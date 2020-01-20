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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 января 2020 года
20.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рынок приходит в себя после традиционного праздничного затишья, но в этом году «пробуждение» произошло очень стремительно. После двух недель с практически нулевой динамикой цены на «вторичке» стали стремительно расти. За минувшую неделю
Не исключено, что это была просто аномальная неделя, и вскоре рынок вернётся к привычному вялотекущему ритму. Но напомним, что по итогам декабря резкий рост цен был
Объём предложения продолжает восстанавливаться после праздников. Количество выставленных на продажу квартир выросло на минувшей неделе на 1%. Предложение 2-комнатных квартир увеличилось на 3,4%, 3-комнатных – на 1,4%. Примечательно, что «однушек» по итогам недели в базе стало меньше на 3,2%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 20 января следующим образом:
У всех типов квартир был зафиксирован рост цен. Максимальные темпы демонстрировали 3-комнатные квартиры (+1,1%), остальные приросли в цене на 0,1-0,7%. По итогам последнего месяца сильнее остальных подорожали именно «трешки» (+1,7%).
Изменение цен в районах Минска на 20 января выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 821 $/м2 (+0,6%), Витебск – 634 $/м2 (+0,7%), Гомель – 629 $/м2 (+0,2%), Гродно – 754 $/м2 (+0,3%), Могилев – 631 $/м2 (+0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2,1% и составляет 2822 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,3% и составляет 1774 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1123 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 13 по 20 января 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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