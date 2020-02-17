«Беларусь никогда никому не угрожала». Лукашенко - о последних заявлениях про нефть

Источник материала: Tut.by

Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере, заявил 17 февраля президент страны Александр Лукашенко во время утверждения решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере. Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Он подчеркнул, что между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн т нефти. «Вот и все», — заметил он.

Напомним, во время поездки в Светлогорск 14 февраля президент заявил , что Беларусь при недостаточных поставках нефти из России в феврале начнет «отбор» из нефтепровода «Дружба», по которому российское сырье идет транзитом на Запад.

— Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. Помните, летом загадили [все] «грязной» нефтью? До сих пор [россияне] не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать, — предупредил белорусский лидер.

Тогда же он заявил, что Минск рассматривает вариант поставок нефти из Польши реверсом по одной из веток трубопровода «Дружба». По его словам, тогда уже не Россия будет по ней поставлять нефть на Запад, а Беларусь — качать из Польши.