Помогать достраивать «Карамель» будет еще один генподрядчик, а на возведение «Грушевского посада» брошены все силы. Как поживают «долгострои» на проспекте Дзержинского

Застройщиком выступает СЗАО «ЛадаГарант». На сайте ООО «Жилстройкомплект» указано , что и ЖСК имеет отношение к возведению «Карамели», однако в официальном ответе компания открестилась от каких-либо связей с «Карамелью».

По нормативам компания должна была возвести жилой комплекс за 20 месяцев и завершить свою работу в августе 2019 года. Однако что-то пошло не так, и готовность ЖК к концу года составляла только 35%.