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Глава МИД Литвы начал рабочий визит в Беларусь с посещения школы с литовским языком обучения
03.02.2020 13:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларусь с рабочим визитом прилетел глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает МИД Беларуси. Помимо официальных встреч у него запланирована встреча с представителями гражданского общества.
Свой визит Линас Линкявичюс начал с совместного с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем посещения агрогородка Рымдюны в Островецком районе, где находится школа, разделенная на две: в одной обучение проходит на литовском, во второй — на белорусском языке.
— Рабочы візіт міністра замежных спраў Літвы ў Беларусь пачаўся з сімвалічнага мерапрыемства — сустрэчы з літоўскай дыяспарай і сумеснага наведвання кіраўнікамі знешнепалітычных ведамстваў Беларусі і Літвы Рымдзюнскай сярэдняй школы з літоўскай мовай навучання і Рымдзюнскай СШ з беларускай мовай навучання, — сообщил МИД Беларуси.
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Помимо официальных встреч у Линаса Линкявичюса запланирована встреча с представителями гражданского общества.
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