Глава МИД Литвы начал рабочий визит в Беларусь с посещения школы с литовским языком обучения

Источник материала: Tut.by

В Беларусь с рабочим визитом прилетел глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает МИД Беларуси. Помимо официальных встреч у него запланирована встреча с представителями гражданского общества.

Свой визит Линас Линкявичюс начал с совместного с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем посещения агрогородка Рымдюны в Островецком районе, где находится школа, разделенная на две: в одной обучение проходит на литовском, во второй — на белорусском языке.



Фото: МИД Беларуси

— Рабочы візіт міністра замежных спраў Літвы ў Беларусь пачаўся з сімвалічнага мерапрыемства — сустрэчы з літоўскай дыяспарай і сумеснага наведвання кіраўнікамі знешнепалітычных ведамстваў Беларусі і Літвы Рымдзюнскай сярэдняй школы з літоўскай мовай навучання і Рымдзюнскай СШ з беларускай мовай навучання, — сообщил МИД Беларуси.



Фото: МИД Беларуси