Выступал за суверенитет Беларуси, «чистил» имидж армии. Чем запомнится Минобороны с Равковым во главе

Источник материала: Tut.by

Министр обороны Андрей Равков отправлен в отставку. Решением президента он возглавит Совет безопасности. Министерство обороны Равков возглавлял пять с половиной лет. TUT.BY собрал самые громкие случаи в белорусской армии, идеи и инициативы, которыми Минобороны с Андреем Равковым на посту министра запомнится белорусам.



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Дедовщина в армии

При Андрее Равкове о белорусской армии стали говорить намного чаще в негативном контексте: дедовщина , суициды солдат, смерть из-за неосторожного обращения с техникой и оружием.

Сам Равков говорил, что дедовщина в армии возникает не сама по себе, все идет «от семьи, школы и даже детского сада».

— Вот и приходит один в армию, и он привык унижать, а второй — мухи не обидит. И выходит конфликт интересов. И это выплескивается, если не дорабатывает командир. Мне доводилось вынимать из петли двух мальчишек. И один сказал: «Капитан, зачем вы меня вытянули? Я все равно уйду, — говорил министр Андрей Равков.





Трагическая смерть 21-летнего солдата Александра Коржича в Печах стала одним из самых громких случаев дедовщины в белорусской армии. 3 октября 2017 года в подвале медроты был обнаружен Александр Коржич с майкой на голове и связанными шнурками. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Но через несколько дней после этого заявления Следственный комитет задержал 10 военнослужащих, еще 5 человек проходили по делу в статусе подозреваемых.

Позже стало известно, что Коржича нашли через 7 дней после того, как он покинул медсанчасть.

Сержантам части было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), а Барановскому еще по ч. 1 ст. 205 (Кража). Потерпевшая — мать погибшего — Светлана Коржич не согласилась с официальной версией и с момента гибели единственного сына настаивает на одном: Александра убили.

5 ноября 2018 года Минский областной суд признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. В адрес министра обороны Андрея Равкова суд вынес частное определение.

После трагедии в Печах приказом министра обороны было уволено 4 человека, еще 5 отстранены от должностей. 20 ноября 2017 года президент назначил Вячеслава Будика на должность начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Кроме того, в Печи приехали служить лучшие сержанты, которых отбирали по всей стране.

Отвечая на вопрос о том, какие для себя сделал выводы министр обороны после трагедии в Печах, Андрей Равков ответил, что для него, как для министра, «самым неприятным» стало то, что Коржича потеряли на 7 дней.

— Он 7 дней провисел в петле… Я понимаю, что солдат может потеряться на ночь, на несколько часов, но не на 7 дней! Поэтому без сожалений мы отстранили от должности тех, кто должен был вести учет, пришлось решить кадровые вопросы, — говорил Равков.

После трагедии в Печах белорусы создали петицию за отставку министра обороны и собрали под ней 11 тысяч подписей. Но Андрей Равков остался при должности.

Рассматривал идею не забирать в армию единственного сына в семье

После смерти Александра Коржича президент вспомнил о практике не забирать в армию единственного ребенка в семье. Министр обороны позже отметил, что этот вопрос «промониторили» и оказалось, что таких мальчишек — 21%.

— А из тех, кто в резерве, еще больше, — 24%. Сказать, что их не будут призывать в армию, будет неправильно. А родители двух-трех сыновей скажут: «А мы что, не такие?, — задавался вопросом Равков. Кроме того, из-за демографической ситуации в стране, говорил министр, в армию приходится призывать тех молодых людей, которые бы в начале 2000-х не прошли отбор.

Поэтому пока это предложение так и осталось на уровне идеи.

Продвигал новый закон об отсрочках

В 2018 году Минобороны впервые прочувствовало на себе «демографическую яму»: на службу в армию призвали лишь 10 тысяч белорусов. В ведомстве заявляли , что это существенно не повлияло на боеспособность воинских частей, но отметили, что проблема есть. Именно это стало поводом для создания законопроекта «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках».





Новые правила вызвали волну возмущения в обществе. По ним отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз, тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу, а призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».

До голосования за законопроект в парламенте, в интернете была создана петиция, которая за несколько дней собрала 10 тысяч подписей за то, чтобы законопроект не приняли. Тем не менее, депутаты в двух чтениях проголосовали за закон, Совет Республики также одобрил его. 24 июля закон подписал президент .

Хотел сделать армию более привлекательной

Чтобы завлечь белорусов в армию, в 2016 году Минобороны разработало план, «предусматривающий комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы и службы в резерве». Например, отслужившие имеют преимущества при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, им предоставляется право выбора при распределении после окончания учреждения высшего и среднего специального образования.

Кроме того, Минобороны разработало еще несколько преференций для отслуживших. Например, с 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, и у отслуживших в армии теперь будет первоочередное право на общежитие. Это коснется учащихся и студентов. Для первоочередного получения общежития им нужны рекомендации на обучение из воинской части. А с 28 января за теми, кто отслужил в армии, будет в течение трех месяцев сохраняться рабочее место или предоставляться равноценная должность, независимо от формы собственности нанимателя. Раньше это касалось только госучреждений.

Также Минобороны активно лоббирует свое предложение о зачете срока службы в страховой пенсионный стаж.

— Несмотря на то, что отдельные органы государственного управления пока не согласовали данную норму, военное ведомство непременно с неуклонной твердостью проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата, — говорят в Минобороны.





Кроме срочной службы в армии, Минобороны пытается привлечь белорусских парней и на службу по контракту. И не раз рассказывало о преференциях, которые ждут офицеров-контрактников: льготная пенсия, достойные и конкурентные на рынке труда» зарплаты и продолжительный отпуск.

Для привлечения в вооруженные силы в Военной академии создали даже IT-роту , где сейчас конкурс — десять человек на место.

Тем не менее, недавно даже сенаторы обратили внимание на то, что привлекательности воинской службы стоит уделить больше внимание. Но министр уверен: в негативном имидже армии виновато не Минобороны, а те, кто о ней плохо пишет.

— Если смотреть по интернету, мы сейчас читаем: Печи, дедовщина, — но это же все разовые случаи. Не хватает позитивных хороших материалов, которые мы слышим от ребят, которые действительно служили. <…> Может, какие-то меры продумать, чтобы стремились в армию, хотели туда идти, — говорили Марианна Щеткина.

— Должны быть какие-то позитивные вещи, мотивирующие вещи, — соглашался Равков. — IT-роту мы открыли, там 60 человек постоянно проходят службу, совершенствуя свои навыки. Позитив есть, мы об этом пишем, говорим — «со всей пролетарской ненавистью». Но те, кто пишет плохо, пишет о недостатках, просто не слышат нас.



Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков на открытии компьютерного класса первой в Беларуси ИТ-роты.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Равков отмечал, что одни Вооруженные силы ничего не сделают.

— Мы серьезно четвертый год подряд анализируем социальные вопросы, анкетируем анонимно тех, кто приходит на службу, и тех, кто увольняется. <…> И мы сравниваем результаты. Я хочу сказать, что возрастает с 49−53% в начале службы до 85% в конце службы количество тех, кто позитивно оценивает службу и говорит о том, что служба им дала, особенно в вопросах общения с людьми, поведения в обществе, честности, порядочности, дружбы, семейных ценностей. Да, молодежь сейчас другая, она не хуже, просто другая, к ней надо по-другому подходить, по-другому работать с ней, — говорил Андрей Равков. — Надо мотивировать молодых людей, как-то воспитывать, и не только в армии.

Выступал против контрактной армии

В 2016 году в интервью телеканалу «Беларусь 1» Андрей Равков говорил, что в Беларуси невозможно перейти от службы по призыву к полностью контрактной армии, поскольку только срочная служба позволяет в кратчайшие сроки подготовить необходимый мобилизационный запас. В пример он приводил Украину, где после начала военного конфликта в 2014 году от контрактной армии вернулись опять к срочной службе.

— И от этого никуда не уйти. Срочная служба для нашего небольшого государства с небольшим населением позволяет в кратчайшие сроки подготовить необходимый мобилизационный запас. Ведь те люди, которые проходят срочную службу, они затем зачисляются в резерв, в запас, и уже числятся как подготовленные специалисты по той или иной специальности для того, чтобы на исполнительный период, на войну, можно было их использовать и комплектовать уже армию штата военного времени. Эта, я считаю, на сегодняшний день для нас основная, — говорил Равков.

Выступал за суверенитет Беларуси, обещал не сдать «ни пяди» земли

Андрей Равков принимал активное участие в разработке новой военной доктрины Беларуси, которая определила основные потенциальные либо реально существующие внутренние и внешние опасности. В доктрине также учли опыт Украины и России 2014 года.

Как пояснял тогда Равков, от предыдущей доктрины, разработанной еще в 2002 году, одно осталось несомненно и неизменно — это миролюбивая направленность, миролюбивая политика белорусского государства.

— Мы никого не рассматриваем в качестве противника, мы не хотим ничьей земли, но мы и свою землю не отдадим, ни пяди. И для того, чтобы это сделать, мы будем применять все силы и средства, которые у нас есть, — говорил министр обороны.

Интересен и заочный диалог министра обороны с оппозиционным политиком Николаем Статкевичем. В 2016 году группа оппозиционных политиков во главе со Статкевичем обратилась к министру обороны Андрею Равкову. Причиной стало интервью российского политолога Валерия Соловья, в котором он заявил, что, по данным закрытого опроса, 70−80% белорусских офицеров хотели бы объединения с Россией.

Министр обороны через несколько дней ответил Статкевичу на официальном сайте министерства на белорусском языке. В заявлении Равкова говорилось, что подобные опросы противоречат национальным интересам страны и никогда в Вооруженных силах не проводились, а информация о них является вымыслом.

— Республика Беларусь — суверенное независимое государство со своими национальными интересами, среди которых одним из главных, стратегических является обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета, непоколебимости конституционного строя. Белорусская армия — органичная неотделимая часть своего народа. Ее офицерский корпус предан Беларуси и готов в любых условиях защищать ее интересы, — говорилось в ответе министра.

В ответе министр обороны также отмечал, что «Вооруженные силы Республики Беларусь — это армия белорусского народа». «Ни у кого не должно быть сомнений, что под руководством нашего президента, главнокомандующего Вооруженными силами, в Беларуси и в дальнейшем будут надежно защищены главные ценности белорусского народа: суверенитет, независимость, территориальная целостность страны, непоколебимость ее конституционного строя, а значит — мир, стабильность и безопасность. — Таким образом, высказанные Вами сомнения по поводу преданности белорусских офицеров своей Родине, беспочвенны. Подобные сомнения в своей армии не способствуют обеспечению безопасности суверенной независимой Беларуси», — писал Андрей Равков.

«Кровавый салют»

Во время праздничного салюта на День Независимости 3 июля 2019 года в Минске произошло ЧП — погибла женщина и пострадали 10 человек. Тогда многие прогнозировали, что министр обороны будет отправлен в отставку, но этого не произошло.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Основная версия следствия звучит так: при запуске салюта использовались некачественные заряды — часть из них механически «доработали» перед заряжанием, часть были с истекшим сроком годности. Известно, что Минобороны закупило изделия у российской компании «Пиро-Росс», проблема произошла с зарядом калибра 195 мм.

Обвинение по делу предъявлено двум сотрудникам (ч. 2 ст. 299 УК — «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека»), они до сих пор находятся в СИЗО. Два белоруса, имевшие отношение к запуску салюта, проходят подозреваемыми по делу, ранее заявляли в СК. Расследование по делу продолжается.

Сестра одного из задержанных россиян рассказала TUT.BY, что, по данным фирмы, где работали фигуранты, их действия не могли привести к трагедии.