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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 февраля 2020 года)

15.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

2020 год удивляет непривычно высокой скоростью изменения цен на квартиры в Минске. Можно сказать, что квадратный метр дорожает в среднем на $ 1 в день. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,8% и составил 1438 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1314 $/м2. За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 5,2%.

Семейный капитал

Многодетные подали более 6000 заявлений на досрочную разморозку семейного капитала для покупки жилья. Это большие деньги. И они скоро могут придти на рынок недвижимости.

Застройщики

Часто на форумах обсуждается: «Вот в Европе сначала строят, а потом продают, а у нас все не как у цивилизованных людей». Недавно и президент озвучил: готов указ об ограничении прибыли при строительстве с привлечением средств граждан. Хотят застройщики прибыль побольше — пусть сначала строят, потом продают. Тем более что в Минске есть такие застройщики. Напомним, что за они, что строят, на каких участках и по чем предлагают построенное.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 февраля 2020 года)

Опасения

Жильцы относительно свежей престижной многоэтажки по проспекту Независимости, 168/2, бьют тревогу: по всему дому пошли огромные трещины. В квартирах посыпались ремонты. Жителям приходится спасаться от сквозняков, забивая в разломы вату или пену. Товарищество собственников утверждает, что «трещин, влияющих на эксплуатационные качества, нет». Но люди беспокоятся — безопасен ли их дом?

Кстати, в несущих колоннах проблемного дома на Широкой обнаружили бетон с примесью опилок.

Строительство

Премьер-министр Сергей Румас утверждает, что строительство жилья в столице провалено. Он говорит, что город не предлагает адекватных мер. Зато власти Минска обещают сохранить усадебную застройку, а УКСы хотят заставить строить жилье только для нуждающихся.

В ЖК Smart активно выставляют на продажу квартиры, но стройка пока еще только на уровне фундамента. А «Металлстройпрофиль» достраивает еще один дом в ЖК «Новоселье». В Чижовке к концу 2020 года построят дом на 44 семьи - это будет соцжилье. УКС Ленинского района не может продать трешки в доме в Лошице-6 и объявил акцию.

«Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по «Аркадии».

Сходили со специалистом на приемку квартиры в доме «Доступное жилье „Запад“». Результаты здесь.

В конце января Смолевичский районный исполнительный комитет пригласил всех неравнодушных на общественное обсуждение градостроительного проекта «Детальный план территории Китайско-Белорусского индустриального парка „Великий камень“. Центральная часть. Первая очередь». На днях состоялась презентация проекта, где местные жители смогли задать руководству индустриального парка вопросы по генплану и не только (неожиданно для общественных обсуждений), а также получить на них развернутые ответы.

Земля

3 марта разыграют партию участков в Смолевичах. Всего на земельные торги в городе-спутнике Минска выставили 8 лотов. 6 из них выделены в квартале новой коттеджной застройки. Наделы очень похожи между собой, и торги по каждому из них начнутся с 20 тыс. рублей. Еще два участка (Лоты № 3 и № 5) находятся ближе к трассе и имеют асфальтированный подъезд. За счет этого стартовая цена данных земельных наделов выше на 10 тыс. рублей. Ко всем участкам подведены коммуникации. В обзоре — информация и фото по каждому лоту.

Участки в Дзержинске ушли с молотка за $ 12 тыс. и $ 22 тыс. А из 36 дачных участков под Минском торги прошли только по одному.

Деньги

С 19 февраля Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 8,75% годовых.

В Беларуси снизилась кадастровая стоимость земель производства, а вместе с ней — база земельного налога. Что это даст бизнесу, узнайте здесь.

Зарубежная недвижимость

Если вам надоела белорусская пасмурная погода и хочется иметь возможность в любой момент поехать куда-нибудь, где потеплее, то Испания — это хороший вариант для решения вашей проблемы. Купить недвижимость в Испании не так сложно, да и вполне по карману среднестатистическому белорусу при продаже, например, квартиры в Минске. Однако надо знать и подводные камни покупки недвижимости в Испании.

Регионы

Гомельский рынок недвижимости, по словам экспертов, сейчас находится в относительно стабильном состоянии: цены держатся на одном уровне, покупательская активность тоже. Но интересные сделки, которые выбиваются из общей картины, все же есть. Подробнее об этом и ценах на квартиры в Гомеле мы поговорили с руководителями местных агентств недвижимости.

Брестский городской центр по управлению недвижимостью в феврале проведет сразу несколько аукционов по продаже недвижимого имущества, обращенного в доход государства по Брестской области. Участие в таких торгах — отличный вариант стать владельцем недвижимости за низкую цену.

Границы Витебской, Могилевской и Гомельской областей изменят.

Дачи и частные дома

В 14 километрах от МКАД за $ 100 тысяч продается современный деревянный коттедж общей площадью 235 кв.м. Получается даже дешевле, чем «по 500» за квадратный метр. Мы съездили и посмотрели дом изнутри, а также поговорили с его собственницей — архитектором Еленой Гришанович. Подробности — в материале Realt.by.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 февраля 2020 года)

Коммерческая недвижимость

В Гродно открылся самый большой в регионе ТРК Triniti (обещают дать фору даже минским объектам).

Работать ближе к дому выгодно всем: офисным сотрудникам, компаниям и местным сообществам. Это показало международное исследование Regus: миграция офисных площадей в районы, расположенные за пределами мегаполисов, суммарно может принести местным экономикам более 254 миллиардов долларов до 2029 года.

В самом «огуречном» регионе Беларуси появится логистический центр для сбыта сельхозпродукции.

Покупка готового бизнеса, в котором есть уже все настроенные процессы работы и постоянные клиенты, может быть удачной альтернативой собственному делу с нуля. Однако решение о покупке должно быть очень хорошо продуманным и взвешенным. Сегодня мы опубликуем подборку готовых бизнесов, которые сейчас продаются на нашей площадке. Там вы можете найти сферу деятельности на любой вкус, цвет и бюджет.

Госкомимущество планирует запустить в марте единую онлайн-площадку неиспользуемого госимущества.

15 февраля закрывается рынок «Лебяжий» в Ждановичах. Он переезжает в Таборы. Официальное открытие рынка «Новый Лебяжий» состоится уже 17 февраля.

Риэлтерский бизнес

Министерство юстиции еще раз высказало свою позицию о том, что пока оно не готово отменять государственное регулирование тарифов на риэлтерские услуги по сделкам с жилой недвижимостью между физлицами. Об этом сказал министр юстиции Олег Слижевский.

Но есть у риэлтеров еще одна серьезная проблема. Они просят усилить борьбу с «серыми маклерами», а МАРТ готов привлечь к решению проблемы МВД.

Жилье и инфраструктура

В центре Минска продается необычное жилье: три квартиры объединили в одну.

Школы, садики, поликлиники, футбольные поля: смотрите, что построят рядом с вами в этом и следующем году в Минске. Это вообще хорошо, что взялись за инфраструктуру. Но еще бы нормально относились к существующей: школа, которую 3 года назад признали «аварийной» и пометили «под снос», без всякого ремонта вновь стала «не аварийной»

Аренда

2020 год стартовал с резкого повышения цен на квартиры в Минске. Итоги января показывают, что схожая динамика наблюдается и на рынке долгосрочной аренды жилья. Январь довольно нетипичный месяц для рынка аренды жилья на длительный срок. Стабильное состояние рынка нарушается краткосрочным всплеском спроса. Во времена девальваций, которые часто происходили в начале года, объяснить рост активности было несложно — собственники и арендаторы не могли договориться об уровне цен с учетом изменившегося курса.

Офтоп

Рядом с парком Дружбы народов, недалеко от печально известного ЖК «Аркадия», продолжают возводить костел, который ранее планировали построить в сквере «Котовка». Тогда планам города и религиозной общины помешали местные жители и активисты. Застройщиком выступает ЗАО «Ареса-Сервис-Строй».

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Идиллия между местными и представителями индустриального парка “Великий камень”, подводные камни покупки жилья в Испании, а также новые старые проблемы...
 
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