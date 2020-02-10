С 9 февраля снова подорожало автомобильное топливо

Источник материала: Единство

С 9 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек.

Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, накануне председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, как будет меняться стоимость бензина на заправках. Он подчеркнул, что считает оптимальной выбранную стратегию поэтапного повышения цен на топливо.

https://auto.tut.by