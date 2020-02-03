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Глава МИД Литвы начал рабочий визит в Беларусь с посещения школы с литовским языком обучения

03.02.2020 13:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларусь с рабочим визитом прилетел глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает МИД Беларуси. Помимо официальных встреч у него запланирована встреча с представителями гражданского общества.

Свой визит Линас Линкявичюс начал с совместного с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем посещения агрогородка Рымдюны в Островецком районе, где находится школа, разделенная на две: в одной обучение проходит на литовском, во второй — на белорусском языке.


Фото: МИД Беларуси

— Рабочы візіт міністра замежных спраў Літвы ў Беларусь пачаўся з сімвалічнага мерапрыемства — сустрэчы з літоўскай дыяспарай і сумеснага наведвання кіраўнікамі знешнепалітычных ведамстваў Беларусі і Літвы Рымдзюнскай сярэдняй школы з літоўскай мовай навучання і Рымдзюнскай СШ з беларускай мовай навучання, — сообщил МИД Беларуси.


Фото: МИД Беларуси
 
 
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Помимо официальных встреч у Линаса Линкявичюса запланирована встреча с представителями гражданского общества.
 
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