ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выступал за суверенитет Беларуси, «чистил» имидж армии. Чем запомнится Минобороны с Равковым во главе

20.01.2020 12:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр обороны Андрей Равков отправлен в отставку. Решением президента он возглавит Совет безопасности. Министерство обороны Равков возглавлял пять с половиной лет. TUT.BY собрал самые громкие случаи в белорусской армии, идеи и инициативы, которыми Минобороны с Андреем Равковым на посту министра запомнится белорусам.


Фото: Reuters

Дедовщина в армии

При Андрее Равкове о белорусской армии стали говорить намного чаще в негативном контексте: дедовщина, суициды солдат, смерть из-за неосторожного обращения с техникой и оружием.

Сам Равков говорил, что дедовщина в армии возникает не сама по себе, все идет «от семьи, школы и даже детского сада».

— Вот и приходит один в армию, и он привык унижать, а второй — мухи не обидит. И выходит конфликт интересов. И это выплескивается, если не дорабатывает командир. Мне доводилось вынимать из петли двух мальчишек. И один сказал: «Капитан, зачем вы меня вытянули? Я все равно уйду, — говорил министр Андрей Равков.


Трагическая смерть 21-летнего солдата Александра Коржича в Печах стала одним из самых громких случаев дедовщины в белорусской армии. 3 октября 2017 года в подвале медроты был обнаружен Александр Коржич с майкой на голове и связанными шнурками. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Но через несколько дней после этого заявления Следственный комитет задержал 10 военнослужащих, еще 5 человек проходили по делу в статусе подозреваемых.

Позже стало известно, что Коржича нашли через 7 дней после того, как он покинул медсанчасть.

Сержантам части было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), а Барановскому еще по ч. 1 ст. 205 (Кража). Потерпевшая — мать погибшего — Светлана Коржич не согласилась с официальной версией и с момента гибели единственного сына настаивает на одном: Александра убили.

5 ноября 2018 года Минский областной суд признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. В адрес министра обороны Андрея Равкова суд вынес частное определение.

После трагедии в Печах приказом министра обороны было уволено 4 человека, еще 5 отстранены от должностей. 20 ноября 2017 года президент назначил Вячеслава Будика на должность начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Кроме того, в Печи приехали служить лучшие сержанты, которых отбирали по всей стране.

Отвечая на вопрос о том, какие для себя сделал выводы министр обороны после трагедии в Печах, Андрей Равков ответил, что для него, как для министра, «самым неприятным» стало то, что Коржича потеряли на 7 дней.

— Он 7 дней провисел в петле… Я понимаю, что солдат может потеряться на ночь, на несколько часов, но не на 7 дней! Поэтому без сожалений мы отстранили от должности тех, кто должен был вести учет, пришлось решить кадровые вопросы, — говорил Равков.

После трагедии в Печах белорусы создали петицию за отставку министра обороны и собрали под ней 11 тысяч подписей. Но Андрей Равков остался при должности.

Рассматривал идею не забирать в армию единственного сына в семье

После смерти Александра Коржича президент вспомнил о практике не забирать в армию единственного ребенка в семье. Министр обороны позже отметил, что этот вопрос «промониторили» и оказалось, что таких мальчишек — 21%.

— А из тех, кто в резерве, еще больше, — 24%. Сказать, что их не будут призывать в армию, будет неправильно. А родители двух-трех сыновей скажут: «А мы что, не такие?, — задавался вопросом Равков. Кроме того, из-за демографической ситуации в стране, говорил министр, в армию приходится призывать тех молодых людей, которые бы в начале 2000-х не прошли отбор.

Поэтому пока это предложение так и осталось на уровне идеи.

Продвигал новый закон об отсрочках

В 2018 году Минобороны впервые прочувствовало на себе «демографическую яму»: на службу в армию призвали лишь 10 тысяч белорусов. В ведомстве заявляли, что это существенно не повлияло на боеспособность воинских частей, но отметили, что проблема есть. Именно это стало поводом для создания законопроекта «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках».


Новые правила вызвали волну возмущения в обществе. По ним отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз, тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу, а призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».

До голосования за законопроект в парламенте, в интернете была создана петиция, которая за несколько дней собрала 10 тысяч подписей за то, чтобы законопроект не приняли. Тем не менее, депутаты в двух чтениях проголосовали за закон, Совет Республики также одобрил его. 24 июля закон подписал президент.

Хотел сделать армию более привлекательной

Чтобы завлечь белорусов в армию, в 2016 году Минобороны разработало план, «предусматривающий комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы и службы в резерве». Например, отслужившие имеют преимущества при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, им предоставляется право выбора при распределении после окончания учреждения высшего и среднего специального образования.

Кроме того, Минобороны разработало еще несколько преференций для отслуживших. Например, с 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, и у отслуживших в армии теперь будет первоочередное право на общежитие. Это коснется учащихся и студентов. Для первоочередного получения общежития им нужны рекомендации на обучение из воинской части. А с 28 января за теми, кто отслужил в армии, будет в течение трех месяцев сохраняться рабочее место или предоставляться равноценная должность, независимо от формы собственности нанимателя. Раньше это касалось только госучреждений.

Также Минобороны активно лоббирует свое предложение о зачете срока службы в страховой пенсионный стаж.

— Несмотря на то, что отдельные органы государственного управления пока не согласовали данную норму, военное ведомство непременно с неуклонной твердостью проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата, — говорят в Минобороны.


Кроме срочной службы в армии, Минобороны пытается привлечь белорусских парней и на службу по контракту. И не раз рассказывало о преференциях, которые ждут офицеров-контрактников: льготная пенсия, достойные и конкурентные на рынке труда» зарплаты и продолжительный отпуск.

Для привлечения в вооруженные силы в Военной академии создали даже IT-роту, где сейчас конкурс — десять человек на место.

Тем не менее, недавно даже сенаторы обратили внимание на то, что привлекательности воинской службы стоит уделить больше внимание. Но министр уверен: в негативном имидже армии виновато не Минобороны, а те, кто о ней плохо пишет.

— Если смотреть по интернету, мы сейчас читаем: Печи, дедовщина, — но это же все разовые случаи. Не хватает позитивных хороших материалов, которые мы слышим от ребят, которые действительно служили. <…> Может, какие-то меры продумать, чтобы стремились в армию, хотели туда идти, — говорили Марианна Щеткина.

— Должны быть какие-то позитивные вещи, мотивирующие вещи, — соглашался Равков. — IT-роту мы открыли, там 60 человек постоянно проходят службу, совершенствуя свои навыки. Позитив есть, мы об этом пишем, говорим — «со всей пролетарской ненавистью». Но те, кто пишет плохо, пишет о недостатках, просто не слышат нас.


Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков на открытии компьютерного класса первой в Беларуси ИТ-роты.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Равков отмечал, что одни Вооруженные силы ничего не сделают.

— Мы серьезно четвертый год подряд анализируем социальные вопросы, анкетируем анонимно тех, кто приходит на службу, и тех, кто увольняется. <…> И мы сравниваем результаты. Я хочу сказать, что возрастает с 49−53% в начале службы до 85% в конце службы количество тех, кто позитивно оценивает службу и говорит о том, что служба им дала, особенно в вопросах общения с людьми, поведения в обществе, честности, порядочности, дружбы, семейных ценностей. Да, молодежь сейчас другая, она не хуже, просто другая, к ней надо по-другому подходить, по-другому работать с ней, — говорил Андрей Равков. — Надо мотивировать молодых людей, как-то воспитывать, и не только в армии.

Выступал против контрактной армии

В 2016 году в интервью телеканалу «Беларусь 1» Андрей Равков говорил, что в Беларуси невозможно перейти от службы по призыву к полностью контрактной армии, поскольку только срочная служба позволяет в кратчайшие сроки подготовить необходимый мобилизационный запас. В пример он приводил Украину, где после начала военного конфликта в 2014 году от контрактной армии вернулись опять к срочной службе.

— И от этого никуда не уйти. Срочная служба для нашего небольшого государства с небольшим населением позволяет в кратчайшие сроки подготовить необходимый мобилизационный запас. Ведь те люди, которые проходят срочную службу, они затем зачисляются в резерв, в запас, и уже числятся как подготовленные специалисты по той или иной специальности для того, чтобы на исполнительный период, на войну, можно было их использовать и комплектовать уже армию штата военного времени. Эта, я считаю, на сегодняшний день для нас основная, — говорил Равков.

Выступал за суверенитет Беларуси, обещал не сдать «ни пяди» земли

Андрей Равков принимал активное участие в разработке новой военной доктрины Беларуси, которая определила основные потенциальные либо реально существующие внутренние и внешние опасности. В доктрине также учли опыт Украины и России 2014 года.

Как пояснял тогда Равков, от предыдущей доктрины, разработанной еще в 2002 году, одно осталось несомненно и неизменно — это миролюбивая направленность, миролюбивая политика белорусского государства.

— Мы никого не рассматриваем в качестве противника, мы не хотим ничьей земли, но мы и свою землю не отдадим, ни пяди. И для того, чтобы это сделать, мы будем применять все силы и средства, которые у нас есть, — говорил министр обороны.

Интересен и заочный диалог министра обороны с оппозиционным политиком Николаем Статкевичем. В 2016 году группа оппозиционных политиков во главе со Статкевичем обратилась к министру обороны Андрею Равкову. Причиной стало интервью российского политолога Валерия Соловья, в котором он заявил, что, по данным закрытого опроса, 70−80% белорусских офицеров хотели бы объединения с Россией.

Министр обороны через несколько дней ответил Статкевичу на официальном сайте министерства на белорусском языке. В заявлении Равкова говорилось, что подобные опросы противоречат национальным интересам страны и никогда в Вооруженных силах не проводились, а информация о них является вымыслом.

— Республика Беларусь — суверенное независимое государство со своими национальными интересами, среди которых одним из главных, стратегических является обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета, непоколебимости конституционного строя. Белорусская армия — органичная неотделимая часть своего народа. Ее офицерский корпус предан Беларуси и готов в любых условиях защищать ее интересы, — говорилось в ответе министра.

В ответе министр обороны также отмечал, что «Вооруженные силы Республики Беларусь — это армия белорусского народа». «Ни у кого не должно быть сомнений, что под руководством нашего президента, главнокомандующего Вооруженными силами, в Беларуси и в дальнейшем будут надежно защищены главные ценности белорусского народа: суверенитет, независимость, территориальная целостность страны, непоколебимость ее конституционного строя, а значит — мир, стабильность и безопасность. — Таким образом, высказанные Вами сомнения по поводу преданности белорусских офицеров своей Родине, беспочвенны. Подобные сомнения в своей армии не способствуют обеспечению безопасности суверенной независимой Беларуси», — писал Андрей Равков.

«Кровавый салют»

Во время праздничного салюта на День Независимости 3 июля 2019 года в Минске произошло ЧП — погибла женщина и пострадали 10 человек. Тогда многие прогнозировали, что министр обороны будет отправлен в отставку, но этого не произошло.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Основная версия следствия звучит так: при запуске салюта использовались некачественные заряды — часть из них механически «доработали» перед заряжанием, часть были с истекшим сроком годности. Известно, что Минобороны закупило изделия у российской компании «Пиро-Росс», проблема произошла с зарядом калибра 195 мм.

Обвинение по делу предъявлено двум сотрудникам (ч. 2 ст. 299 УК — «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека»), они до сих пор находятся в СИЗО. Два белоруса, имевшие отношение к запуску салюта, проходят подозреваемыми по делу, ранее заявляли в СК. Расследование по делу продолжается.

Сестра одного из задержанных россиян рассказала TUT.BY, что, по данным фирмы, где работали фигуранты, их действия не могли привести к трагедии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны Равков возглавлял пять с половиной лет. TUT.BY собрал самые громкие случаи в белорусской армии, идеи и инициативы, которыми Минобороны с Андреем...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МВД о задержанном за «кровавые» руки Пушкина: Он сам пришел в РУВД и признался, что разрисовал памятник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика