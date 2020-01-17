«Может ли многодетная семья получить льготный кредит на покупку «вторички»?» Эксперты отвечают на сложные вопросы

В этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» эксперты отвечают нашим читателям на вопросы о получении льготного кредита на «вторичку», субсидии на покупку мебели для нуждающихся, а также как оспорить размер компенсации при сносе дома. Ответы на них читайте в нашей подборке.
Читатель realt.byпод ником id58784736 задается жизненным вопросом: она с мужем купила дом в кредит, оформили его на супруга, на очереди как молодая семья не стояли. Не так давно мама нашей читательницы подарила ей чеки «жилье». Девушка интересуется, могут ли супруги их внести на погашение части кредита? Или можно подарить их мужу, чтобы погасить ими часть кредита?
Интересный вопрос задал читатель realt.byс ником glebv256@gmail.com. Многодетная мать, у которой трое несовершеннолетних детей и ждет четвёртого, интересуется, может ли она рассчитывать на льготный кредит при покупке вторичного жилья (в частности - частного дома), исходя из расчёта 15 квадратных метров на человека. И какие существуют нюансы.
- Что касается получения льготного кредита, то воспользоваться данным кредитом можно лишь тогда, когда подошла очередь, так как одним из основополагающих принципов государственной поддержки является принцип очередности.
При этом если абстрагироваться от очередности, что касается покупки жилого помещения на вторичном рынке, то нужно быть очень внимательным и все узнавать заранее, так как в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» установлено, что льготные кредиты на приобретение жилых помещений предоставляются многодетным семьям в размере, не превышающем 100 процентов величины оценочной стоимости приобретаемого жилого помещения, определяемой в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
То есть покупка происходит по рыночной стоимости, а сумму льготного кредита для приобретения жилого помещения на вторичном рынке банки определяют исключительно по его оценочной стоимости, которая составляет меньше рыночной стоимости, иногда в разы.
В результате чего для приобретения жилого помещения по льготному кредиту даже многодетным семьям иногда требуется вносить значительную стоимость из собственных средств, взять которые негде. Соответственно мечта об улучшении жилищных условий превращается в кошмар.
Так же следует иметь в виду, что государственная поддержка по Указу Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», который ранее был основным правовым актом, по данным вопросам постепенно сокращается. На его основе, в основном, уже ведется обслуживание выданных ранее кредитов. Основным законодательным актом на сегодняшний день, по которому оказывается государственная поддержка при строительстве (реконструкции) жилых помещений уже, по сути, стал Указ Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», регулирующий вопросы адресного субсидирования (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений и субсидии на погашение основного долга по этим кредитам).
При этом по Указу Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» покупка жилого помещения на вторичном рынке по общим основаниям вообще не субсидируется в принципе.
Если же говорить о покупке жилого помещения на вторичном рынке, то, основной вариант все же на что Вы можете рассчитывать, это одноразовая субсидия на приобретение жилого помещения в соответствии с Положением о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, утвержденном Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. № 555 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений».
В любом случае по данному вопросу Вам следует, обратится в Ваш местный исполнительный комитет по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, узнайте, как движется Ваша очередь, сообщите им, что Вы готовы рассмотреть возможность покупки жилого дома на вторичном рынке и какую государственную поддержку Вам готовы предложить и главное, в каком размере.
Жизненным вопросом интересуется читатель с ником Miklashevskaya.2014@mail.ru: «Купили с аукциона земельный участок для строительства дома. Построили фундамент и законсервировали на 3 года. Консервация закончилась в ноябре этого года. Весной будем продолжать строительство. Сколько времени на строительство у нас есть после консервации?»
- Потом ещё на три года по заявлению можно продлить. Если не уложились в сроки и эти, пишите заявление в связи со сложным материальным положением просите продлить ещё на два года. В общей сложности 8 лет. У Вас в запасе ещё пять. Эти все вопросы решаете с сельским советом.
Читатель realt.byПетр Казакевич задается таким вопросом: в 2002 году его многодетная семья с тремя детьми заключили договор на долевое строительство квартиры и в 2003 году ее им построили. Семье Петра выделили льготный кредит, и часть они внесли собственных средств во время строительства. Заем еще не выплачен, а квартиру оформили в собственность. Знакомые семьи читателя не являясь многодетными, при строительстве получили еще и безвозмездные субсидии и использовали их на покупку мебели и др. А вот семье Петра в субсидии отказали в устной форме. Наш читатель интересуется, может ли он теперь написать заявление на субсидию, и в каком виде и размере их предоставят?
- В Указе Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», регулирующем вопросы льготного кредитования и одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений (условия и порядок предоставления одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений гражданам определяется в соответствии с Положением о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, утвержденном Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. № 555 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений») заложен принцип одноразовости получения государственной поддержки на улучшение жилищных условий.
Такой же принцип заложен и в действующем параллельно Указе Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», регулирующий вопросы адресного субсидирования (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений и субсидии на погашение основного долга по этим кредитам).
На сегодняшний день права на совместное использование льготного кредита и одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» многодетные семьи как и молодые не имеют, в отличие от того времени когда Вы осуществляли строительство (Указ Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» действовавший на момент Вашего строительства предусматривал право на совместное использование льготного кредита и одноразовой безвозмездной субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений для многодетных семей которым в установленном законодательством порядке предоставлялся льготный кредит в размере 95 процентов стоимости нормируемого размера общей площади строящегося жилого помещения для определения величины льготного кредита (из расчета на одного члена семьи), установленного законодательством в размере 5 процентов стоимости нормируемого размера общей площади жилого помещения, так же право на совместное использование льготного кредита и одноразовой безвозмездной субсидии было предусмотрено и для молодых семей).
Была ли положена Вам на момент строительства еще и субсидия, сказать сложно, недостаточно информации. То, что Ваши знакомые получили еще и субсидию, не означает, что она была положена и Вам. Ваша семья как многодетная была прокредитована на очень большой процент стоимости нормируемого размера общей площади жилого помещения, Ваши же знакомые, так как не относились к категории многодетной семьи, были прокредитованы на куда меньший процент, и соответственно, например, как молодая семья получили еще и субсидию.
В любом случае данный вопрос Вам необходимо было поднимать на момент Вашего строительства, в письменной форме обратиться с заявлением на получение субсидии, а не устной.
На сегодняшний же день оснований для получения субсидии у Вас не просматривается. За более детальной информацией Вы можете обратиться в Ваш местный исполнительный комитет.
Читатель realt.byпод ником LES.A. задается вопросом о нерадивых арендаторах ее квартиры: «Я сдаю квартиру в Минске по договору в течение 3 лет семье с ребенком. За последний 2019 год они перестали оплачивать арендную плату и по коммунальным платежам есть задолженность. Наниматели говорят, что квартире срочно нужен ремонт. Я согласна на ремонт в частичный зачет за арендную плату. Но они ни аренды не платят, ни ремонт не делают уже в течение года. Естественно, я плачу уже год налог за сдачу квартиры из своего кармана. Я проживаю за границей и очень трудно решать эти вопросы на расстоянии. Могу ли я требовать досрочного расторжения договора и возмещения арендной платы (до окончания договора остался 1 год)? Я бы и сама сделала ремонт, но без оплаты аренды это для меня невозможно. Имеют ли право наниматели не платить аренду, если квартире требуется ремонт? Как разрешить эту ситуацию?»
Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья АН «Твоя Столица» Надежда Вашинко
- Наниматель обязан ежемесячно оплачивать коммунальные платежи и арендную плату не зависимо от состояния ремонта, если нет другой договоренности с собственником. Вы можете досрочно расторгнуть договор, за один месяц направив нанимателю письменное уведомление о выселении. При досрочном расторжении договора в РСЦ должны присутствовать обе стороны: собственник и наниматель. Если наниматель добровольно не согласится возместить долги и расторгнуть договор, то необходимо будет обратиться в суд.
Наш читатель Максим Деленди получили извещение с решением о предстоящем сносе дома и рассчитывает на компенсацию в виде квартиры. Также владеет информацией о размерах денежных компенсаций за дом и за строения и насаждения при нем. Так вот, с размером компенсации за дом Максим согласен, а с размером компенсации за строения и насаждения решительно нет. Поэтому читатель интересуется, можем ли он оспорить сумму компенсации именно за хоз. постройки и насаждения? Если может, то как? И повлияет ли на размер компенсации (в виде квартиры) факт наличия в собственности у собственника другого жилья?
В соответствии с пунктом 1 статьи 140 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, местный исполнительный и распорядительный орган либо по его решению лицо, которому предоставляется земельный участок, обязаны до принятия решения об изъятии земельного участка для государственных нужд предложить и обеспечить по выбору собственника жилого дома или квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли в праве общей собственности на жилое помещение) реализацию в частности прав на получение в собственность квартиры типовых потребительских качеств, а также в случае, если рыночная стоимость предоставляемой квартиры меньше рыночной стоимости подлежащих сносу жилого дома (квартиры), строений, сооружений и насаждений при них (доли в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), - денежной компенсации в размере этой разницы.
Определение размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка и сносом расположенных на них объектов недвижимости осуществляют соответствующие организации, перечень данных организаций утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».
Порядок определения ориентировочного и фактического размера убытков, причиняемых гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости осуществляется в соответствии с Положением о порядке определения размера убытков, причиненных землепользователям изъятием у них земельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».
По результатам определения размеров убытков, причиняемых землепользователям изъятием земельных участков, сносом расположенных на них объектов недвижимости, организация, осуществляющая определение размера убытков, составляет отчет об определении размеров убытков с указанием в нем исполнителя работ, перечня данных, использованных при определении размеров убытков, источника их получения, описания процедуры расчета убытков, результатов определения убытков, иных сведений. Отчет подписывается руководителем этой организации, заверяется печатью.
Соответственно Вы можете изначально обратиться непосредственно к исполнителю оценки за разъяснением основных моментов определения размера убытков, как проходила процедура и т.д. Если вопросы не отпадут, то можете обратиться за проведением экспертизы достоверности независимой оценки. Так же по данному вопросу Вы можете обратиться в суд. Однако шансов на положительный исход в данном случае крайне мало, так как оценщики изначально стараются максимально достоверно определить размер убытков.
Что касается вопроса, влияет ли на размер компенсации (в виде квартиры) факт наличия в собственности у собственника другого жилья, то наличие в собственности у собственника другого жилья никак не влияет на размер компенсации.