Лукашенко рассказал, сколько нефти Беларусь хочет от РФ

С рынка РФ Беларусь будет стремиться получать 30-40% от объемов нефти, необходимых для страны.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации нефтепродуктов на экспорт, передает пресс-служба главы государства.

Лукашенко признался, что у страны нет альтернатив поставкам российской нефти, и что нужна диверсификация. Поэтому надо идти к тому, что 30-40 процентов Беларусь будет покупать у Российской Федерации.

«Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и 30 – через Украину – уже проверенный путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», - сказал президент.

По его словам, «братья с востока пугают», что это будет очень дорого, и «мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся». Поэтому принято решение закупить «будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно, какую нефть, - по мировым ценам».

Лукашенко подчеркнул, что сегодня самый важный вопрос – последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти. «Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать», - отметил глава государства.

Он признал, что экономическая ситуация усложняется. Россия вводит налоговый маневр, из-за чего неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов.