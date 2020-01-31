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В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки

31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске нехватки в торговых центрах нет. А вот в ближайшем пригороде с наличием больших торговых площадок сложно. Однако в Боровлянах в ближайшее время появится свой торговый центр с большим количеством магазинов. Как выглядит NOVAMALL сейчас, в нашем репортаже.

В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
Ренденры проекта с сайта застройщика
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки

О том, что на въезде в Боровляны со стороны трассы Минск–Витебск должен появиться большой торговый центр, было известно давно. На сайте инвестора и заказчика строительства — ООО «Внешэкономстрой» — опубликованы рендеры проекта.

В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки

Планируется, что это будет двухэтажное здание общей площадью 5700 кв.м. Наземная стоянка сможет вместить 220 автомобилей. 

Комплекс будет включать: супермаркет общей площадью 3300 кв.м, прикассовую торговую галерею, объекты сферы услуг и досуга (детский центр), а также кафе-Drive (общей площадью 400 кв.м).

В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки

Строительство было начато в августе 2019 года, планируемая дата ввода — март 2021 года. Это будет каркасное здание с монолитными железобетонными колоннами и металлическими фермами. Для увеличения проходимости торгового центра реализуется транспортная схема с основным заездом на парковку торгового центра с кольца транспортной развязки, что позволяет основной группе покупателей заезжать в торговый центр после работы по дороге домой. Выезд осуществляется на ул. Малиновскую.

В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки

— Основное назначение торгового центра – улучшение уровня обслуживания жителей д. Боровляны и рядом расположенных населенных пунктов. Учитывая уникальное месторасположение комплекса (прямой заезд с а/д М3), численность населения данного района (более 60 тыс. человек), а также отсутствие подобных объектов в близлежащих населенных пунктах, мы уверены в его будущем, — указано на сайте застройщика.

В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
Рендеры объекта с сайта застройщика
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL. Фото стройки
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Минске нехватки в торговых центрах нет. А вот в ближайшем пригороде с наличием больших торговых площадок сложно. Однако в Боровлянах в ближайшее время появится...
 
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