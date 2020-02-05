Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два 48-тонных и один 20-тонный Viessmann обеспечат паром и теплом Мираторг На начало 2020 года в посёлке Хмелево Брянской области запланирован запуск нового уникального предприятия агрохолдинга Мираторг. Это производство более 1000 тонн...

На начало 2020 года в посёлке Хмелево Брянской области запланирован запуск нового уникального предприятия агрохолдинга Мираторг. Это производство более 1000 тонн кулинарных блюд в месяц, часть из которых будет выпускаться в России впервые. Необходимым количеством тепла и пара пищевой комплекс обеспечат три котла Viessmann. Два паровых с КПД до 98 процентов и один водогрейный с КПД до 96,5 процента. Строительство цехов для производства супов, бульонов, холодцов, блинчиков и таких эксклюзивных новинок, как жареный бекон и соус демиглас, Мираторг запустил полтора года назад, вложив почти 5 миллиардов рублей. До этого два года специалисты холдинга изучали мировой опыт, подбирали рецептуру, технологии, соответствующие мировым стандартам функциональности, промышленной и экологической безопасности. В том числе узнавали о парогенерирующем и водогрейном оборудовании.Паровые котлы Vitomax HS М75С были доставлены к месту строительства производственного комплекса из Германии. Трехходовые Vitomax HS типа М75С, это котлы классической конструкции. В них жаровая труба расположена по центру и немного сдвинута вниз. Устье горелки, равно как и задняя поворотная камера дымовых газов, выполнено по уникальной технологии без применения бетонных материалов.Данные элементы конструкции котла охлаждаются котловой водой, что позволяет эффективно использовать тепло дымовых газов и обеспечивать безотказную и безостановочную эксплуатацию оборудования. Такая технология изготовления не имеет аналогов в мире, говорит Алексей Туленинов, руководитель группы инженерно-технической поддержки компании Viessmann. Диапазон рабочего давления паровых котлов Vitomax типа М75С простирается от 6 до 20 бар, они способны производить от 5 до 31,5 тонны пара в час в зависимости от типоразмера котла.Эксперт рассказывает, что для производственного комплекса Мираторг отгружено оборудование, работающее при давлении 10 бар и производящее до 30 тонн пара в час. Агрегаты, установленные в Хмелеве, имеют длину более 10 метров, высоту чуть меньше двухэтажного дома. Собственный вес каждого котла составляет 48 тонн, а водонаполнение почти 50 тонн.Оборудование оснащено интегрированным экономайзером серии ECO1. Он доводит температуру дымовых газов за котлом до 160 градусов, обеспечивая нагрев питательной воды до подачи в котёл. Таким образом повышается эффективность работы парогенерирующих агрегатов, достигается сокращение расхода топлива.Водогрейный котел Vitomax M64B мощностью 10 мегаватт произведён на липецком заводе Viessmann. Эта серия котлов разработана для температур подачи до 110 градусов. Они работают при давлении 6, 10 и 16 бар, имеют мощность от 8 до 21 мегаватта. Теплогенераторы сконструированы так, чтобы обеспечить низкий уровень тепловых напряжений и за счёт этого более длительный срок службы.Эффективная циркуляция теплоносителя и надёжный отвод тепла еобеспечиваются благодаря широким проходам между трубами и большому водонаполнению, комментирует Алексей Туленинов. В зависимости от типоразмера эти котлы вмещают от 19,8, как в Хмелеве, до 40 тонн воды.Стоит отметить, что кулинарный проект в Брянской области, это не первый опыт сотрудничества Viessmann и агропромышленного холдинга Мираторг. Например, в 2012 году для нужд семи бройлерных цехов агрохолдинга на основе липецких котлов Vitomax 100 типа М148 было смонтировано семь котельных по 10,5 мегаватта каждая. В 2015-м в том же Хмелево для комплекса по убою и переработке мяса крупного рогатого скота поставлены три водогрейных котла Vitomax 200 M62A и два парогенерирующих Vitomax 200 HS M73A.www.viessmann.com