Госсекретарь США: Прогресс в правах человека - единственный вариант для полного снятия санкций с Беларуси

Источник материала: Tut.by

Прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества — единственный вариант для полного снятия санкций, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с Александром Лукашенко .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В США видят, что сегодня ситуация с правами человека в Беларуси улучшилась, и Штаты готовы продолжать сотрудничество с республикой, чтобы прогресс был ощутимее.

— Мы рассмотрим, какие мы можем снять санкции и в результате чего. Пока мы до этой точки не дошли, но в такие моменты, как сегодня, все нас приближает к этой цели, — заявил Госсекретарь США.

Глава Госдепа подчеркнул, что дипломатические отношения между странами улучшились, количество дипломатов удвоилось — это полезно для США и Беларуси.

— Внешняя политика Трампа «Америка — первая» в первую очередь направлена на усиление безопасности. И вы видите, что мы сделали в Украине, увеличив инвестиции в нее. Это все сделано для усиления безопасности в Украине. Это то, что не смогла сделать предыдущая Администрация [президента США] - они несерьезно отнеслись к своим обязательствам в обеспечении безопасности. Мы продолжим делать это и здесь, в Беларуси, — заявил Помпео.