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Помогать достраивать «Карамель» будет еще один генподрядчик, а на возведение «Грушевского посада» брошены все силы. Как поживают «долгострои» на проспекте Дзержинского
17.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мингорисполком принял решение направить в помощь СЗАО «ЛадаГарант» в возведении ЖК «Карамель» второго генерального подрядчика. А ООО «Жилстройкомплект» увеличил количество строителей на ЖК «Грушевский посад» до 90 человек.
Что говорит «ЛадаГарант» по поводу «Карамели»
ЖК «Карамель» строится всего в нескольких минутах ходьбы от ст. м. «Грушевка». Согласно проекту, в комплексе предусмотрено 14 секций монолитно-каркасных домов переменной этажности – от 17 до 19 этажей. В них предлагается жилье с уже возведенными межкомнатными перегородками, общей площадью до 83 кв.м.
Застройщиком выступает СЗАО «ЛадаГарант». На сайте ООО «Жилстройкомплект»
По нормативам компания должна была возвести жилой комплекс за 20 месяцев и завершить свою работу в августе 2019 года. Однако что-то пошло не так, и готовность ЖК к концу года составляла только 35%.
Что говорит «Жилстройкомплект» по поводу «Грушевского посада»
ЖК «Грушевский посад», как и ЖК «Карамель», расположен в нескольких минутах ходьбы от ст. м. «Грушевка». В состав комплекса входит 4 каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. В них предлагаются квартиры площадью от 45 кв.м до 93 кв.м. На территории «Грушевского посада» предусмотрен подземный паркинг, а также наземная гостевая парковка. Квартиры сдаются с черновой отделкой высокого качества.
Застройщиком выступает ООО «Жилстройкомплект». По нормативам компания должна была возвести жилой комплекс за 22 месяца. С 1 августа 2019 года этот объект перевели в разряд сверхнормативных. 5 июля Мингорисполком продлил строк строительства первой и второй секции до 15 ноября 2019 года.
Процесс строительства по объективным причинам за 2019 год приостанавливался три раза, о чем были оформлены соответствующие акты. Учитывая этот факт, Мингорисполком 18 октября 2019 года продлил срок строительства до 31.12.2019. Однако по состоянию на конец года готовность «Грушевского посада» составляла: первой и второй секций – 87%, третьей и четвертой – 28%.
- Строительство жилого комплекса «Грушевский посад», застройщиком которого выступает ООО «Жилстройкомплект», ведется с некоторым опозданием от первоначально заявленных сроков, - сообщает в своем письме ЖСК. – В настоящее время застройщиком предпринимаются все необходимые меры для завершения строительства в сроки, указанные в проектной документации.
Что об этих двух «долгостоях» думает администрация района
В администрации района рассказали, что эти два объекта находятся на постоянном контроле.
- В связи с низкими темпами работ представители администрации посещают два раза в неделю указанные объекты с предоставлением оперативной информации о ходе работ в комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома, - сообщили в администрации Московского района столицы.
Что касается ЖК «Карамель» и СЗАО «ЛадаГарант», то вопрос о дальнейшей реализации проекта этим застройщиком неоднократно рассматривался в Мингорисполкоме. Было принято решение о дальнейшем продолжении строительства «Карамели» с привлечением второго генерального подрядчика ООО «ТримифИнжСтрой», который согласился взять на себя договорные обязательства, которые «ЛадаГарант» взяла перед Мингорисполкомом. Сейчас «ЛадаГарант» и «ТримифИнжСтрой» решают между собой все вопросы, которые касаются строительства «Карамели».
Об ООО «ТримифИнжСтрой» известно не много. На официальном сайте застройщика имеется информация, что он
По поводу ЖК «Грушевский посад» и ООО «Жилстройкомплект» администрация сообщает, что в соответствии с откорректированным графиком производства работ ввод 1-й и 2-й секций планируется в II квартале 2020 года, а 3-й и 4-й секций – до конца декабря 2020 года.
- В настоящее время застройщиком предпринимаются все необходимые меры для завершения работ. На объекте увеличилось количество работающих до 90 человек, - сообщают в администрации района.
Изъятие земельных участков двух «долгостроев» пока не планируется. И ЖСК, и «ЛадаГарант» уверяют, что все отставания от графиков и прочие проблемы не должны повлиять на стоимость квадратного метра.
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Помогать достраивать «Карамель» будет еще один генподрядчик, а на возведение «Грушевского посада» брошены все силы. Как поживают «долгострои» на проспекте Дзержинского
Мингорисполком принял решение направить в помощь СЗАО «ЛадаГарант» в возведении ЖК «Карамель» второго генерального подрядчика. А ООО «Жилстройкомплект»...
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