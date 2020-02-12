18 часов переговоров, 13 пунктов соглашения, 50 тысяч долларов еда. «Нормандской четверке» в Минске 5 лет

Источник материала: Tut.by

Пять лет назад, в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года в Минске состоялась первая полноформатная встреча «Нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Украине с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. Встреча длилась более 18 часов, по итогам подписали документ из 13 пунктов, на угощения для гостей потратили около 50 тысяч долларов. TUT.BY вспоминает, как проходила историческая встреча во Дворце независимости.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кто: четыре главы государства, которым Лукашенко носил кофе

Встреча в «нормандском формате» в Минске, как тогда ожидали эксперты, должна была стать кульминацией напряженных многосторонних усилий в поиске разрешения украинского кризиса. Ей предшествовали «Минские соглашения» — документ, предусматривавший прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины, подписанный 5 сентября 2014 года в «Президент-отеле». Но, несмотря на подписание протокола, боевые действия на востоке Украины продолжались. Поэтому европейские лидеры искали варианты выхода из ситуации.

Журналисты французской газеты Le Monde в своей книге, написанной на основе бесед с президентом Франсуа Олландом, объясняли , что война, которая «вдруг» началась в Европе впервые с момента балканских событий, «заставила французского президента приступить к миротворческой миссии».

— Логично было предложить роль напарницы Ангеле Меркель, начальнице первой европейской державы, — писали авторы.

Летом 2014 года Франция праздновала 70-летие высадки союзников в Нормандии и Фрасуа Олланд решил пригласить на церемонию Владимира Путина. Позже в приглашенные попал и Петр Порошенко. В Париже Олланд пригласил «двух славянских врагов» в замок Бенувиль (Нормандия) на «импровизированный разговор», который длился 20 минут. Так впервые лидеры Германии, России, Украины и Франции смогли обсудить ситуацию в Украине.

— Путин и Порошенко, боясь подвоха, держатся настороженно. В большом зале замка царит чрезвычайно напряженная атмосфера: Путин смеряет холодным взглядом великана Порошенко, вызывая опасения Меркель за ход переговоров, которые еще даже не успели начаться, — вспоминал Олланд и отмечал, что в тот день удалось добиться главного: установить первый контакт между противоборствующими сторонами и избежать обострения конфликта.

С тех пор в СМИ переговоры с участием представителей этих стран стали называть встречами в «нормандском формате».



«Встреча Владимира Путина и Петра Порошенко 6 июня 2014 года в замке Бенувиль, увековеченная фотографом Елисейского дворца», — подпишет фото газета Le monde.

Фото: STEPHANE RUET/ELYSEE

Изначально предполагалось, что очередные переговоры между лидерами четырех стран пройдут 15 января 2015 года в Астане. Но встреча не состоялась — стороны посчитали нецелесообразным проводить ее без тщательной подготовки.

Решение провести встречу в белорусской столице было принято 8 февраля 2015 года во время совместной телефонной конференции Ангелы Меркель, Владимира Путина, Петра Порошенко и Франсуа Олланда.

Спустя три года во время Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле, Александр Лукашенко, обращаясь к Петру Порошенко, акцентировал внимание на том, что Минск в качестве площадки для переговоров выбрал украинский президент.

— Петр Алексеевич, ты скажи, что это ты не просил, а поручал мне, чтобы переговоры проходили в Минске, что это не я [предлагал], — обратился тогда коллеге Александр Лукашенко.

— Я не просил, не поручал. А мы договорились с Александром Григорьевичем о том, чтобы первые сложные переговоры проходили в Минске. Александр Григорьевич видел, в каком я был состоянии. И я попросил сделать в Минске базу, где мы будем искать шаги для заключения мира, — подтвердил Петр Порошенко.

Что обсуждали

К «Нормандской встрече» каждая из стороны подготовила планы мирного урегулирования ситуации в Украине. Они включали в себя прекращение огня со стороны украинских сил, создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Петр Порошенко допускал также возможность «определенной модификации» минских договоренностей, если она не будет «противоречить принципам» украинской стороны, мирный план Меркель и Олланда допускал широкой автономии Донецкой и Луганской областям Украины, Путин выступал за проведение прямых переговоров между главами самопровозглашенных республик и официальным Киевом.





Перед встречей «Нормандской четверки» президент Беларуси говорил, что готов носить переговорщикам чай, лишь бы они договорились.

— Осталось скорее преодолеть 5% разногласий, потому в Донецке и Луганске гибнут ни в чем не повинные люди, в том числе и дети. Приезжайте в Минск, сядьте и договоритесь. Я готов носить чай, подавать ручки, карандаши, — говорил Лукашенко.

Сколько часов говорили

Встреча «четверки» длилась более 18 часов. Протокол мероприятия был нарушен спустя полчаса после начала переговоров — участники встречи не вышли на протокольную съемку, это случилось лишь спустя полтора часа. Все это время под дверями, за которыми проходили переговоры, дежурили журналисты. Периодически выходившие из комнаты для переговоров президенты, главы МИД и другие участники встречи почти никак ее не комментировали.





За закрытой дверью Меркель, Олланд, Порошенко и Путин разрабатывали документ, который устроил бы все стороны. Александр Лукашенко в переговорах не участвовал, но провожал высокопоставленных гостей в зал для переговоров, и, как метафорично выразился позже, «подносил боеприпасы» переговорщикам.

О чем договорились

По итогам переговоров выступили Петр Порошенко и Владимир Путин. Президент России назвал ночь переговоров «не самой лучшей в жизни». Петр Порошенко заявил, что украинской стороне выставляли неприемлемые условия, на которые она не пошла и «не согласилась ни с одним из ультиматумов». Спустя три года Порошенко назовет переговоры «Нормандской четверки» прорывом «дипломатической блокады» .





Александр Лукашенко тоже был доволен прошедшими переговорами.

— Вопросы войны и мира решаются месяцами, а то и годами, а здесь удалось достичь согласия о приостановлении войны в течение всего лишь 15 часов. Молодцы! — сказал утром 12 февраля 2015 года президент Беларуси.

Главным итогом переговоров «нормандской четверки» стало подписание комплекса мер по выполнению минских соглашений, состоящего из 13 пунктов.

Среди них было незамедлительное прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, отвод тяжелых вооружений, начало переговоров о возможности проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также о будущем режиме этих районов, освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех» не позднее пяти дней после отвода войск, и другое.



Фото: Reuters

Как позже вспоминал в своих мемуарах Франсуа Олланд, первый черновик будущих Минских соглашений писала Меркель.



Фото: Reuters

— Она никому, даже своим советникам, не позволяла формулировать статьи соглашения, — писал в своей книге «Уроки власти» Франсуа Олланд. — Такой у нее темперамент и такая методика: она очень серьезная, старательная и внимательная. Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так было разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки.

Выполнить все пункты документа, подписанного «четверкой», как и Минских соглашений, сторонам не удавалось несколько лет. Режим прекращения огня не раз нарушался, обменяться пленными стороны смогли лишь в прошлом году.

Политологи все эти годы отмечали, что Минские соглашения по Украине изначально были обречены на провал, поскольку стороны по-разному их понимают, а «нормандская встреча» дала лишь кратковременный результат.

Лирика: ужасные бутерброды, неудобные столы

За скобками всей серьезности встречи «Нормандской четверки» остались вещи лирические: угощения для гостей и впечатления от самого места встречи — Дворца Независимости. И вот тут оказалось, что не все участники переговоров оценили их именно так, как, видимо, ожидала принимающая сторона.

Сразу после окончания переговоров Александр Лукашенко рассказал журналистам некоторые подробности встречи. Президент подтвердил, что, как и обещал, носил участникам переговоров кофе, которого они «выпили несколько ведер».

— И накормили, и всем обеспечили — вы видели, как это было организовано. Всем кормили, что в Беларуси, России производится. Ели яичницу, сыр, молочные продукты, выпили несколько ведер кофе, — рассказывал Лукашенко.

Президент Беларуси также признался, что не спал всю ночь, а эксперты, участвовавшие в переговорах, спали посменно.

Правда, не все участники встречи запомнили ту ночь именно так. В вышедших в 2018 году мемуарах экс-президент Франции Франсуа Олланд среди прочего вспомнил подробности встречи «нормандской четверки» в Минске. Судя по тексту, впечатления у Олланда остались не самые приятные: обстановку Дворца независимости, где проходила встреча, он назвал бездушной, бутерброды ужасными, а также возмутился, что трем лидерам пришлось спать в креслах в тот момент, когда Путин спал в отдельной комнате на кровати.



Фото: Reuters

В интервью TUT.BY глава МИД Беларуси Владимир Макей, комментируя мемуары Олланда, заявил, что его возмущают подобного рода вещи, «которые не только не объективные, но и не искренние».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Министр заочно ответил на все претензии экс-президента. Например, Макей считает, что любое официальное здание вряд ли имеет какую-то душу. А белорусская столица не может похвастаться исторической архитектурой, вроде Елисейского дворца, Беларусь после четырех лет сопротивления фашистам «лежала практически в руинах, как и Минск».

— Поэтому для нас, как бы кто ни относился, этот дворец является символом белорусского суверенитета и независимости и к нему тоже надо относиться с должным уважением как к такому символу, — заявил Макей.

Комментарий Олланда про «ужасные бутерброды» белорусский министр назвал смешной. Макей рассказал, что от желание Олланда поужинать пресекла Ангела Меркель.

— После того, как лидеры стран провели некоторое время в «комнате-накопителе», надо было провести церемонию приветственной встречи, где выступал и наш президент. И уже на выходе после этой церемонии президент Беларуси предложил поужинать, я стоял рядом и видел эту ситуацию. Как сейчас помню, президент Франции радостно сказал: «Да-да, давайте ужинать». Но госпожа федеральный канцлер Меркель жестко посмотрела на Олланда и сказала: «Нет времени на ужин, начинаем работать». Он стушевался и покорно пошел за Меркель, — рассказывал Владимир Макей и даже показывал меню того дня: там были и щука, и кролик, и каре ягненка, и корейка оленя и другие деликатесы.

Бутерброды, которыми угощали лидеров, были с белорусским салом, различными колбасками, ветчиной, сыром, красной рыбой, осетриной. Всего за сутки только на питание было выделено в эквиваленте около 50 тысяч долларов.

Петр Порошенко осенью 2018 года вспоминал, что 19-часовые переговоры прошли без сна, без обеда, без ужина.

— И не потому что нас Александр Григорьевич не хотел приглашать, столы были накрыты — но мы не прерывались ни на одну минуту, — вспоминал Порошенко.