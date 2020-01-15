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«Может, кто-то из IT-индустрии заинтересуется». ОАО «Мотовело» выставили на третьи торги по сниженной цене — $37,8 миллиона

15.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Производственная площадка ОАО «Мотовело» снова выставлена на аукцион, теперь по сниженной цене. Это уже третьи торги, но в этом случае даже и не ожидалось, что поиск инвестора будет простым. Директор «Центра промышленной оценки» Николай Музыченко считает, что один из вариантов развития проекта — IT-индустрия.

«Может, кто-то из IT-индустрии заинтересуется». ОАО «Мотовело» выставили на третьи торги по сниженной цене — ,8 миллиона
Источник фото: motovelo.by

Общая площадь земельного участка ОАО «Мотовело» составляет 27,5 га, большинство площадей сдаются в аренду. На сайте «Мотовело» указано, что количество арендаторов сегодня превышает 170 организаций.

— Объект сам по себе довольно большой, и, несмотря на относительно неплохое расположение, найти инвестора будет непросто, — рассказал Николай Музыченко. — Проект по развитию этой территории уже разработан, но ПДП, насколько мне известно, еще не утвержден. Проектом предусмотрено размещение технопарка, жилье построить здесь нельзя. Именно поэтому поиск инвестора еще больше усложняется. Возможно, реализацией проекта заинтересуется кто-то из IT-индустрии или зарубежные покупатели. Но подобный пример продажи производственных помещений мы уже видели — это знаменитый завод им. Кирова. При том, что там можно строить жилье, бывший завод был раскуплен по частям. Да и что будет в дальнейшем с выкупленными территориями, также неясно. 

Мы уже писали, что на территории ОАО «Мотовело» планируется открыть технопарк республиканского уровня, включающий участки экспериментального наукоемкого производства, научно-исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, промотель, гостиницу. Из всех зданий, которые находятся на территории «Мотовело», к использованию пригодно только одно. Остальным сооружениям предписан снос.

Проектом предусматривается, что после реконструкции производственные площади сократятся до 69,9%, озеленение до 0,8%, улично-дорожная сеть, наоборот, расширится до 22,5%. Разработчик проекта — УП «Минскградо», заказчик — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

 
 
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Производственная площадка ОАО «Мотовело» снова выставлена на аукцион, теперь по сниженной цене. Это уже третьи торги, но в этом случае даже и не ожидалось, что...
 
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