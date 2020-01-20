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МВД о задержанном за «кровавые» руки Пушкина: Он сам пришел в РУВД и признался, что разрисовал памятник
20.01.2020 12:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодой человек, осквернивший памятник Пушкину, сам пришел в РУВД и признался, что именно он разрисовал памятник. Об этом в официальном
— В воскресенье, 19 января, в Центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник. Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища, — сообщила Чемоданова.
Молодой человек ранее неоднократно нарушал законодательство и уже привлекался к ответственности. В настоящий момент с ним работают правоохранители, он задержан. Центральный РОСК Минска дал его действиям правовую оценку.
Напомним, 17 января в сквере возле гостиницы «Беларусь» неизвестный раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину. В милицию о произошедшем сообщили неравнодушные минчане. За ночь городские службы
Утром 20 января Павел Северинец и глава «Молодого фронта»
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МВД о задержанном за «кровавые» руки Пушкина: Он сам пришел в РУВД и признался, что разрисовал памятник
17 января в сквере возле гостиницы «Беларусь» неизвестный раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину. В милицию о произошедшем сообщили неравнодушные...
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