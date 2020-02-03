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В Кремле считают маловероятным «сверхблизкое сближение» Беларуси и США
03.02.2020 13:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Беларуси и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск, где он провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет
«Вряд ли тут можно говорить о сверхбыстром сближении», — сказал он.
Песков в целом отказался комментировать детали упомянутых переговоров: «Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений».
Также он заявил, что отношения Минска и Москвы носят близкий и союзнический характер, несмотря на имеющиеся проблемные моменты, пишет
«У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический характер, очень близкий. У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — сказал Песков журналистам.
Напомним, 1 февраля Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео (это первый визит госсекретаря США в Беларусь с 1994 года). Он встретился с президентом Беларуси и главой МИД. Александр Лукашенко радушно встретил гостя и
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Песков в целом отказался комментировать переговоры: «Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютно суверенное...
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