Источник материала: realt.by

Жильцы относительно свежей престижной многоэтажки по проспекту Независимости, 168/2 ,бьют тревогу: по всему дому пошли огромные трещины. В квартирах посыпались ремонты. Жителям приходится спасаться от сквозняков забивая в разломы вату или пену. Товарищество собственников утверждает, что «трещин, влияющих на эксплуатационные качества, нет». Но люди беспокоятся - безопасен ли их дом?

После публикации новости про дефекты дома на улице Широкой занервничали жители и других новостроек: "А вдруг и у них тоже проблемы?" Так всплыла история с домом на Грибоедова. Спустя полгода после этих публикаций с нашей редакцией связались жильцы многоэтажки на проспекте Независимости, 168/2, и сообщили, что в их доме такая же проблема. Мы постарались разобраться и понять, так ли это.

Что говорят жильцы Дом на проспекте Независимости состоит из нескольких частей: сам дом под номером 168, стоящий параллельно 168А, и соединяют их три корпуса, 168/1, 168/2 и 168/3. Расположена эта хитрая конструкция прямо на выходе из метро «Уручье» (от выхода с «подземки» до дома меньше 50 метров). Возводил этот каркасно-блочный дом в 2005 году знаменитый государственный застройщик — «Минскстрой». Проблемы у жителей начались с момента открытия метрополитена (конец 2007 года) в их районе.













- Буквально через пару лет по всем стенам на всех этажах пошли трещины. Как раз, когда большинство жильцов закончили делать ремонты в своих квартирах. Вначале мы думали, что это «усадочные» трещины, но они все росли и росли. Сейчас, если честно, страшно ночевать здесь, - рассказывает житель второго корпуса Валентин. Все три жилых объекта обслуживает одно из крупнейших в Минске товариществ собственников «Силач». По словам Валентина, товарищество про проблему знает, но что-то делать пока не спешит.













- Если трещины находятся в подъезде, то приходят мастера и просто штукатурят место дефекта. Но трещина продолжает расти, и эта штукатурка отпадает. Если дефект в квартире, то товарищество отвечает, мол трещина в вашей квартире - значит вы ее сами и должны устранять. Мы-то устраним, но вопрос-то в другом – от чего эти трещины пошли? Опасны ли эти дефекты? Вот на эти вопросы товарищество дать ответы отказывается, - делится Валентин. – Смотрите, что сделал мой сосед – он забил трещину ватой и скотчем, чтобы в квартире не сквозило.









Сосед Валентина Николай говорит, что главный инженер товарищества не раз ходил по квартирам и осматривал трещины. Только всегда он находил причину этих дефектов в действиях самих жильцов: «неправильно установили кондиционер, вот и пошли трещины», «не так поставили ванну, поэтому сами виноваты», «нечего было самим проводку перекладывать» и так далее. - Мы уже не вызываем инженера, а пишем письма с обращениями в товарищество. Одно, второе, третье… У меня целая папка собралась с их ответами. Говорят: вы неправильно кондиционер поставили, вот и пошли трещины. Уберете кондиционер, и все дефекты пропадут. Куда они пропадут? С этих трещин дует так, что зимой в квартире находиться невозможно. Один кондиционер и спасает, только им и можно обогреть жилье, - эмоционально рассказывает Николай. – У меня даже со светильников в стене дует адски. Какой кондиционер? Или, может, я виноват, что по всем этажам и подъездам эти трещины пошли?















- После очередной жалобы на трещины в подъезде пришли два мужика с вениками и просто сбили всю штукатурку со стены. Сказали: «Ну теперь ничего ни на кого не упадет. Можете быть спокойны» - и ушли. Ну это нормально? – продолжает Николай.









- Нам кто-то из этих работников сказал, что вся проблема пошла из-за подземного гаража. И когда запустили подземку, все стало рушиться. Но это их слова, никакого документа мы не видели с таким выводом. Может, товарищество и проводило какое-то обследование, нанимали каких-то специалистов, но с результатами нас никто не знакомил, - добавляет Валентин.













Что говорит товарищество собственников «Силач» Мы спросили у товарищества, проводили ли они обследование дома, чтобы узнать причину появления дефектов? Несут ли эти трещины опасность для всей конструкции и поступают ли в товарищество обращения и жалобы на дефекты от жильцов? Публикуем ответ:





"Во-первых, по имеющейся информации, в ООО «РиэлтБай» не зарегистрировано никаких жалоб от членов товарищества «Силач». В этой связи просим сообщить данные лица, обратившегося к Вам, дабы исключить вероятность клеветы, а также прояснить ситуацию и причину возникших вопросов. Во-вторых, указание Вами в обращении на наличие трещин, влияющих на эксплуатационные качества в местах общего пользования, в том числе плитах перекрытия в подъездах не соответствует действительности. Каких-либо заключений и актов осмотра, указывающих на иную ситуацию в жилой застройке по пр.Независимости д.168, носящих актуальный характер, не имеется. В-третьих, что касается трещин в квартирах, то сообщаем Вам, что частная собственность находится вне ведомства Товарищества. Более того, в силу п.7.4 Правил пользования жилыми помещениями, согласно которым граждане (собственники, наниматели) обязаны обеспечивать в жилых и вспомогательных помещениях сохранность конструктивных элементов и инженерных систем, санитарно-технического, электрического, газового и иного оборудования, соблюдать правила пользования этим оборудованием, при обнаружении неисправности конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования, других опасных явлений, угрожающих разрушению конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования жилого дома, здоровью и жизни проживающих в жилом доме граждан, их имуществу, незамедлительно принимать меры к устранению данных неисправностей. Таким образом, с учетом разграничения балансовой принадлежности отвечать за наличие трещин в квартирах и их устранение Товарищество не имеет право".

Что говорит ГПО «Минскстрой» Мы обратились в «Минскстрой», чтобы узнать: были ли обращения со стороны товарищества к застройщику, и кто должен заниматься выявлением и устранением дефектов. Публикуем ответ:



«По жилому дому № 168/2 по проспекту Победителей (скорее всегодопущена ошибка, речь идет о проспекте Независимости – прим.ред.) данное обращение ранее не поступало. Указанный жилой дом введён в эксплуатацию в январе 2007 года. В связи с тем, что гарантийные обязательства в указанный период времени составляли 2 года, гарантийный срок истёк в январе 2009 года. Разработку проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, выполняла организация ОАО «Оргстрой». Для определения несущей способности конструктивных элементов здания полагаем, что товариществу собственников необходимо выполнить обследование с привлечением специализированной организации».

Что делать людям: мнение юриста Получается, что по факту дефекты в доме есть, но не известно опасны ли они. Мы обратились к эксперту юридического офиса "Лещинский Смольский" Даниле Смольскому, чтобы понять, как дальше действовать жильцам дома и к кому, кроме товарищества, обращаться за помощью с их проблемой, ведь дом построен давно и гарантийные сроки уже прошли:

- В круг полномочий товарищества собственников входит содержание и обслуживание исключительно общего имущества граждан в многоквартирном доме. Это помещения за пределами квартир: лестничные пролеты, крыши, ограждающие конструкции и т.д. Претензии по качеству строительства в квартирах граждане предъявляют непосредственно застройщику либо предыдущему собственнику в соответствии с заключенными между ними договорами, но не председателю товарищества собственников. Специалист утверждает, что если жильцы недовольны действиями (или бездействием) товарищества собственников, то можно инициировать внеочередное общее собрание членов товарищества и вынести волнующие их вопросы на рассмотрение. - Если члены ТС недовольным бездействием председателя по устранению трещин в подъездах дома, они должны это выразить в форме письменных жалоб (индивидуальных или коллективных), адресованных и правлению товарищества, и в местную администрацию. Следует обязательно фиксировать направление жалоб (заказная корреспонденция с обратным уведомлением, вручение жалоб под роспись). Именно письменные жалобы являются одним из оснований к созыву внеочередного общего собрания. На общем собрании всеми присутствующими собственниками квартир данные жалобы рассматриваются. По итогу общего собрания должно быть принято решение об обязании председателя к устранению нарушений, указанных в жалобах, в определенный срок. Неисполнение этого решения является основанием к переизбранию председателя, поскольку председатель обязан обеспечивать сохранность общего имущества товарищества. Не стоит забывать, что местная администрация является органом, который обязан следить за работой председателя ТС. Администрация обязана как обеспечивать защиту прав членов ТС, так и вносить предложения о досрочном прекращении полномочий председателя. Да, бывают случаи, что эти законодательно закрепленные обязанности так и остаются «на бумаге» и не воплощаются в жизнь. В таком случае собственникам квартир необходимо письменно информировать исполком о неисполнении своих обязанностей председателем ТС и требовать защиты своих прав. «Отписку» исполкома членам ТС следует обжаловать в Мингорисполкоме и далее в суде. Собственники квартир также могут скинуться личными деньгами и устранить недостатки общего имущества. Впоследствии же члены ТС могут инициировать процесс привлечения председателя к материальной ответственности (как материально ответственное лицо) в виде взыскания убытков, причиненных товариществу собственников своими бездействиями (т.е. отсутствием действий, которые он должен выполнять в пределах круга своих полномочий, приведших к образованию денежных убытков).