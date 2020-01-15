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В прокуратуру поступили 32 обращения по поводу недопуска адвоката к активисту Шашку

15.01.2020 16:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прокуратуру города Минска для рассмотрения направлены 32 электронных обращения по вопросу недопуска адвоката к задержанному активисту Станиславу Шашку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«В Генпрокуратуру поступило 32 электронных обращения, в которых указано, что в Центре изоляции правонарушителей [в Минске] отбывает административное наказание в виде ареста Станислав Шашок. По сведениям обратившихся, ему не предоставлена возможность воспользоваться услугами адвоката, что нарушает его право на защиту», — рассказали в пресс-службе.

В ответ Генпрокуратура сообщает, что все обращения переданы в городскую прокуратуру для рассмотрения. Позже обратившимся будет дан ответ.

Напомним, еще в начале января общественное объединение «Правовая инициатива» опубликовало открытое письмо к министру внутренних дел Юрию Караеву и старшему помощнику прокурора Минска Николаю Геращенко. Люди просили обратить внимание на «систематические нарушения, допускаемые сотрудниками ЦИП» на Окрестина", а именно недопуск адвоката к арестованным на «сутки».

В частности, речь шла об активисте кампании Legalize Belarus Станиславе Шашке, который 27 декабря был арестован на 15 суток за участие в акции против интеграции с Россией.

По данным правозащитников, с 30 декабря по 3 января, то есть пять дней, к нему не пускали адвокатов, хотя имелись все необходимые документы. В ЦИП причиной недопуска называли занятость комнат для свиданий с адвокатами. Адвокаты Шашка и его мама по этому поводу писали жалобы в Следственный комитет и прокуратуру Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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