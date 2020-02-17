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Евросоюз продлил эмбарго на поставки оружия в Беларусь еще на один год
17.02.2020 12:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз продлил на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и персональные санкции против четырех человек. Об этом сообщает
— Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также включают в себя запрет на замораживание активов и запрет на поездки четырех человек, назначенные в связи с исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 году, и в 2000 году, — говорится в решении Совета.
Совет также продлил исключение, разрешающее экспорт биатлонного оборудования, спортивных винтовок и спортивных пистолетов в Беларусь.
Официально эмбарго вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС 18 февраля 2020 года.
Напомним, эмбарго на поставку оружия было введено в 2011 году. 15 февраля 2016 года Евросоюз
В 2017 году из этого оружейного перечня
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В 2017 году из перечня оружейного эмбарго были исключены биатлонные ружья.
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