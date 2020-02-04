Сколько американской нефти может доплыть до Беларуси?

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Александром Лукашенко в Минске довольно неожиданно заявил , что Штаты готовы обеспечить Беларусь американской нефтью «на 100 процентов по конкурентным ценам». И, на первый взгляд , этот посыл кажется неправдоподобным и попахиваем популизмом. Но как выясняется, американскую нефть уже пробовали на вкус соседи Беларуси, да и намерения США на европейском рынке довольно серьезные.





Помпео поддержал Трампа?

Минское заявление Майка Помпео можно рассматривать как продолжение промоушена американских энергоресурсов на европейском рынке. Совсем недавно президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Европу переходить на американские нефть и газ.

— Мы призываем наших друзей в Европе воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности, — заявил Трамп.

Он напомнил, что США на данный момент «добывают нефти и газа больше всех в мире».

Благодаря сланцевой революции и дешевыми кредитам, объемы добычи нефти в США за 8 лет выросли вдвое и достигли планки почти в 13 млн баррелей (около 1,8 млн тонн) в сутки.



​Фото: Reuters

Из этого объема 3,4 млн баррелей ежедневно уходит на экспорт, по объему которого США обогнали все страны ОПЕК, кроме ОАЭ и Саудовской Аравии. Основные покупатели американской нефти — Канада, Япония, Китай, Нидерланды и Великобритания.

Стоит отметить, что импорт «черного золота» США превышает его продажи на мировой рынок. Дело в том, что нефть из ряда стран дешевле для США, чем их собственная. Среди крупнейших поставщиков — Саудовская Аравия, Мексика.

Зачем США покупают российскую нефть?

В 2019 году США нарастили покупку нефти из РФ. Согласно расчетам РБК , в январе-ноябре 2019 года физические поставки российской нефти в США выросли в 3,1 раза — с 1,38 млн до 4,28 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти в Америку увеличился с 0,74 млрд до 1,95 млрд долларов. Также Россия в январе-ноябре поставила в США нефтепродуктов на 3,8 млрд долларов.



​Фото: Reuters

РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Прямых контрактов между Россией и США на поставку нефти или нефтепродуктов нет, российскую нефть продают Штатам международные трейдеры, сказаланалитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

— Рынок глобальный, поэтому в любой момент времени танкеры перенаправляются туда, где более выгодные условия, независимо от того, откуда эта нефть пришла, — говорит он.

После того как США ввели санкции против крупнейшей венесуэльской компании PDVSA, американским НПЗ понадобилось компенсировать выпавшие объемы венесуэльской нефти, они нарастили импорт сортов, близких к венесуэльским, в том числе российской Urals, объясняет старший аналитик консалтинговой компании в сфере нефти и газа FGE Дора Полгар.

Кто-то из соседей Беларуси покупает американскую нефть?

«Черное золото» из США уже приобретали Украина и Польша. Самый свежий пример — это как раз южные соседи Беларуси.



Фото: Reuters

С 2017 года «Укртатнафта» олигарха Игоря Коломойского, владеющая крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Украине (Кременчугским НПЗ), покупает нефть у Socar Trading торговое подразделение Госнефтекомпании Азербайджана, в рамках долгосрочного контракта. В 2019 году «Укртатнафта» увеличила импорт сырой нефти на 37% до 918 тыс. тон, сообщает enkorr со ссылкой на подсчеты «Консалтинговой группы А-95».

Кременчугский НПЗ сократил закупки азербайджанской нефти на 7,7% до 617 тыс. тонн, но начал в 2019 году приобретать спотовые партии американского и ливийского сырья. В частности, «Укртатнафта» импортировала 240 тыс. тонн нефти американского сорта Bakken, поставленного в порт Одессы тремя танкерными партиями. Также до 31 декабря 2019 года она успела оформить импорт 56 тыс. тонн ливийской нефти сорта El Sharara.

Всего Украина добывает около 2,5 млн тонн нефтяного сырья и около 1 млн тонн импортирует. Из-за небольших объемов собственной переработки южные соседи вынуждены импортировать моторное топливо в большом количестве. Основным поставщиком является Беларусь.

Что касается Польши, то там ситуация несколько иная. Большая часть нефти приобретается в России и транспортируется по трубопроводу «Дружба». В 2019 году российская «Транснефть» поставила в Польшу 13,1 млн тонн (в 2018 году — 15 млн тонн).

Еще часть нефти — в районе 1 млн тонн в месяц — Польша закупает через порт Гданьск. В мае-июне 2019 года соседи Беларуси увеличили в 2 раза покупки морских партий сырья из-за инцидента с «грязной» нефтью на «Дружбе». Эта история вынудила крупнейший польский топливный концерн PKN Orlen еще более скептично посмотреть на объемы закупаемой в России нефти.

— Еще в 2012—2013 годах только несколько процентов нефти поступало в нашу компанию с направления иного, нежели восточное — заявил в сентябре 2019 года член правления Orlen Збигнев Лещиньский (цитата по ПРАЙМ ). — В настоящее время около 40% нефти мы получаем из направлений альтернативных — Саудовская Аравия, США, Ангола, Нигерия. Все будет зависеть от экономики, но мы идем в том направлении, чтобы еще больше обеспечить независимость от нефти с восточного направления.

Благодаря проводимой PKN Orlen политике диверсификации направлений поставок, в настоящее время 30% сырой нефти, перерабатываемой на всех НПЗ компании в Польше, Литве и Чехии поступает не из России.

По информации участников рынка, в 2019 году Польша расширила сотрудничество с Saudi Aramco Oil Company. Поставки американской нефти снизились.

Сколько стоит американская нефть?

В первые дни февраля котировки североморской нефтяной смеси марки Brent находились на уровне 55,5−56,5 доллара за баррель. Американский сорт WTI торговался в районе 50,5−51,75 доллара за баррель.

Стоимость российской смеси Urals, которую уже много лет перерабатывают белорусские НПЗ, привязана к сорту Brent и продавалась на мировом рынке за 52−53 долларов за баррель. Беларусь покупает российскую нефть за 83% от мировой цены (то есть 43-44 доллара).

По данным украинских СМИ, цена сланцевой нефти Bakken была почти на 20% ниже сорта WTI. Но с учетом протяженного маршрута доставки итоговая цена американской нефти для Украины могла оказаться и выше мировых котировок.

Так каковы перспективы Беларуси покупать американскую нефть?

Америка довольно неожиданно появилась на белорусском нефтяном горизонте еще в августе 2019 года. Белорусская нефтяная компания (БНК) наняла за 60 тысяч долларов американского лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы получить разрешение на закупку американской сырой нефти. Барьером была санкционная политика США.





В сентябре прошлого года тогдашний заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб сказал , что компания увидела «нового партнера, который фокусируется на Европе» и отметил, что поставки американской нефти осуществлялись уже в Украину и Польшу. Что касается сроков поставок в Беларусь, то «процесс небыстрый». «Мы только в самом начале пути», — говорил Гриб.

Аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко сказал « Коммерсанту », что если закупки и будут осуществляться, то скорее в небольших объемах и на основе коротких контрактов: действия Минска сейчас направлены на то, чтобы получить максимально выгодные условия от России. Что касается цены, то эксперт подчеркнул, что добычей нефти в США занимаются частные компании, которые никаких нерыночных скидок для Беларуси делать не будут — поэтому американская нефть, особенно с учетом транспортного плеча, будет дороже российской. Тем более, что большинство сланцевых компаний генерируют убытки.

Собеседник TUT.BY из белорусской нефтяной отрасли также полагает, что американская нефть может быть приобретена белорусскими НПЗ в рамках тестовых поставок.

— Заводы «заточены» под Urals. Значит, потребуется смешивать американскую легкую нефть с российской. А пока поставки Urals ограничены, — считает он.

Власти Беларуси хотят в 2020 году завершить модернизацию НПЗ в Мозыре и Новополоцке, что позволит перерабатывать любые сорта нефти. Но ряд экспертов сомневаются в этом.

— Что получится — покажет время. Но задача на 2024 год, когда вся нефть, в том числе и российская, будет обходиться Беларуси без всяких преференций, добиться диверсификации поставок нефти, — поясняет собеседник. — Достичь пропорции 40−30−30 , думаю, будет даже тогда проблематично. Россия по-любому останется ключевым поставщиком. Вместе с тем можно создать выгодные альянсы с Украиной, балтийскими странами и Польшей. Взять туже Украину. Там по сути работает один Кременчугский НПЗ. При этом он перерабатывает сырья почти в четыре раза меньше, чем Мозырский НПЗ, который является одним из лидеров в поставках топлива в Украину. То есть можно было организовать совместные закупки нефти на мировом рынке, перевалку в Одессе и переработку в Мозыре. Таким образом и мы будем зарабатывать, и украинский рынок наполнять. Аналогичная схема может быть с той же Латвией.