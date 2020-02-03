Наши ветераны труда! Вы достойны славы!

Источник материала: Ивьевский край

Иван Брониславович Секлюцкий родился 1 февраля 1940 года. Он ровесник района, год его рождения приходится на год образования Ивьевщины. Всю жизнь он проработал механизатором в КСУП «Баума» (ранее - колхоз имени ХХІІ партсъезда, СПК имени Баума). Имеет ряд правительственных наград. В 1975 году награжден орденом «Знак Почета», в 1986 году - орденом Трудового Красного Знамени.





Иван Брониславович - потомственный крестьянин. На хуторе Опита, где он живет, работали на земле его деды и родители.

Механизатора высоко ценил руководитель колхоза в советские времена Владимир Александрович Баум, неоднократно бывавший в его доме. Заходил просто поздороваться. Говорят, что Герою Социалистического Труда не зазорно было посоветоваться со своим механизатором об оптимальных сроках начала сельскохозяйственных работ. На Ивана Брониславовича Секлюцкого председатель передового колхоза всегда мог положиться. Не удивительно, что на хуторе, находящемся в 4-х км от Геранен, газ появился раньше, чем в районном центре и других населенных пунктах. Сейчас подобный проект был бы чреват умопомрачительными расходами.

Есть ролик, демонстрировавшийся по Гераненскому кабельному телевидению, героями которого являются Иван Брониславович Секлюцкий и Владимир Александрович Баум. Можно найти эти исторические кадры в сети.

На глазах Ивана Брониславовича и благодаря его труду развивался гераненский колхоз, улучшалась жизнь людей. В молодости механизаторы работали в две смены, - тогда не хватало техники. Пахал, сеял, солому убирал, все виды механизаторских работ выполнял.

По труду была и честь - многие награды есть у знатного тракториста. В архиве юбиляра сохранился портрет с районной Доски почета.

На пенсию вышел в 55 лет, но работал еще порядком, на комплексе кормил скот.

Супруга Янина Казимировна всегда была поддержкой в жизни. Троих дочерей дал семье Господь. Ирина - учительница в Гераненах, ведет белорусский язык и литературу, Тереза - работает в Ивье.

Лена - в ТЦСОН, инспектор по надомному обслуживанию.

Шестеро внуков у Секлюцких - три внучки вышли замуж. Получили высшее образование, добились успеха в жизни. Одна внучка работает в Гродно в банке, другая - в Минске, лаборант-медик, третья - учитель английского в Лиде. Внук учится в БНТУ. Трое праправнуков у Ивана Брониславовича.

В первый день февраля ветерану исполнится восемьдесят. Девятый десяток жизни он разменяет вместе с районом, во благо которого трудился всю жизнь.













В. ПОБОЛЬ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА и из домашнего архива.