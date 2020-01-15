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Беларусь начала ремонт нефтепровода «Дружба»

15.01.2020 12:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ремонтные работы на участке Мозырь - Брест-3 начались 14 января и будут длиться до 17 января. Ремонт будет сопровождаться «снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».

Об этом сообщила государственная компания «Гомельтранснефть Дружба», которая выступает оператором белорусского участка нефтепровода. Ремонты планируется проводить каждый месяц.

По информации компании, в 2019 году на 1300 км белорусского участка было проведено обследование с участием Международной компании «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис». Она же предоставила отчет с рекомендациями по устранению дефектов.

Ремонтные работы будут сопровождаться «снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».

На ремонтируемых участках присутствует «значительное скопление однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода». Участки находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов, что несет существенные экологические риски деятельности предприятия.

Напомним, Беларусь и РФ до сих пор конкретно не договорились о цене на нефть. Пока она поступает в страну в минимальных объемах от компаний российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

На этом фоне Александр Лукашенко подписал указ о налоге на транспортировку нефти по территории страны. 

14 января стало известно, что российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. 

Прошло 15 дней с момента прекращения поставок российской нефти в Беларусь. Официально нефтяной спор не смогли решить ни на самом высоком уровне, ни уровнем ниже - накануне антимонопольные ведомства РФ и Беларуси провели переговоры, которые не привели к компромиссу.

14 января, после совещания у президента, первый вице-премьер Дмитрий Крутой признал, что вопрос поиска альтернативы российской нефти сейчас прорабатывается очень активно.

Беларусь занимается поиском альтернативы российской нефти много лет. В последни раз активно тема обсуждалась в 2016-2017 годах. Эксперты в интервью БДГ высказывали разное мнение по поводу поиска замены нефти из России.
 
В начале прошлого года Лукашенко вновь поднял тему, приказав правительству искать иные источники нефти для Беларуси, рассмотрев, в том числе, страны Балтии и поставки через порты.
 
Теги: Брест
 
 
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Ремонтные работы на участке Мозырь - Брест-3 начались 14 января и будут длиться до 17 января. Ремонт будет сопровождаться «снижением давления в трубопроводе...
 
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