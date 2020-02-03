«Мне не нравятся здания, которыми пытаются показать величие государства». Мнение кипрского застройщика об архитектуре вообще и Минске, как наследнике СССР

Илькер Казым Метин — архитектор и застройщик Северного Кипра. Много лет он был главой кипрского филиала крупного турецкого строительного холдинга Kavanlar, а затем основал собственную фирму — Atoll Development. Илькер занимается на Северном Кипре строительством жилых комплексов для постоянного проживания, курортных комплексов и комплексов апартаментов, предназначенных для сдачи в аренду, таунхаусов и отдельных вилл в различных районах Кирении.

«Я проводил на стройке все свое свободное время, получая от этого колоссальное удовольствие»

— Почему Вы стали архитектором?

— Стать архитектором я мечтал с самого детства. Мой отец работал строителем, и он часто брал меня с собой на стройки. Там он учил меня работать, показывал внутренние процессы каждого этапа возведения дома. Я проводил на стройке все свое свободное время, получая от этого колоссальное удовольствие. Даже еда, которую мы с отцом брали с собой на обед, была самой вкусной в мире. Мне кажется, я до сих пор ничего вкуснее не ел, — улыбнулся Илькер. — На стройке я устроился на свою первую работу — подсобным рабочим, здесь же и узнавал все тонкости строительного мастерства. Когда моя старшая сестра стала архитектором, я перешел в «подмастерья» уже к ней. И в итоге при выборе будущей профессии не было ни тени сомнения — только архитектура.

— Каким был Ваш первый проект? Гордитесь ли вы им до сих пор?

— Свой первый проект я создал еще в университете, но, правда, в составе группы. Со временем этот проект, кстати, был реализован. Оглядываясь назад, я, конечно, многое бы изменил в этом проекте, но в целом могу сказать, что он получился довольно интересным и необычным. А вообще учиться в университете мне было намного легче, чем всем моим одногруппникам. Набравшись опыта у отца и сестры, я отлично представлял все процессы изнутри, поэтому с полуслова понимал все, о чем говорили мои преподаватели. Учеба доставляла огромное удовольствие, что было очень важно для меня.

С тех пор реализовано множество проектов, я даже не могу сказать точное их количество. Но особую гордость вызывает проект My Tower. Он особенный для меня, во-первых, потому что это первая спроектированная мной высотка, а во-вторых, — работа над ним была очень тяжелой и долгой. Потребовалось немало усилий, чтобы найти способы реализовать все те идеи, которые были нарисованы на бумаге. Форма здания потребовала особенного фундамента и специально разработанного каркаса. Над разработкой технических нюансов работала целая команда специалистов. Иногда я думал: зачем я придумал именно такое здание? Почему не пошел по пути наименьшего сопротивления и не нарисовал обычную коробку? Но уже после того, как оно было построено, все вопросы отпали сами собой — я действительно горжусь этим проектом.