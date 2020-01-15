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«Может, кто-то из IT-индустрии заинтересуется». ОАО «Мотовело» выставили на третьи торги по сниженной цене — $37,8 миллиона
15.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Производственная площадка ОАО «Мотовело» снова
Общая площадь земельного участка ОАО «Мотовело» составляет 27,5 га,
— Объект сам по себе довольно большой, и, несмотря на относительно неплохое расположение, найти инвестора будет непросто, — рассказал Николай Музыченко. — Проект по развитию этой территории уже разработан, но ПДП, насколько мне известно, еще не утвержден. Проектом предусмотрено размещение технопарка, жилье построить здесь нельзя. Именно поэтому поиск инвестора еще больше усложняется. Возможно, реализацией проекта заинтересуется кто-то из IT-индустрии или зарубежные покупатели. Но подобный пример продажи производственных помещений мы уже видели — это
Мы уже
Проектом предусматривается, что после реконструкции производственные площади сократятся до 69,9%, озеленение до 0,8%, улично-дорожная сеть, наоборот, расширится до 22,5%. Разработчик проекта — УП «Минскградо», заказчик — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
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«Может, кто-то из IT-индустрии заинтересуется». ОАО «Мотовело» выставили на третьи торги по сниженной цене — $37,8 миллиона
Производственная площадка ОАО «Мотовело» снова выставлена на аукцион, теперь по сниженной цене. Это уже третьи торги, но в этом случае даже и не ожидалось, что...
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