Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 февраля 2020 года)

Опасения

Жильцы относительно свежей престижной многоэтажки по проспекту Независимости, 168/2, бьют тревогу: по всему дому пошли огромные трещины. В квартирах посыпались ремонты. Жителям приходится спасаться от сквозняков, забивая в разломы вату или пену. Товарищество собственников утверждает, что «трещин, влияющих на эксплуатационные качества, нет». Но люди беспокоятся — безопасен ли их дом?

Кстати, в несущих колоннах проблемного дома на Широкой обнаружили бетон с примесью опилок.

Строительство

Премьер-министр Сергей Румас утверждает , что строительство жилья в столице провалено. Он говорит, что город не предлагает адекватных мер. Зато власти Минска обещают сохранить усадебную застройку, а УКСы хотят заставить строить жилье только для нуждающихся.

В ЖК Smart активно выставляют на продажу квартиры, но стройка пока еще только на уровне фундамента. А «Металлстройпрофиль» достраивает еще один дом в ЖК «Новоселье». В Чижовке к концу 2020 года построят дом на 44 семьи - это будет соцжилье. УКС Ленинского района не может продать трешки в доме в Лошице-6 и объявил акцию.

«Тамбазовцы» недовольны суммами доплат по «Аркадии».

Сходили со специалистом на приемку квартиры в доме «Доступное жилье „Запад“». Результаты здесь.

В конце января Смолевичский районный исполнительный комитет пригласил всех неравнодушных на общественное обсуждение градостроительного проекта «Детальный план территории Китайско-Белорусского индустриального парка „Великий камень“. Центральная часть. Первая очередь». На днях состоялась презентация проекта, где местные жители смогли задать руководству индустриального парка вопросы по генплану и не только (неожиданно для общественных обсуждений), а также получить на них развернутые ответы.

Земля

3 марта разыграют партию участков в Смолевичах. Всего на земельные торги в городе-спутнике Минска выставили 8 лотов. 6 из них выделены в квартале новой коттеджной застройки. Наделы очень похожи между собой, и торги по каждому из них начнутся с 20 тыс. рублей. Еще два участка (Лоты № 3 и № 5) находятся ближе к трассе и имеют асфальтированный подъезд. За счет этого стартовая цена данных земельных наделов выше на 10 тыс. рублей. Ко всем участкам подведены коммуникации. В обзоре — информация и фото по каждому лоту.

Участки в Дзержинске ушли с молотка за $ 12 тыс. и $ 22 тыс. А из 36 дачных участков под Минском торги прошли только по одному.

Деньги

С 19 февраля Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 8,75% годовых.

В Беларуси снизилась кадастровая стоимость земель производства, а вместе с ней — база земельного налога. Что это даст бизнесу, узнайте здесь.

Зарубежная недвижимость

Если вам надоела белорусская пасмурная погода и хочется иметь возможность в любой момент поехать куда-нибудь, где потеплее, то Испания — это хороший вариант для решения вашей проблемы. Купить недвижимость в Испании не так сложно, да и вполне по карману среднестатистическому белорусу при продаже, например, квартиры в Минске. Однако надо знать и подводные камни покупки недвижимости в Испании.

Регионы

Гомельский рынок недвижимости, по словам экспертов, сейчас находится в относительно стабильном состоянии: цены держатся на одном уровне, покупательская активность тоже. Но интересные сделки, которые выбиваются из общей картины, все же есть. Подробнее об этом и ценах на квартиры в Гомеле мы поговорили с руководителями местных агентств недвижимости.

Брестский городской центр по управлению недвижимостью в феврале проведет сразу несколько аукционов по продаже недвижимого имущества, обращенного в доход государства по Брестской области. Участие в таких торгах — отличный вариант стать владельцем недвижимости за низкую цену.

Границы Витебской, Могилевской и Гомельской областей изменят .

Дачи и частные дома