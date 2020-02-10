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Использование инвестиций в основной капитал в Борисовском районе

10.02.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

Строительно-монтажные работы в 2019 году выполнены на 202,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 137% по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес строительно-монтажных работ составил 55,6% общего объема инвестиций в основной капитал.

За 2019 год на приобретение машин, оборудования, транспортных средств направлено 128,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал (35,3% общего объема инвестиций), или 102,5% к уровню 2018 года. На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств приходилось 62,7% инвестиций, вложенных в активную часть основных средств, из них 27,9% приобретено на территории Республики Беларусь.

 
 
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В 2019 году в Борисовском районе использовано 364,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или в сопоставимых ценах 114,6% к уровню 2018 года.
 
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