На недострой в Поповичах Щомыслицкого сельсовета подали 8 заявок. Лот продан с молотка за $39 тысяч - результаты аукциона

Готовность жилого дома с железобетонным фундаментом общей площадью 74 квадратных метра составляет 12%.

Участок с фундаментом был выставлен на аукцион за 10 256,64 рубля, в том числе недострой – за 4 373,45 рубля. Лот продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 10 769,47 рубля, или 5.037 долларов США.

Один участок предложил на аукцион Шершунский сельсовет. Он расположен в аг. Шершуны, на ул. Новой. На лот подали одно заявление.

Участок насчитывает почти 22 сотки и имеет электричество.

Общая площадь бетонного фундамента составляет 140 квадратных метров.

Начальная цена предмета аукциона составляет 17 064,13 рубля, в том числе дома - 5 008,64. Лот реализован за 17 919,34 рубля, или 8.381 доллар США.

Три участка выставлял на аукцион Щомыслицкий сельсовет.

На лот № 5 – участок № 3 в аг. Озерцо – было подано 2 заявления. Однако один участник не прошел регистрацию, поэтому лот продан единственному заявителю за 58 454,61 рубля, или 27.344 доллара США.

Лот оценен в 55 671,06 рубля, в том числе дом – в 2 334,07 рубля.