Посол Швейцарии ожидает, что по итогам 2019 года товарооборот с Беларусью превысит 130 млн долларов

Источник материала: Tut.by

После некоторого спада во взаимной торговле Беларуси и Швейцарии с 2018 года наблюдается рост товарооборота, отметил в интервью БелаПАН посол Швейцарии Клод Альтерматт.



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«В 2018 году Швейцария импортировала в Беларусь товаров на 97,2 млн долларов, а закупила белорусских товаров на 27,4 млн долларов, — сообщил он. — Общий объем товарооборота составил 130 млн долларов, что составило рост на 7,9%. Ожидаем, что за 2019 год взаимный товарооборот превысит 130 млн долларов».

Альтерматт считает, что у стран есть большой потенциал в развитии инвестиционного сотрудничества. «Здесь также заметно положительное развитие, но у нас, к сожалению, нет цифр. Потенциал по инвестициям очень большой. На данный момент используется лишь малая его часть. И здесь, опять же, основная ответственность лежит на белорусской стороне, чтобы сделать Беларусь экономически привлекательной для иностранного инвестора», — сказал дипломат.

По его словам, экономическое сотрудничество развивается через частные инициативы. «Совместных экономических проектов между двумя государствами на данный момент нет, — отметил Альтерматт. — Но здесь важно подчеркнуть, что я говорю именно о сотрудничестве на государственном уровне. Например, завод „Штадлер“ — это частная инициатива, а не государственная. На государственном уровне у нас есть двусторонняя комиссия, которая регулярно встречается (последний раз встреча была в июне 2018 года в Берне) и обсуждает вопросы и проблемы экономического характера».

Посол пояснил, что в Швейцарии есть специальные государственные экономические проекты, но они реализуются в отсталых странах, которым оказывается помощь для развития. Беларусь к таким странам не относится. «У Беларуси есть свой потенциал и есть частный сектор экономики, который может способствовать тому, чтобы ваша страна стала состоятельным государством», — подчеркнул Альтерматт.

Важную роль в развитии экономического сотрудничества, по его словам, играет Швейцарско-белорусский бизнес-совет. «В последний раз его заседание состоялось в ноябре прошлого года, — сказал посол. — В мероприятии приняли участие порядка 100 бизнесменов, представителей белорусского правительства. Это типичный швейцарский подход: экономика развивается не по указанию правительства, а через интерес и взаимодействие бизнес-партнеров с обеих сторон».

В целом, отметил дипломат, Швейцария рассчитывает, что после открытия посольства произойдет «оживление взаимной внешней торговли, инвестиций и сферы услуг». «Очень важно также развивать взаимодействие в сфере туризма, поскольку туризм содействует созданию в Беларуси новых рабочих мест и развитию контактов между людьми, ведет к открытию страны для мира. И в этой связи я хочу отметить важность принятия белорусскими властями решения о безвизовом въезде для иностранных граждан на 30 дней», — сказал Альтерматт.

По его данным, Швейцария входит в топ-20 стран по количеству туристов, посещающих Беларусь. «И потенциал в этом направлении очень большой. Здесь многое зависит от белорусских властей. Очень важно рекламировать туристические возможности Беларуси, продвигать вашу страну, ее природу и достопримечательности, делать их более заметными», — добавил посол.

По данным МИД Беларуси, по показателю прямых иностранных инвестиций Швейцария входит в число крупнейших стран — инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), поступивших из Швейцарии, составил 23,4 млн долларов США (в 2017 году — 31,1 млн долларов, в 2016 году — 18,0 млн долларов). В Беларуси зарегистрировано 118 предприятий с участием швейцарского капитала.