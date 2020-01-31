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Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялось торжественное открытие бывшего троллейбусного депо в микрорайоне Уручье-6. Однако, по словам одного из гостей мероприятия, теперь здесь будет располагаться автобусный парк №4. Как прошел сегодняшний праздник — смотрите в нашем фоторепортаже.
Как выглядит автобусный парк сейчас
Бывшее троллейбусное депо находится в микрорайоне Уручье-6 по ул. Гинтовта, 3, как раз по соседству с жилым микрорайоном Новая Боровая. Один из гостей праздничного открытия рассказал, что теперь это будет автобусный парк и именно сюда переехал автобусный парк №4, который раньше базировался на ул. Козлова, 22. Кстати, о том, что здесь появится именно автобусный парк №4,
История объекта
Напомним, этот объект в свое время
В официальном ответе «Минсктранса», который Realt.by
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Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?
Сегодня состоялось торжественное открытие бывшего троллейбусного депо в микрорайоне Уручье-6. Однако, по словам одного из гостей мероприятия, теперь здесь будет...
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