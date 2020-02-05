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Главу «Транснефти» удручает ситуация с Беларусью. Вся надежда на встречу Лукашенко и Путина

05.02.2020 13:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент российской трубопроводной монополии «Транснефть» Николай Токарев удручен ситуацией, которая сложилась вокруг поставок нефти в Беларуси. Он надеется, что ситуация может разрешиться после встречи президентов Беларуси и России.

— Я думаю, в ближайшее время, встреча [президентов] анонсирована, какая-то ясность будет. Хотя ситуация нас удручает, честно говоря, потому что она создает проблемы и нам, и Беларуси, — сказал Токарев (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи.

С января крупные российские нефтяные компании не поставляют нефть в Беларусь. Белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой. Минск пока нашел альтернативу в танкере норвежской нефти. Кроме того, около 400 тысяч тонн сырья в январе поставила группа «Сафмар».

«Заявки на февраль только от „Сафмара“ и „Татнефти“ (80 тыс. тонн), но это пока предварительная заявка. Не факт, что эти 80 тыс. тонн „Татнефть“ туда поставит», — сообщил журналистам Токарев. Он уточнил, что планируемый «Сафмаром» объем поставок на февраль составляет 250 тыс. тонн.

Президент «Транснефти» скептически оценил вариант возможного реверса Беларусью части нефтепровода «Дружба» для загрузки нефтью белорусских НПЗ.

— Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы, и грузоотправители, — сказал Токарев. — На наш взгляд, это было бы неправильно. Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы.

Ранее Александр Лукашенко грозился использовать реверс, чтобы качать нефть по «Дружбе» со стороны Польши.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент «Транснефти» скептически оценил вариант возможного реверса Беларусью части нефтепровода «Дружба» для загрузки нефтью белорусских НПЗ.
 
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