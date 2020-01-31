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Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?

31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялось торжественное открытие бывшего троллейбусного депо в микрорайоне Уручье-6. Однако, по словам одного из гостей мероприятия, теперь здесь будет располагаться автобусный парк №4. Как прошел сегодняшний праздник — смотрите в нашем фоторепортаже.

Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?

Как выглядит автобусный парк сейчас

Бывшее троллейбусное депо находится в микрорайоне Уручье-6 по ул. Гинтовта, 3, как раз по соседству с жилым микрорайоном Новая Боровая. Один из гостей праздничного открытия рассказал, что теперь это будет автобусный парк и именно сюда переехал автобусный парк №4, который раньше базировался на ул. Козлова, 22. Кстати, о том, что здесь появится именно автобусный парк №4, говорил в 2017 году в интервью информагентству "Минск-Новости" генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок. Получить точную актуальную информацию о назначении нового здания в "Минсктрансе" не удалось: от комментариев отказались.

Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?

Сейчас здесь есть административно-бытовые здания, производственный корпус, тяговая подстанция, подведены необходимые коммуникации.

Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?

История объекта

Напомним, этот объект в свое время должен был стать стартовой точкой в масштабном проекте российского инвестора «Манолиум-процессинг». Они же должны были застроить жилой квартал в центре города, на месте которого сейчас ведет строительство компания «А-100». Однако достроить троллейбусное депо российский застройщик не смог. В 2014 году, когда объект был готов на 85%, город расторгнул инвестдоговор с российской компанией, аргументируя это затягиванием строительства нового депо. Компания, в свою очередь, сообщила, что при оговоренных $15 млн они уже потратили $22 миллиона. Однако власти города настаивали на безвозмездной передаче депо городу, учитывая штрафы, налоги и сумму упущенной выгоды.

Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?

В официальном ответе «Минсктранса», который Realt.by получил в июле 2019 года, говорилось, что ввести депо в эксплуатацию планируется в 2019 году. В запросе на получение информации, помимо прочего, были озвучены вопросы, касающиеся развития спорной ситуации с предыдущим инвестором. Особенно важно было получить данные об итогах третейского суда, расположенного в Гааге, куда собирался обратиться «Манолиум-Процессинг». Тогда компания хотела взыскать с Беларуси более 200 миллионов долларов. Однако оказалось, что какой-либо «информацией о предыдущем инвесторе государственное предприятие „Минсктранс“ не располагает».

Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялось торжественное открытие бывшего троллейбусного депо в микрорайоне Уручье-6. Однако, по словам одного из гостей мероприятия, теперь здесь будет...
 
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