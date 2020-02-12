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На запуск завода в Добруше из бюджета выделят еще 186 млн рублей

12.02.2020 00:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти выделят бюджетный займ в размере около 85 млн долларов для запуска завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона в Добруше. Это следует из указа № 44 «Об инвестиционном проекте». Документ был подготовлен по результатам рабочей поездки Александра Лукашенко на «Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда».


В 2012 году здесь начали создавать новое производство, но через 5 лет объект законсервировали. Китайская компания «Сюань Юань» не довела завод до ума, потому что не имела опыта реализации таких крупных проектов, говорил бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Однако за это время был освоен кредит Банка развития Китая на 350 млн долларов.

Когда контракт с китайской компанией был расторгнут, то власти искали возможность запустить завод собственными силами. Однако не получилось. Доделать завод согласилась австрийская компания Andritz. А для этого понадобилось допфинансирование.

На минувшей неделе Александр Лукашенко пояснил, что, не побывав на заводе, он не мог принять решение о финансировании завершения его строительства.

— Была небольшая задержка в связи с тем, что мною не был подписан указ. А подписывать его я не мог, потому что не видел, что здесь происходит. Втемную я ничего не собирался делать, — заявил он.

В итоге Лукашенко подписал документ.


Согласно указу, предусматриваются меры, которые направлены на реализацию инвестиционного проекта по организации производства картона.

Кроме того, документом устанавлены конкретные сроки его завершения: ввод в эксплуатацию комплекса — в 2020 году, выход на проектную мощность — в 2022-м.

Ранее руководитель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров говорил, что завод готов на 90%, осталось лишь запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы.

Но чтобы все заработало, надо вложить еще 186,2 млн рублей. Власти выделят бюджетный займ на эти цели. Возврат средств будет осуществляться в 2023—2030 годах с уплатой процентов в размере 3% годовых. Расчет за китайский кредит продлен до 2034 года.

Половину бюджетных средств планируется выплатить компании Andritz, которая займется запуском машин.

— Австрийская компания — лидер в этой сфере. Они гарантируют, что мы получим то, ради чего строим завод, — говорил Назаров.


Австрийцы в случае необходимости также поставят в Добруш и технику.

В старых корпусах Добрушской бумажной фабрики планируют организовать производство упаковки из нового картона.

 
 
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Документом установлены конкретные сроки завершения проекта: ввод в эксплуатацию комплекса - в 2020 году, выход на проектную мощность - в 2022-м.
 
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