что небольшая инфляция полезна, так как она стимулирует экономический рост. Но ее высокий уровень, наоборот, оказывает на экономику болезненное влияние. Если инфляция не сопровождается индексацией зарплат, то резкий и сильный рост цен больше всего бьет по карману среднего класса и малообеспеченных слоев населения. В Беларуси, как правило, каждый год происходит индексация зарплат, пенсий и социальных выплат, чтобы частично компенсировать потери из-за инфляции.

Правда ли, что в Беларуси очень высокая инфляция? Но цены в Беларуси все еще бегут вверх достаточно быстро по сравнению даже со странами региона. В России инфляция в прошлом году достигла 3%, в Украине — 4,1%, в Литве — 2,7%, в Латвии — 2,3%, в Польше — 3,4%. Но то, что в последние годы ее рост замедляется, говорит о достаточно стабильном положении в экономике.

А почему инфляция разгоняется? У высокой инфляции бывают разные причины. Она может быть следствием увеличения спроса со стороны населения. Если спрос растет быстрей, чем предложение, цены на востребованные товары и услуги растут. Это явление свойственно быстрорастущим экономикам. Подстегнуть инфляцию может и рост производственных издержек предприятий из-за высоких налогов, подорожавших ресурсов, которые они используют, различных ограничений в экономике. Все это вынуждает компании повышать цены на свои товары или услуги. Иначе они просто-напросто лишатся прибыли. Еще одна причина высокой инфляции — денежно-кредитная политика. К примеру, правительство решает повысить работникам бюджетной сферы зарплаты или финансово поддержать какие-то предприятия, а денег для этого нет. Тогда оно берет и печатает новые купюры. Экономика — это баланс между спросом и предложением. Если денег напечатано намного больше, чем в экономике производится торов и услуг, то избыточная денежная масса снижает ценность национальной валюты, а цены начинают расти быстрей.

Значит, высокая инфляция — это плохо? Для экономики в целом — да. Но всегда есть те, кто выигрывает даже от негативных экономических явлений. От высокой инфляции проигрывают кредиторы и выигрывают должники. К примеру, человек взял в банке кредит с фиксированной ставкой и должен выплачивать каждый месяц по 100 рублей. При резком росте инфляции должник выиграет, потому что те деньги, которые он вернет банку, будут стоить меньше, чем те, которые он у банка брал в долг. Но если высокая инфляция — это систематическое явление, то банки регулярно меняют ставки, чтобы не остаться в минусе. Значит, должник все время будет отдавать кредитору бóльшую сумму. Если при этом его доходы не увеличиваются пропорционально росту цен, то на расплату по долгам у него будет уходить более весомая часть доходов, чем раньше. Да и все, у кого зарплата каждый год не растет следом за инфляцией, тоже оказываются в невыгодном положении, так как покупательная способность зарплаты остается неизменной пока в магазинах обновляются ценники. От инфляции проигрывают и те, кто хранит сбережения «под подушкой». Каждый сэкономленный таким способом рубль в будущем будет стоить меньше, чем в момент, когда его положили в копилку. Скачки в экономике и риски высокой инфляции отпугивают инвесторов, экспортеры оказываются менее конкурентоспособными на внешних рынках, а значит, меньше зарабатывают. Все это в конечном итоге отражается на зарплатах. Обобщая, можно отметить, что высокая инфляция может стать разовым лотерейным билетом для должников. Но в целом она бьет по карману населения и бизнеса.

А как вообще считают инфляцию, если в магазинах разные цены? Измеряют инфляцию через такой показатель как индекс потребительских цен — изменение стоимости потребительской корзины в процентах по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В сравниваемую потребительскую корзину входит набор из 473 наиболее востребованных товаров и услуг. Цены на каждый из них измеряются ежемесячно в торговых точках трех десятков городов. Причем сравнивают одни и те же товары одних и тех же производителей в одних и тех же магазинах. Индекс потребительских цен — это усредненный показатель. Если сравнивать ценники в одном конкретном магазине, то изменение цен будет отличаться. Точно так у разных людей может быть разный уровень персональной инфляции.

Вот именно, мне всегда кажется, что инфляция выше, чем сообщает Белстат. Почему так? Не все жители страны покупают одни и те же товары. Один больше питается овощами, другой вообще не покупает алкоголь, третий в этом году делает ремонт. Для каждого из них персональная инфляция будет разной: одни товары и услуги дорожают быстрей, другие — медленней или вообще дешевеют. Поэтому каждый ощущает рост цен по-своему в зависимости от того, что входит в его потребительскую корзину. Вспомним пример выше. Инфляция в условной стране 10%. А для человека, который не покупает хлеб, а питается только молоком, она будет равняться нулю. Новость о том, что инфляция за прошлый год составила 4,7% большинству из людей скажет меньше, чем подсчет, что на такой же набор продуктов у него уходит на 5−7% больше денег, чем годом раньше. Чтобы понять, насколько вы стали тратить в магазине больше денег, можно посчитать личный уровень роста цен.

И как же посчитать персональную инфляцию? Казалось бы, самый простой способ — сохранять чеки и периодически сравнивать расходы на одни и те же товары и услуги. Но такой подсчет будет не совсем корректным. Потому что мы не учитываем такие факторы как сезонность, частота покупки различных товаров, особенно тех, которые обновляем раз в несколько лет. Поэтому для более точных и корректных результатов лучше воспользоваться калькулятором персональной инфляции на сайте Белстата. В этом случае тоже придется какое-то время понаблюдать за своими тратами, чтобы ввести в калькулятор актуальные данные.

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