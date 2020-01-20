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Министра обороны Андрея Равкова назначили госсекретарем Совета безопасности

20.01.2020 12:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр обороны, генерал-лейтенант Андрей Равков назначен госсекретарем Совета безопасности. Такое решение сегодня принял Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Абаронка.BY».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На новом посту он заменит Станислава Зася, ставшим генеральным секретарем ОДКБ.

Андрей Равков был назначен министром обороны в 2014 году. До этого занимал должности начальника оперативного отдела — заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.

Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году — Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году — Военную академию Республики Беларусь, в 2005 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Равков даже был избран депутатом Минского областного совета депутатов от Борисова в 2012 году.

«Никогда не мечтал быть генералом»

В интервью газете «Звязда» Равков рассказывал, что на выбор профессии повлияла его мать, хотя в семье военных не было. При этом отец будущего генерала долго не мог с этим смириться, поскольку мечтал, чтобы сын работал ветврачом, причем главным в районе.

«Я с самого детства увлекался оружием, даже конструировал самодельное. Однажды, убираясь в комнате, мама услышала по радио, что в Минское суворовское военное училище проводится набор. Она настолько заразилась этой идеей, что спросила, не хочу ли я попробовать туда поступить. Я согласился. Так и попал из деревенской школы в столицу», — рассказывал министр обороны.

При этом министр признавался, что никогда не мечтал быть генералом.

«В советское время это звание вообще казалось недостижимым. Путь генерала — всегда сложный. Я хорошо понимал, через что нужно пройти, какие должности сменить, чтобы носить генеральские погоны. Чем выше должность, большая ответственность и меньшее внимание семье. Это те трудности армейской службы, которые мы гипотетически воспринимаем, когда становимся военнослужащим», — говорил Андрей Равков.

 
 
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