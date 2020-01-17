«Может ли многодетная семья получить льготный кредит на покупку «вторички»?» Эксперты отвечают на сложные вопросы

Интересный вопрос задал читатель realt.byс ником glebv256@gmail.com. Многодетная мать, у которой трое несовершеннолетних детей и ждет четвёртого, интересуется, может ли она рассчитывать на льготный кредит при покупке вторичного жилья (в частности - частного дома), исходя из расчёта 15 квадратных метров на человека. И какие существуют нюансы.

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

- Что касается получения льготного кредита, то воспользоваться данным кредитом можно лишь тогда, когда подошла очередь, так как одним из основополагающих принципов государственной поддержки является принцип очередности.

При этом если абстрагироваться от очередности, что касается покупки жилого помещения на вторичном рынке, то нужно быть очень внимательным и все узнавать заранее, так как в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» установлено, что льготные кредиты на приобретение жилых помещений предоставляются многодетным семьям в размере, не превышающем 100 процентов величины оценочной стоимости приобретаемого жилого помещения, определяемой в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

То есть покупка происходит по рыночной стоимости, а сумму льготного кредита для приобретения жилого помещения на вторичном рынке банки определяют исключительно по его оценочной стоимости, которая составляет меньше рыночной стоимости, иногда в разы.

В результате чего для приобретения жилого помещения по льготному кредиту даже многодетным семьям иногда требуется вносить значительную стоимость из собственных средств, взять которые негде. Соответственно мечта об улучшении жилищных условий превращается в кошмар.

Так же следует иметь в виду, что государственная поддержка по Указу Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», который ранее был основным правовым актом, по данным вопросам постепенно сокращается. На его основе, в основном, уже ведется обслуживание выданных ранее кредитов. Основным законодательным актом на сегодняшний день, по которому оказывается государственная поддержка при строительстве (реконструкции) жилых помещений уже, по сути, стал Указ Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», регулирующий вопросы адресного субсидирования (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений и субсидии на погашение основного долга по этим кредитам).

При этом по Указу Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» покупка жилого помещения на вторичном рынке по общим основаниям вообще не субсидируется в принципе.

Если же говорить о покупке жилого помещения на вторичном рынке, то, основной вариант все же на что Вы можете рассчитывать, это одноразовая субсидия на приобретение жилого помещения в соответствии с Положением о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, утвержденном Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. № 555 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений».

В любом случае по данному вопросу Вам следует, обратится в Ваш местный исполнительный комитет по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, узнайте, как движется Ваша очередь, сообщите им, что Вы готовы рассмотреть возможность покупки жилого дома на вторичном рынке и какую государственную поддержку Вам готовы предложить и главное, в каком размере.