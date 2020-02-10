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Что принесет Беларуси выход на мировые цены на нефть

10.02.2020 11:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Введение новой стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года принесет Беларуси сокращение рисков при выходе на мировую цену на сырье.

Об этом в программе «Контуры» на ОНТ рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

В «Белнефтехиме» надеются, что стратегия поможет преодолеть ожидаемый рост цен на нефть для Беларуси из-за налогового маневра в России и сохранить трудовые коллективы белорусских заводов.

«Мы сконцентрировались на диверсификации, на дальнейших возможностях передела нефтехимической продукции», - добавил Сизов.

По его словам, при разработке стратегии учитывались внешние риски и пути их минимизации. Благодаря ей зависимость отрасли от ценовых колебаний будет

Стратегия предполагает развитие ОАО «Нафтан» в нефтехимическом направлении, модернизацию завода «Полимир» и ориентация Мозырского НПЗ на производство качественного моторного топлива.

По его словам, Беларусь сконцентирировалась на диверсификации выпускаемой продукции и «дальнейших возможностях передела в нефтехимическую продукцию».

«Это позволит с меньшими издержками получать качественное топливо, удовлетворять рынки в зависимости от спроса», - подчеркнул зампред концерна.

В стратегии также предусмотрено введение в строй нового азотного комплекса на ОАО «ГродноАзот», благодаря которому выпуск азотных удобрений в стране увеличится более чем в 1,5 раза. По Гомельскому химическому заводу запланирован рост производства сложносмешанных удобрений.

В числе основных рисков для Беларуси:

  • недостаточная сырьевая база страны для производства химической и нефтехимической продукции;
  • налоговый маневр, проводимый Россией;
  • высокий уровень износа производительных мощностей;
  • затраты на ремонт и поддержание оборудования;
  • ужесточение требований к качеству продукции, которое выражается в постепенном снижении нормативов допустимого содержания в топливе серы, ароматических углеводородов и других примесей;
  • усиление конкуренции на традиционных рынках сбыта продукции;
  • неравные условия с российскими производителями, высокие тарифы на энергоресурсы, индексируемые в соответствии с ростом курса доллара.
 
 
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Введение новой стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года принесет Беларуси сокращение рисков при выходе на мировую цену на сырье.
 
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