В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки

Строительство было начато в августе 2019 года, планируемая дата ввода — март 2021 года. Это будет каркасное здание с монолитными железобетонными колоннами и металлическими фермами. Для увеличения проходимости торгового центра реализуется транспортная схема с основным заездом на парковку торгового центра с кольца транспортной развязки, что позволяет основной группе покупателей заезжать в торговый центр после работы по дороге домой. Выезд осуществляется на ул. Малиновскую.