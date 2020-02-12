﻿ «Беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей - весьма нагло и изобретательно». «Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по "Аркадии". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей - весьма нагло и изобретательно». «Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по "Аркадии"

12.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Очередной виток в печальной истории «Тамбаза»: держателям облигаций назвали сумму, которую нужно доплатить за каждый квадратный метр сверху. Цифра получилась совсем не «символичной», как это обещалось вначале. Чиновники постарались обосновать эту цифру, но держатели облигаций с расчетами не согласны.

«Беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей - весьма нагло и изобретательно». «Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по "Аркадии"

Что предлагают чиновники

Держатели облигаций "Тамбаза" на днях встретились с представителями Мингорисполкома, администрации и УКС Советского района Минска. Дольщикам объяснили механизмы начисления доплат по второй очереди жилого комплекса "Аркадия", результаты встречи опубликовало БелТА.

По объектам долгостроя была проведена экспертиза и разработана проектно-сметная документация. Согласно результатам экспертизы, готовность объектов второй очереди жилого комплекса "Аркадия" составляет 58%. В июле 2020 года планируют завершить строительные работы, в сентябре - сдать его в эксплуатацию. Произведен расчет доплат по предварительной стоимости одного кв. м, которые составляют Br703.

- 703 рубля - не стоимость достройки, а максимальный размер доплат. Окончательная стоимость жилого дома и окончательная стоимость квадратного метра будет сформирована после обмера БРТИ и после ввода объекта в эксплуатацию, - пояснил директор УКС Советского района Валерий Минченков.

Первый платеж для дольщиков будет определен в размерах Br250-280 за один кв. м в зависимости от общей площади жилья. УКС Советского района начал рассылать приглашения для заключения договоров долевого строительства. С момента их получения дольщики могут принять решение в течение 60 дней.

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева ознакомила дольщиков с уже подготовленными корректировками, которые планируют внести в указ №430. Так, одно из дополнений дает возможность тем, кто не сможет доплатить, заключить сделку "уступка-требование" с любым лицом (не родственником). Еще одна корректировка может гарантировать, что, если на дату приемки в эксплуатацию дома его фактическая стоимость окажется ниже цены договора и цены объекта долевого строительства, застройщик произведет перерасчет.

По указу №430 достраивать проблемные многоэтажки в квартале улиц М.Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - переулка Верхнего (2-я очередь) и в квартале улиц М.Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной (4-я очередь) поручено УКС Советского района Минска. Для завершения строительства домов Минский горисполком выделяет возвратную бюджетную ссуду в Br30 млн. Заказчику предоставляется право на заключение договоров долевого строительства с гражданами - владельцами жилищных облигаций ООО "Тамбаз", а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью (в размере 2% сметной стоимости строительства).

«Беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей - весьма нагло и изобретательно». «Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по "Аркадии"

С чем не согласны держатели облигаций

Владелец жилищных облигаций печально известной «Аркадии» прислал в редакцию письмо, где подробно расписал свое недовольство. Публикуем выдержки из письма:

«Бесконечная и печальная история «Тамбаза» подходит к своему очередному рубежу. Районный УКС, который взялся доделать работу за нерадивым застройщиком, выставил людям доплаты: за каждый квадратный метр держателям жилищных облигаций придется отдать еще 703 рубля.

Благодаря стараниям чиновников, Минскпроекта и Госстройэкспертизы первоначальная стоимость достройки квартир в доме «столбике» в 596 руб./м2, озвученная не так давно, превратилась за полтора месяца в 703 руб./м2 после прохождения экспертизы проектной документации стадии «Архитектурный проект» в январе 2020 г. Хотя, стадия «Строительный проект», прошедшая экспертизу до Нового года дала цену 596 руб./м2.

При расчете стоимости доплат была применена совершенно нелепая методика, основанная на применении совершенно неверного процента строительной готовности жилой части здания. Так, согласно заключению РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» об оценке от 15.04.2019 №5634-оц, готовность объекта 2-ой очереди, коим и является столбик с паркингом и торговыми площадями, - 58%. Оценочная стоимость 22 507 329,67 руб. на дату оценки 01.03.2019, в т.ч. жилая часть – 19 918 986,76 руб.

При расчете стоимости достройки УКС Советского района г. Минска взял 42% сметной стоимости строительства м2 жилой площади с нуля, согласно выпущенной Минскпроектом проектной документации. Но все дело в том, что РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» то ли случайно, то ли намеренно смешало в кучу в эти 58% с жилой частью еще и паркинг, и торговый центр. А как известно, процент готовности нежилых площадей гораздо ниже. Следовательно, готовность жилой части выше 58%.


«Беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей - весьма нагло и изобретательно». «Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по "Аркадии"

Для понимания, что это означает. Понуждая дольщиков оплачивать не фактическую стоимость достройки квартир, а виртуальные 42% стоимости м2, УКС замаскированно предлагает оплатить еще и возведение торгового центра, которое ведется на данный момент. При этом в договор долевого строительства прописывает возможность по окончании строительства возврата излишне уплаченных средств дольщикам. Но, будет ли возврат - очень большой вопрос, зная устройство чиновничье-государственного аппарата в Беларуси. Да и беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей, которые уже и так были построены «Тамбазом» и Хаютиным Л.И. за счет людей это весьма нагло и изобретательно".

Далее возмущенный держатель облигаций обращает внимание на проект предлагаемого договора долевого строительства (размещен на сайте УКСа Советского района) и схему в нем, которая показывает уровень доплат:

«Беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей - весьма нагло и изобретательно». «Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по "Аркадии"

"Из этой инфографики стоимость доплаты за достройку квартир может показаться равной не 703 руб., а всего-навсего 103 руб./м2. Это за вычетом страховой суммы 600 руб. Только это наглая ложь. Так как всем, в т.ч. и руководству УКС Советского района, давно известно, что люди в доме-«столбике» не получили и никогда не получат эти страховки благодаря тому, что все выпуски жилищных облигаций этого дома страховались Хаютиным Л.И. у своих аффилированных лиц юридических и физических путем предоставления ими залога и поручительства. На момент наступления обязательств по выплате этих страховок все поручители и залогодатели оказались банкротами, а недвижимость, дорого оцененная аффилированными оценщиками и принятая в залог, - неликвидными сараями".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной виток в печальной истории «Тамбаза»: держателям облигаций назвали сумму, которую нужно доплатить за каждый квадратный метр сверху. Цифра получилась...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко пожаловался Путину и Медведеву на информационные вбросы через Telegram-каналы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика