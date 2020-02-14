«Ипотека под 3% годовых на 30 лет, но только с проверкой юристами». Подводные камни покупки недвижимости в Испании

Средний чек сделки за 2018 год - € 150-170 тысяч. За 2019-й он хорошо вырос

- Если говорить о статистике, то 41% покупателей на Коста Бланке, одном из самых востребованных регионов, — это иностранцы. Если взять сделки по всей Испании, то количество покупок недвижимости иностранцами переваливает за 12%. Из всего количества иностранцев только 2,5% - русскоговорящие. Это данные за 2018 год, так как за 2019 еще не готова статистика, - делится Виталий Шалаев. - В 2019 году продажи просели как среди иностранцев, так и среди местных жителей. Но незначительно. Всего в 2018 году купили недвижимость в Испании 65 тысяч иностранцев.

Интересен тот факт, что львиная доля сделок по покупке недвижимости в новостройках (38,5%) приходится лишь на 4 города: Мадрид, Барселона, Аликанте и Малага. Если сравнивать количество сделок между «первичкой» и «вторичкой», то приобретение новостроек занимают 18,5%, покупка «вторички» - 81,5%.

- Мы в конце года общались со многими испанскими агентствами недвижимости, и все с уверенностью утверждают, что в 2019 году количество сделок просело. Особенно это касается русскоязычной категории населения. Однако увеличивается средний чек. То есть покупатели эконом-недвижимости уходят с рынка, потому что у них уже нет денег для покупки, а вот количество сделок с чеком €300.000+ растёт. Поэтому вроде бы количество покупок упало, а вот денежный объем сделок остался таким же, - рассказывает директор компании Advisor Red Group.