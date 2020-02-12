|
«Беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей - весьма нагло и изобретательно». «Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по "Аркадии"
12.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Очередной виток в печальной истории «Тамбаза»: держателям облигаций назвали сумму, которую нужно доплатить за каждый квадратный метр сверху. Цифра получилась совсем не «символичной», как это
Что предлагают чиновники
Держатели облигаций "Тамбаза" на днях встретились с представителями Мингорисполкома, администрации и УКС Советского района Минска. Дольщикам объяснили механизмы начисления доплат по второй очереди жилого комплекса "Аркадия", результаты встречи
По объектам долгостроя была проведена экспертиза и разработана проектно-сметная документация. Согласно результатам экспертизы, готовность объектов второй очереди жилого комплекса "Аркадия" составляет 58%. В июле 2020 года планируют завершить строительные работы, в сентябре - сдать его в эксплуатацию. Произведен расчет доплат по предварительной стоимости одного кв. м, которые составляют Br703.
- 703 рубля - не стоимость достройки, а максимальный размер доплат. Окончательная стоимость жилого дома и окончательная стоимость квадратного метра будет сформирована после обмера БРТИ и после ввода объекта в эксплуатацию, - пояснил директор УКС Советского района Валерий Минченков.
Первый платеж для дольщиков будет определен в размерах Br250-280 за один кв. м в зависимости от общей площади жилья. УКС Советского района начал рассылать приглашения для заключения договоров долевого строительства. С момента их получения дольщики могут принять решение в течение 60 дней.
Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева ознакомила дольщиков с уже подготовленными корректировками, которые планируют внести в указ №430. Так, одно из дополнений дает возможность тем, кто не сможет доплатить, заключить сделку "уступка-требование" с любым лицом (не родственником). Еще одна корректировка может гарантировать, что, если на дату приемки в эксплуатацию дома его фактическая стоимость окажется ниже цены договора и цены объекта долевого строительства, застройщик произведет перерасчет.
По указу №430 достраивать проблемные многоэтажки в квартале улиц М.Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - переулка Верхнего (2-я очередь) и в квартале улиц М.Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной (4-я очередь) поручено УКС Советского района Минска. Для завершения строительства домов Минский горисполком выделяет возвратную бюджетную ссуду в Br30 млн. Заказчику предоставляется право на заключение договоров долевого строительства с гражданами - владельцами жилищных облигаций ООО "Тамбаз", а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью (в размере 2% сметной стоимости строительства).
С чем не согласны держатели облигаций
Владелец жилищных облигаций печально известной «Аркадии» прислал в редакцию письмо, где подробно расписал свое недовольство. Публикуем выдержки из письма:
«Бесконечная и печальная история «Тамбаза» подходит к своему очередному рубежу. Районный УКС, который взялся доделать работу за нерадивым застройщиком, выставил людям доплаты: за каждый квадратный метр держателям жилищных облигаций придется отдать еще 703 рубля.
Благодаря стараниям чиновников, Минскпроекта и Госстройэкспертизы первоначальная стоимость достройки квартир в доме «столбике» в 596 руб./м2, озвученная не так давно, превратилась за полтора месяца в 703 руб./м2 после прохождения экспертизы проектной документации стадии «Архитектурный проект» в январе 2020 г. Хотя, стадия «Строительный проект», прошедшая экспертизу до Нового года дала цену 596 руб./м2.
При расчете стоимости доплат была применена совершенно нелепая методика, основанная на применении совершенно неверного процента строительной готовности жилой части здания. Так, согласно заключению РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» об оценке от 15.04.2019 №5634-оц, готовность объекта 2-ой очереди, коим и является столбик с паркингом и торговыми площадями, - 58%. Оценочная стоимость 22 507 329,67 руб. на дату оценки 01.03.2019, в т.ч. жилая часть – 19 918 986,76 руб.
При расчете стоимости достройки УКС Советского района г. Минска взял 42% сметной стоимости строительства м2 жилой площади с нуля, согласно выпущенной Минскпроектом проектной документации. Но все дело в том, что РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» то ли случайно, то ли намеренно смешало в кучу в эти 58% с жилой частью еще и паркинг, и торговый центр. А как известно, процент готовности нежилых площадей гораздо ниже. Следовательно, готовность жилой части выше 58%.
Для понимания, что это означает. Понуждая дольщиков оплачивать не фактическую стоимость достройки квартир, а виртуальные 42% стоимости м2, УКС замаскированно предлагает оплатить еще и возведение торгового центра, которое ведется на данный момент. При этом в договор долевого строительства прописывает возможность по окончании строительства возврата излишне уплаченных средств дольщикам. Но, будет ли возврат - очень большой вопрос, зная устройство чиновничье-государственного аппарата в Беларуси. Да и беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей, которые уже и так были построены «Тамбазом» и Хаютиным Л.И. за счет людей это весьма нагло и изобретательно".
Далее возмущенный держатель облигаций обращает внимание на проект предлагаемого договора долевого строительства (
"Из этой инфографики стоимость доплаты за достройку квартир может показаться равной не 703 руб., а всего-навсего 103 руб./м2. Это за вычетом страховой суммы 600 руб. Только это наглая ложь. Так как всем, в т.ч. и руководству УКС Советского района, давно известно, что люди в доме-«столбике» не получили и никогда не получат эти страховки благодаря тому, что все выпуски жилищных облигаций этого дома страховались Хаютиным Л.И. у своих аффилированных лиц юридических и физических путем предоставления ими залога и поручительства. На момент наступления обязательств по выплате этих страховок все поручители и залогодатели оказались банкротами, а недвижимость, дорого оцененная аффилированными оценщиками и принятая в залог, - неликвидными сараями".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей - весьма нагло и изобретательно». «Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по "Аркадии"
Очередной виток в печальной истории «Тамбаза»: держателям облигаций назвали сумму, которую нужно доплатить за каждый квадратный метр сверху. Цифра получилась...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)