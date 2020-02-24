Расходы на научные исследования выросли на 16%. Но для экономического роста этого мало

Источник материала: Tut.by

На научные исследования и разработки в 2020 году из бюджетного централизованного инновационного фонда потратят 82,7 млн рублей. Больше половины средств получит Академия наук, следует из постановления Совмина «О финансировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2020 году», опубликованного на Национальном правовом портале.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

45 млн рублей, предназначенных в этом году для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОКР) уйдут Академии наук. В прошлом году ей выделяли на эти цели из бюджета 37,6 млн рублей. Еще 13,7 млн рублей распорядится Министерство промышленности. 8 млн из инновационного фонда потратят на исследования в области здравоохранения и почти 1,5 млн рублей — образования. По 3 млн рублей получат Министерство обороны и Государственный комитет по стандартизации.

В 2019 году правительство планировало распределить на научные исследования через централизованный инновационный фонд 80 млн рублей. Но в итоге сократило финансирование на 5 млн рублей.

В бюджете на 2020 год общие расходы инновационного фонда были запланированы в размере 165 млн рублей. Всего же на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности планируется потратить из бюджета 330 млн рублей. Финансирование научной деятельности в 2020 году планировали увеличить на 16%. В 2019 году на эти цели в бюджете было определено 284 млн рублей.

Число организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками выросло с 307 в 2000 году до 455 в 2018-м. Но количество работников, которые заняты наукой, включая докторов наук и кандидатов наук, за это время сократилось на 5 тысяч человек.

Беларусь расходует на научные исследования и разработки недостаточно средств, чтобы их отдача вносила ощутимый вклад в развитие экономики. Наукоемкость ВВП в 2018 году едва превышала 0,6%. При этом в Программе социально-экономического развития на 2011−2015 годы был предусмотрен рост расходов на научные разработки до 2% ВВП. А к 2020 году правительство намеревалось повысить их до 2,5% ВВП.

Например, в Global innovation Index 2019, который представляет собой оценку деятельности в области инноваций 129 стран, Беларусь находится на 72 месте. Соседние страны в этом рейтинге расположились намного выше: Россия — на 46 месте, следом за ней стоит Украина, Литва, Латвия и Польша заняли 34, 38 и 39 строчки соответственно. Из данных рейтинга следует, что инновационный прогресс в стране происходит медленней, чем того позволяют имеющиеся ресурсы.

Несмотря на имеющийся потенциал, слабую роль в научных исследованиях и разработках играют университеты, считают эксперты BEROC. При том, что развитие экономик все больше зависит от инноваций. А в странах с высокой инновационной составляющей в экономике больше расходуют на университеты и созданные при них исследовательские центры, чем на другие государственные структуры, занимающиеся научными исследованиями.

Без увеличения расходов научные исследования и разработки, а также повышения роли науки в экономике, конкурентоспособность отечественной экономики продолжит отставать от стран, делающих ставку на инновации, делают вывод аналитики BEROC.