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Глава МИД Литвы: Можем обсуждать регулярность поставок нефти и газа через Литву
04.02.2020 11:44 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литва готова поставить на регулярные рельсы поставки альтернативной нефти в Беларусь, а в будущем — и газа, заявил в Минске глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Вопрос поставок нефти и газа Линас Линкявичюс обсудил с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.
— Мы обсудили продолжение вот этой практики, которая сложилась, по поставкам нефтяных продуктов в Беларуси. Уже несколько поставок было, недавно один из последних грузов с нефтью поступил в Беларусь из Норвегии. Мы можем обсудить регулярность таких поставок в будущем. Как я понимаю, интерес с белорусской стороны есть. Можем также рассмотреть технические решения альтернативных поставок газа, — заявил глава МИД Литвы.
Напомним, Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда 22 января. Объем составил
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В конце января Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда. Объем составил 80 тысяч тонн.
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