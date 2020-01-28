Что выгодней в перспективе десятилетия: снимать квартиру в Минске или покупать ее в кредит? Расчеты и мнение

Пример 1. Работающий человек с доходом 1500 рублей.

Максимальная сумма, которую может предоставить банк – 90.000 рублей. При такой сумме максимальный ежемесячный платеж составит 1235,25 рубля.

Пример 2. Семья с ребенком и чистым доходом 2700 рублей.

Максимальная сумма, на которую может рассчитывать семья – 140.000 рублей. При кредите на такую сумму максимальный платеж – 1921,5 рубля.

Пример 3. Супруги без детей, доход двоих - 3000 рублей.

Максимальная сумма кредита – 180.000 рублей, максимальный платеж – 2470,5 рубля.

Впрочем, специалисты БелВЭБ отмечают, что кредит на финансирование недвижимости – это исключительно индивидуальный продукт. Все расчеты зависят не только от чистого дохода заявителя и его супруга/супруги, но и от условий конкретной сделки, доли собственного участия в покупке недвижимости, ставки рефинансирования и прочих составляющих. То есть точный расчет в вашем случае может дать только специалист кредитного отдела банка.

Но общий вывод сделать можно. Если снимаешь однокомнатную квартиру в "панельке" у метро, будешь выкладывать по 500 рублей в месяц. Если есть накопления (оптимально - в размере 40 тысяч рублей), можешь взять в банке кредит на недостающие 60 тысяч рублей и купить такую же "однушку", отдавая банку ежемесячно около 830 рублей.

Молодая семья с ребенком и с хорошими доходами может снимать "двушку" в Малиновке за 640 рублей в месяц. Но если у нее есть те же 40 тысяч рублей, она может купить такую же "двушку" за 130 тысяч, одолжив у банка недостающие 90 тысяч. Платить придется ежемесячно (как показал расчет выше) - почти вдвое больше, чем за аренду.

В теории, одолжив у банка 90 тысяч рублей, кредитополучатель за 10 лет отдаст ему в полтора раза больше. Но это - совсем уж голая теория, которая никак не отражает реального давления на бюджет кредитополучателя.

В случае снижения ставки рефинансирования могут снижаться ежемесячные платежи. В случае существенного повышения не факт, что платежи так же существенно вырастут. После кризиса 2011 года Нацбанк рекомендовал банкам не повышать размеры платежей по уже выданным кредитам, даже привязанным к ставке рефинансирования, дабы не создавать социальную напряженность. Банкиры с рекомендацией согласились.

Кредитуется жилье в рублях, и невозможно предсказать, какой будет зарплата в Минске в рублях через 5-10 лет. Напомним, в 2010-м средняя номинально начисленная зарплата была (если учесть деноминацию) 154 рубля, в 2012-м - 458 рублей, в 2015-м - 916 рублей, в 2019-м - 1538 рублей.