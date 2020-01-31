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На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за $39 тысяч - результаты аукциона
31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Крупицкий сельсовет выставлял на аукцион 3 участка в деревнях Вишневка на ул. Вишневая, 3, Дубицкая Слобода и Самуэлево, д. 2.
Готовность жилого дома с фундаментом из железобетонных блоков общей площадью 78 квадратных метров составляет 10%, готовность цокольного этажа – 73%.
Начальная цена участка с незавершенным строительством составила 20 517,65 рубля, в том числе дома - 11 018,48 рубля. Лот реализован на аукционе за 32.000 рублей, или 14.969 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На лот № 1 – участок в Вишневке, на ул. Вишневая, 3, претендовали 2 человека. Земельный надел 15 соток оснащен электричеством и газом.
Готовность жилого дома с фундаментом общей площадью 100 квадратных метров составляет 45%. Стены дома выполнены из газосиликатных блоков, перекрытия – из железобетонных плит.
Лот был предложен на аукцион за 34 941,79 рубля. Незавершенный строительством дом оценен в 20 215,51 рубля. Победителю торгов лот обошелся в 42.280 рублей, или 19.778 долларов США.
На лот № 2 – небольшой участок 11 соток с электричеством в Дубицкой Слободе - поступила одна заявка.
Готовность жилого дома с железобетонным фундаментом общей площадью 74 квадратных метра составляет 12%.
Участок с фундаментом был выставлен на аукцион за 10 256,64 рубля, в том числе недострой – за 4 373,45 рубля. Лот продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 10 769,47 рубля, или 5.037 долларов США.
Один участок предложил на аукцион Шершунский сельсовет. Он расположен в аг. Шершуны, на ул. Новой. На лот подали одно заявление.
Участок насчитывает почти 22 сотки и имеет электричество.
Общая площадь бетонного фундамента составляет 140 квадратных метров.
Начальная цена предмета аукциона составляет 17 064,13 рубля, в том числе дома - 5 008,64. Лот реализован за 17 919,34 рубля, или 8.381 доллар США.
Три участка выставлял на аукцион Щомыслицкий сельсовет.
На лот № 5 – участок № 3 в аг. Озерцо – было подано 2 заявления. Однако один участник не прошел регистрацию, поэтому лот продан единственному заявителю за 58 454,61 рубля, или 27.344 доллара США.
Лот оценен в 55 671,06 рубля, в том числе дом – в 2 334,07 рубля.
Земельный надел насчитывает 15,5 сотки, имеет электричество и газ.
Общая площадь железобетонного фундамента составляет 296 квадратных метров.
Начальная цена предмета аукциона составила 133 379,99 рубля, в том числе дома - 82 944,56 рубля.
На лот № 8 – участок в д. Мацки, Юзуфовского сельсовета – было подано одно заявление. Однако заявитель отказался от участия в торгах.
Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество, газ и водопровод.
Готовность жилого дома составляет 82%. Общая площадь фундамента – 79 квадратных метров.
Лот был предложен на аукцион за 32 676,63 рубля, в том числе дом – за 26 956,92 рубля.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за $39 тысяч - результаты аукциона
Сегодня первый раз в этом году прошел аукцион по продаже в Минском районе участков и недостроенных домов, изъятых у бывших собственников. Участникам торгов было...
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