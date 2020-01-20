МВД о задержанном за «кровавые» руки Пушкина: Он сам пришел в РУВД и признался, что разрисовал памятник

Источник материала: Tut.by

Молодой человек, осквернивший памятник Пушкину, сам пришел в РУВД и признался, что именно он разрисовал памятник. Об этом в официальном телеграм-канале МВД сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.



Фото: агентство «Минск-Новости»

— В воскресенье, 19 января, в Центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник. Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища, — сообщила Чемоданова.



Баллончики с красной краской. Фото: МВД

Молодой человек ранее неоднократно нарушал законодательство и уже привлекался к ответственности. В настоящий момент с ним работают правоохранители, он задержан. Центральный РОСК Минска дал его действиям правовую оценку.

Напомним, 17 января в сквере возле гостиницы «Беларусь» неизвестный раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину. В милицию о произошедшем сообщили неравнодушные минчане. За ночь городские службы «вернули к жизни» разрисованный вандалом памятник.

Утром 20 января Павел Северинец и глава «Молодого фронта» сообщили , что за осквернение памятника Пушкину задержан активист «Молодого фронта» Филипп Шавров.