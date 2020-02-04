Глава МИД Литвы: Можем обсуждать регулярность поставок нефти и газа через Литву

Источник материала: Tut.by

Литва готова поставить на регулярные рельсы поставки альтернативной нефти в Беларусь, а в будущем — и газа, заявил в Минске глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.



Фото: МИД Литвы

Вопрос поставок нефти и газа Линас Линкявичюс обсудил с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

— Мы обсудили продолжение вот этой практики, которая сложилась, по поставкам нефтяных продуктов в Беларуси. Уже несколько поставок было, недавно один из последних грузов с нефтью поступил в Беларусь из Норвегии. Мы можем обсудить регулярность таких поставок в будущем. Как я понимаю, интерес с белорусской стороны есть. Можем также рассмотреть технические решения альтернативных поставок газа, — заявил глава МИД Литвы.

Напомним, Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда 22 января. Объем составил 80 тысяч тонн .