В Кремле считают маловероятным «сверхблизкое сближение» Беларуси и США

Источник материала: Tut.by

Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Беларуси и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск, где он провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет ТАСС .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Вряд ли тут можно говорить о сверхбыстром сближении», — сказал он.

Песков в целом отказался комментировать детали упомянутых переговоров: «Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений».

Также он заявил, что отношения Минска и Москвы носят близкий и союзнический характер, несмотря на имеющиеся проблемные моменты, пишет РИА «Новости» .

«У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический характер, очень близкий. У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — сказал Песков журналистам.

Напомним, 1 февраля Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео (это первый визит госсекретаря США в Беларусь с 1994 года). Он встретился с президентом Беларуси и главой МИД. Александр Лукашенко радушно встретил гостя и похвалил , что тот «рискнул приехать в Минск и посмотреть на эту страну. Что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, демократия, много ее, мало и так далее». Помпео заявил , что США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси и будут и далее продвигать реформы, чтобы права белорусов были защищены. США также предложили обеспечить Беларусь нефтью «на 100%» .