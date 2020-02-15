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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 февраля 2020 года)
15.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
2020 год удивляет непривычно высокой скоростью изменения цен на квартиры в Минске. Можно сказать, что квадратный метр дорожает в среднем на $ 1 в день. За минувшую неделю
Семейный капитал
Многодетные
Застройщики
Часто на форумах обсуждается: «Вот в Европе сначала строят, а потом продают, а у нас все не как у цивилизованных людей». Недавно и президент озвучил: готов указ об ограничении прибыли при строительстве с привлечением средств граждан. Хотят застройщики прибыль побольше — пусть сначала строят, потом продают. Тем более что в Минске есть такие застройщики.
Опасения
Жильцы относительно свежей престижной многоэтажки по проспекту Независимости, 168/2, бьют тревогу: по всему дому пошли огромные трещины. В квартирах посыпались ремонты. Жителям приходится спасаться от сквозняков, забивая в разломы вату или пену. Товарищество собственников утверждает, что «трещин, влияющих на эксплуатационные качества, нет». Но люди
Кстати, в несущих колоннах проблемного дома на Широкой
Строительство
Премьер-министр Сергей Румас
В ЖК Smart активно
«Тамбазовцы»
Сходили со специалистом на приемку квартиры в доме «Доступное жилье „Запад“». Результаты
В конце января Смолевичский районный исполнительный комитет пригласил всех неравнодушных на общественное обсуждение градостроительного проекта «Детальный план территории Китайско-Белорусского индустриального парка „Великий камень“. Центральная часть. Первая очередь». На днях состоялась презентация проекта, где местные жители смогли задать руководству индустриального парка вопросы по генплану и не только (неожиданно для общественных обсуждений), а также
Земля
3 марта разыграют партию участков в Смолевичах. Всего на земельные торги в городе-спутнике Минска выставили 8 лотов. 6 из них выделены в квартале новой коттеджной застройки. Наделы очень похожи между собой, и торги по каждому из них начнутся с 20 тыс. рублей. Еще два участка (Лоты № 3 и № 5) находятся ближе к трассе и имеют асфальтированный подъезд. За счет этого стартовая цена данных земельных наделов выше на 10 тыс. рублей. Ко всем участкам подведены коммуникации.
Участки в Дзержинске
Деньги
С 19 февраля Нацбанк
В Беларуси снизилась кадастровая стоимость земель производства, а вместе с ней — база земельного налога. Что это даст бизнесу, узнайте
Зарубежная недвижимость
Если вам надоела белорусская пасмурная погода и хочется иметь возможность в любой момент поехать куда-нибудь, где потеплее, то Испания — это хороший вариант для решения вашей проблемы. Купить недвижимость в Испании не так сложно, да и вполне по карману среднестатистическому белорусу при продаже, например, квартиры в Минске. Однако надо знать и
Регионы
Гомельский рынок недвижимости, по словам экспертов, сейчас находится в относительно стабильном состоянии: цены держатся на одном уровне, покупательская активность тоже. Но интересные сделки, которые выбиваются из общей картины, все же есть. Подробнее об этом и ценах на квартиры в Гомеле мы
Брестский городской центр по управлению недвижимостью в феврале
Границы Витебской, Могилевской и Гомельской областей
Дачи и частные дома
В 14 километрах от МКАД за $ 100 тысяч продается современный деревянный коттедж общей площадью 235 кв.м. Получается даже дешевле, чем «по 500» за квадратный метр. Мы съездили и посмотрели дом изнутри, а также поговорили с его собственницей — архитектором Еленой Гришанович. Подробности —
Коммерческая недвижимость
В Гродно
Работать ближе к дому выгодно всем: офисным сотрудникам, компаниям и местным сообществам. Это показало международное
В самом «огуречном» регионе Беларуси
Покупка готового бизнеса, в котором есть уже все настроенные процессы работы и постоянные клиенты, может быть удачной альтернативой собственному делу с нуля. Однако решение о покупке должно быть очень хорошо продуманным и взвешенным. Сегодня мы опубликуем подборку готовых бизнесов,
Госкомимущество
15 февраля закрывается рынок «Лебяжий» в Ждановичах. Он
Риэлтерский бизнес
Министерство юстиции еще раз высказало свою позицию о том, что пока оно не готово отменять государственное регулирование тарифов на риэлтерские услуги по сделкам с жилой недвижимостью между физлицами. Об этом
Но есть у риэлтеров еще одна серьезная проблема. Они
Жилье и инфраструктура
В центре Минска
Школы, садики, поликлиники, футбольные поля:
Аренда
2020 год стартовал с резкого повышения цен на квартиры в Минске. Итоги января
Офтоп
Рядом с парком Дружбы народов, недалеко от печально известного ЖК «Аркадия»,
Редакция Realt.by
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Идиллия между местными и представителями индустриального парка “Великий камень”, подводные камни покупки жилья в Испании, а также новые старые проблемы...
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