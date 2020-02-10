Что принесет Беларуси выход на мировые цены на нефть

Введение новой стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года принесет Беларуси сокращение рисков при выходе на мировую цену на сырье.

Об этом в программе «Контуры» на ОНТ рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

В «Белнефтехиме» надеются, что стратегия поможет преодолеть ожидаемый рост цен на нефть для Беларуси из-за налогового маневра в России и сохранить трудовые коллективы белорусских заводов.

«Мы сконцентрировались на диверсификации, на дальнейших возможностях передела нефтехимической продукции», - добавил Сизов.

По его словам, при разработке стратегии учитывались внешние риски и пути их минимизации. Благодаря ей зависимость отрасли от ценовых колебаний будет

Стратегия предполагает развитие ОАО «Нафтан» в нефтехимическом направлении, модернизацию завода «Полимир» и ориентация Мозырского НПЗ на производство качественного моторного топлива.

По его словам, Беларусь сконцентирировалась на диверсификации выпускаемой продукции и «дальнейших возможностях передела в нефтехимическую продукцию».

«Это позволит с меньшими издержками получать качественное топливо, удовлетворять рынки в зависимости от спроса», - подчеркнул зампред концерна.

В стратегии также предусмотрено введение в строй нового азотного комплекса на ОАО «ГродноАзот», благодаря которому выпуск азотных удобрений в стране увеличится более чем в 1,5 раза. По Гомельскому химическому заводу запланирован рост производства сложносмешанных удобрений.

В числе основных рисков для Беларуси: