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В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске нехватки в торговых центрах нет. А вот в ближайшем пригороде с наличием больших торговых площадок сложно. Однако в Боровлянах в ближайшее время появится свой торговый центр с большим количеством
О том, что на въезде в Боровляны со стороны трассы Минск–Витебск должен появиться большой торговый центр, было известно давно. На сайте инвестора и заказчика строительства —
Планируется, что это будет двухэтажное здание общей площадью 5700 кв.м. Наземная стоянка сможет вместить 220 автомобилей.
Комплекс будет включать: супермаркет общей площадью 3300 кв.м, прикассовую торговую галерею, объекты сферы услуг и досуга (детский центр), а также кафе-Drive (общей площадью 400 кв.м).
Строительство было начато в августе 2019 года, планируемая дата ввода — март 2021 года. Это будет каркасное здание с монолитными железобетонными колоннами и металлическими фермами. Для увеличения проходимости торгового центра реализуется транспортная схема с основным заездом на парковку торгового центра с кольца транспортной развязки, что позволяет основной группе покупателей заезжать в торговый центр после работы по дороге домой. Выезд осуществляется на ул. Малиновскую.
— Основное назначение торгового центра – улучшение уровня обслуживания жителей д. Боровляны и рядом расположенных населенных пунктов. Учитывая уникальное месторасположение комплекса (прямой заезд с а/д М3), численность населения данного района (более 60 тыс. человек), а также отсутствие подобных объектов в близлежащих населенных пунктах, мы уверены в его будущем, — указано на сайте застройщика.
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В Минске нехватки в торговых центрах нет. А вот в ближайшем пригороде с наличием больших торговых площадок сложно. Однако в Боровлянах в ближайшее время появится...
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