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Шенгенские визы для белорусов подорожали до 80 евро. Но есть и хорошая новость
02.02.2020 13:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 2 февраля 2020 года,
Как ранее сообщалось, для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу
Соглашение вступит в силу, предположительно, с 1 июня.
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