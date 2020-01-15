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Беларусь начала ремонт нефтепровода «Дружба»
15.01.2020 12:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Ремонтные работы на участке Мозырь - Брест-3 начались 14 января и будут длиться до 17 января. Ремонт будет сопровождаться «снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».
Об этом сообщила государственная компания «Гомельтранснефть Дружба», которая выступает оператором белорусского участка нефтепровода. Ремонты планируется проводить каждый месяц.
По информации компании, в 2019 году на 1300 км белорусского участка было проведено обследование с участием Международной компании «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис». Она же предоставила отчет с рекомендациями по устранению дефектов.
Ремонтные работы будут сопровождаться «снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».
На ремонтируемых участках присутствует «значительное скопление однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода». Участки находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов, что несет существенные экологические риски деятельности предприятия.
Напомним, Беларусь и РФ до сих пор конкретно не договорились о цене на нефть. Пока она поступает в страну в минимальных объемах от компаний российского бизнесмена Михаила Гуцериева.
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Ремонтные работы на участке Мозырь - Брест-3 начались 14 января и будут длиться до 17 января. Ремонт будет сопровождаться «снижением давления в трубопроводе...
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