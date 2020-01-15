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В прокуратуру поступили 32 обращения по поводу недопуска адвоката к активисту Шашку
15.01.2020 16:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прокуратуру города Минска для рассмотрения направлены 32 электронных обращения по вопросу недопуска адвоката к задержанному активисту Станиславу Шашку. Об этом
«В Генпрокуратуру поступило 32 электронных обращения, в которых указано, что в Центре изоляции правонарушителей [в Минске] отбывает административное наказание в виде ареста Станислав Шашок. По сведениям обратившихся, ему не предоставлена возможность воспользоваться услугами адвоката, что нарушает его право на защиту», — рассказали в пресс-службе.
В ответ Генпрокуратура сообщает, что все обращения переданы в городскую прокуратуру для рассмотрения. Позже обратившимся будет дан ответ.
Напомним, еще в начале января общественное объединение «Правовая инициатива»
В частности, речь шла об активисте кампании Legalize Belarus Станиславе Шашке, который 27 декабря
По данным правозащитников, с 30 декабря по 3 января, то есть пять дней, к нему не пускали адвокатов, хотя имелись все необходимые документы. В ЦИП причиной недопуска называли занятость комнат для свиданий с адвокатами. Адвокаты Шашка и его мама по этому поводу писали жалобы в Следственный комитет и прокуратуру Минска.
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Теперь ответ должны дать в столичной прокуратуре.
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