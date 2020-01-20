Лукашенко поблагодарил главу профсоюзов за выборы

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов за активное участие в парламентской избирательной кампании. Об этом он заявил 20 января на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад в ее организацию, — сказал президент. — Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в кампании, помогут ее организовать на местах, что и было сделано.

Александр Лукашенко подчеркнул роль ФПБ в общественно-политической жизни страны, назвав организацию одной из самых многочисленных.

— Основу составляют люди, которые трудятся, работают, а не занимаются политиканством, хождением по чистым и уютным минским улицам.

Во время встречи обсуждался также ход подготовки к восьмому съезду Федерации профсоюзов Беларуси, который планируется провести в конце февраля.

Александр Лукашенко поручил главе Администрации президента и правительству подключиться к процессу подготовки этого мероприятия.

— Если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично, чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих же много. Даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо, вы человек опытный, я это знаю, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, профсоюзы должны гордиться той ролью, которую они играют в современном белорусском обществе.

— Непростое время, люди разные, естественно. Кто-то так, кто-то эдак будет судачить по этому поводу. Но все должны понимать: не дай бог какие-то трудные времена, нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол (по-старому говоря) — наша молодежная организация, все организации будут задействованы. Не дай бог, конечно, этих трудных времен. Мы стратегически ориентируемся и выстраиваем свою жизнь, и люди должны это понимать. Поэтому съезд мы должны провести достойно, красиво.