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МВД о задержанном за «кровавые» руки Пушкина: Он сам пришел в РУВД и признался, что разрисовал памятник

20.01.2020 12:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой человек, осквернивший памятник Пушкину, сам пришел в РУВД и признался, что именно он разрисовал памятник. Об этом в официальном телеграм-канале МВД сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.


Фото: агентство «Минск-Новости»

— В воскресенье, 19 января, в Центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник. Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища, — сообщила Чемоданова.


Баллончики с красной краской. Фото: МВД

Молодой человек ранее неоднократно нарушал законодательство и уже привлекался к ответственности. В настоящий момент с ним работают правоохранители, он задержан. Центральный РОСК Минска дал его действиям правовую оценку.

Напомним, 17 января в сквере возле гостиницы «Беларусь» неизвестный раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину. В милицию о произошедшем сообщили неравнодушные минчане. За ночь городские службы «вернули к жизни» разрисованный вандалом памятник.

Утром 20 января Павел Северинец и глава «Молодого фронта» сообщили, что за осквернение памятника Пушкину задержан активист «Молодого фронта» Филипп Шавров.

 
Теги: Минск
 
 
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17 января в сквере возле гостиницы «Беларусь» неизвестный раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину. В милицию о произошедшем сообщили неравнодушные...
 
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