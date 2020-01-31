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На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за $39 тысяч - результаты аукциона

31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Крупицкий сельсовет выставлял на аукцион 3 участка в деревнях Вишневка на ул. Вишневая, 3, Дубицкая Слобода и Самуэлево, д. 2.

Купить участок на аукционе в д. Самуэлево (лот № 3) пожелали 5 человек. Земельный надел насчитывает 14,5 сотки, имеет электричество.

На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за тысяч - результаты аукциона

Готовность жилого дома с фундаментом из железобетонных блоков общей площадью 78 квадратных метров составляет 10%, готовность цокольного этажа – 73%.

Начальная цена участка с незавершенным строительством составила 20 517,65 рубля, в том числе дома - 11 018,48 рубля. Лот реализован на аукционе за 32.000 рублей, или 14.969 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На лот № 1 – участок в Вишневке, на ул. Вишневая, 3, претендовали 2 человека. Земельный надел 15 соток оснащен электричеством и газом.


На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за тысяч - результаты аукциона

Готовность жилого дома с фундаментом общей площадью 100 квадратных метров составляет 45%. Стены дома выполнены из газосиликатных блоков, перекрытия – из железобетонных плит.

Лот был предложен на аукцион за 34 941,79 рубля. Незавершенный строительством дом оценен в 20 215,51 рубля. Победителю торгов лот обошелся в 42.280 рублей, или 19.778 долларов США.

На лот № 2 – небольшой участок 11 соток с электричеством в Дубицкой Слободе - поступила одна заявка.


На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за тысяч - результаты аукциона

Готовность жилого дома с железобетонным фундаментом общей площадью 74 квадратных метра составляет 12%.

Участок с фундаментом был выставлен на аукцион за 10 256,64 рубля, в том числе недострой – за 4 373,45 рубля. Лот продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 10 769,47 рубля, или 5.037 долларов США.

Один участок предложил на аукцион Шершунский сельсовет. Он расположен в аг. Шершуны, на ул. Новой. На лот подали одно заявление.

Участок насчитывает почти 22 сотки и имеет электричество.

Общая площадь бетонного фундамента составляет 140 квадратных метров.

Начальная цена предмета аукциона составляет 17 064,13 рубля, в том числе дома - 5 008,64. Лот реализован за 17 919,34 рубля, или 8.381 доллар США.

Три участка выставлял на аукцион Щомыслицкий сельсовет.

На лот № 5 – участок № 3 в аг. Озерцо – было подано 2 заявления. Однако один участник не прошел регистрацию, поэтому лот продан единственному заявителю за 58 454,61 рубля, или 27.344 доллара США.

Лот оценен в 55 671,06 рубля, в том числе дом – в 2 334,07 рубля.


На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за тысяч - результаты аукциона

Земельный надел 15 соток не оснащен коммуникациями. Фундамент жилого дома насчитывает 98 квадратных метров.

Самое большое количество заявлений – 8 - было подано на лот № 6 – участок 15 соток с электричеством, газом и водопроводом в д. Поповичи.


На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за тысяч - результаты аукциона

Общая площадь блочного фундамента составляет 55 квадратных метров.

Лот ушел с молотка за 84.889 рублей, или 39.710 долларов США. Он был оценен в 39 601,29 рубля, в том числе дом – в 3 065,23 рубля.

На лот № 7 – участок № 202 в д. Прилукская Слобода - заявок не поступило.


На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за тысяч - результаты аукциона

Земельный надел насчитывает 15,5 сотки, имеет электричество и газ.

Общая площадь железобетонного фундамента составляет 296 квадратных метров.

Начальная цена предмета аукциона составила 133 379,99 рубля, в том числе дома - 82 944,56 рубля.

На лот № 8 – участок в д. Мацки, Юзуфовского сельсовета – было подано одно заявление. Однако заявитель отказался от участия в торгах.


На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за тысяч - результаты аукциона

Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество, газ и водопровод.

Готовность жилого дома составляет 82%. Общая площадь фундамента – 79 квадратных метров.

Лот был предложен на аукцион за 32 676,63 рубля, в том числе дом – за 26 956,92 рубля.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.  

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Сегодня первый раз в этом году прошел аукцион по продаже в Минском районе участков и недостроенных домов, изъятых у бывших собственников. Участникам торгов было...
 
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