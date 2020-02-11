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Новый завод «Гродно Азота» может построить итальянская компания. Китайцев оставили за бортом

11.02.2020 16:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Гродно Азот» продолжит работы по заключению контракта на строительство нового комплекса по выпуску азотных удобрений с итальянской компанией Tecnimont, которая может стать генеральным подрядчиком для реализации проекта. Об этом сообщил «Вестнику Белнефтехима» начальник управления реализации строительства азотного комплекса Павел Логис.


Фото: Вестник Белнефтехима

В 2019 году «Гродно Азот» проводил конкурс и переговоры с потенциальными генподрядчиками. В итоге в финальный раунд вышли пять компаний: из Китая — CITIC, CMIC, COMPLANT, Кореи — Samsung и Италии — Tecnimont.

— По результатам рассмотрения предложений претендентов и проведения очных переговоров решением конкурсной комиссии предложения китайских и корейской компаний были отклонены как не соответствующие требованиям документации для переговоров. К процедуре улучшения предложения была допущена Tecnimont, — сообщил представитель «Гродно Азота».

Группа Maire Tecnimont является ведущим поставщиком технологий в сфере строительства и энергетики в Европе. Компания имеет опыт выполнения работ непосредственно в роли ЕРС-подрядчика, в том числе для ряда крупных российских компаний.

Итальянская компания в своем технико-коммерческом предложении представила «Гродно Азоту» индикативные условия получения кредитных ресурсов от европейских банков. Tecnimont гарантировала рост на 5% мощности производства аммиака и карбамида без увеличения капитальных затрат на реализацию проекта и поставку оборудование проверенных производителей. У итальянской компании значение общего удельного энергопотребления комплекса оказалось самым минимальным по сравнению с остальными претендентами.

Поэтому конкурсная комиссия «Гродно Азота» признала победителем процедуры переговоров Tecnimont и намерена с ней продолжить работу по заключению контракта как с генеральным подрядчиком строительства нового азотного комплекса.

В настоящее время продолжается работа над оптимизацией предложения.

— Есть уверенность, что с учетом опыта компании Tecnimont как мирового EPC-контрактора и опыта «Гродно Азота» как эксплуатирующей организации на стадии обсуждения и подписания контракта будут найдены оптимальные пути решения дополнительного снижения капитальных затрат и уменьшения стоимости проекта без ущерба для качества и влияния на работоспособность объекта, — считает Павел Логис.

Новый азотный комплекс в Гродно — это долгоиграющий проект белорусских властей. Разговоры о реализации идут с 2014 годаю. Сначала в качестве инвесторов рассматривались росссийские поставщики газа, затем — китайские компании, которые сулили дешевые кредиты. В итоге власти решили строить комплекс сами, но привлечь зарубежного генподрядчика.

Ввод нового комбината в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд долларов. Расчетный срок окупаемости — десять лет. В результате «Гродно Азот» в два раза увеличит мощности по выпуску карбамида и значительно нарастит экспорт. При этом расход газа снизится примерно на 15%, энергопотребление — на 20%.

 
Теги: Гродно
 
 
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В 2019 году «Гродно Азот» проводил конкурс и переговоры с потенциальными генподрядчиками. В итоге в финальный раунд вышли пять компаний: из Китая - CITIC, CMIC, COMPLANT, Кореи...
 
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