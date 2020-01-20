Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 января 2020 года

Рынок приходит в себя после традиционного праздничного затишья, но в этом году «пробуждение» произошло очень стремительно. После двух недель с практически нулевой динамикой цены на «вторичке» стали стремительно расти. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,6% и составил 1411 $/м2. Последний раз такое резкое недельное изменение наблюдалось в марте 2018 года.

Не исключено, что это была просто аномальная неделя, и вскоре рынок вернётся к привычному вялотекущему ритму. Но напомним, что по итогам декабря резкий рост цен был отмечен и у реальных сделок .