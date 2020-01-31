Сегодня торжественно открылось бывшее троллейбусное депо рядом с Новой Боровой. Теперь это автобусный парк?

История объекта

Напомним, этот объект в свое время должен был стать стартовой точкой в масштабном проекте российского инвестора «Манолиум-процессинг». Они же должны были застроить жилой квартал в центре города, на месте которого сейчас ведет строительство компания «А-100». Однако достроить троллейбусное депо российский застройщик не смог. В 2014 году, когда объект был готов на 85%, город расторгнул инвестдоговор с российской компанией, аргументируя это затягиванием строительства нового депо. Компания, в свою очередь, сообщила, что при оговоренных $15 млн они уже потратили $22 миллиона. Однако власти города настаивали на безвозмездной передаче депо городу, учитывая штрафы, налоги и сумму упущенной выгоды.