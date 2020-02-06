Беларусь и Казахстан уже обсуждают беспошлинные поставки нефти

Белорусская делегация во главе с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Бунаковым направилась в Казахстан для переговоров о поставках беспошлинной нефти 6 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко заявлял, что для принятия соглашения осталось провести административные процедуры, в остальном все готово. По его словам, документ будет подписан в самое ближайшее время, главное в нем – вопрос пошлины. Будет она присутствовать в поставках или нет – в настоящее время решает казахстанская сторона. Поставки без пошлины приблизят стоимость нефти к российской.

Ляшенко отметил, что нефть будут поставлять трубопроводным транспортом.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство провести переговоры с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.

Подписывать соглашение уполномочен первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. Однако в сегодняшних переговорах он не будет принимать участие, так как пока отрабатываются детали соглашения.

Соответствующее постановление Совмина от 4 февраля 2020 года №70 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале .

Что касается компенсации за «грязную» российскую нефть, то белорусская сторона в феврале отправит все подтвердающие документы о причиненном ущербе.