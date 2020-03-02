Семена - залог урожая

Источник материала: Ивьевский край

Все знают, что посев высококачественными семенами лучших районированных сортов дает прибавку к урожаю 15-20%, а иногда и более.

Качественный семенной материал позволяет без дополнительных энергетических затрат (удобрения, гербициды, пестициды) обеспечить надлежащий рост растений, снизить негативное влияние сорняков, болезней, вредителей и на этой основе повысить урожайность культуры и качество получаемой продукции, улучшить экологическое состояние поля.

Основные посевные качества семян характеризуются такими показателями как чистота, влажность, энергия прорастания, лабораторная всхожесть, масса 100 зерен. Все показатели качества взаимосвязаны, т. е. при ухудшении одного из них ведет ухудшение другого.

Для будущего урожая в семеноводстве исключительно важно иметь семенной материал с высоким показателем сортовой чистоты.









В хозяйствах Ивьевского района под весенний сев 2020 года подготовлено 2716 тонн семян, что составляет 128 % к потребности. Из них подготовлено 839 тонн пшеницы, 1083 тонны ячменя, 528 тонн овса, 20 тонн ярового тритикале, 32 тонны гречихи, 7 тонн проса зернового и 207 тонн зернобобовых смесей. В том числе, семена первой и второй репродукции составляют 80 % от проверенных. Кроме того, хозяйствами района заказано 110 тонн элитных семян зерновых культур.

Для подсева подготовлено 62 тонны многолетних трав, из них 17 тонн клевера лугового, 1 тонна галеги восточной, 3 тонны донника белого, 4 тонны люцерны посевной, 18 тонн тимофеевки луговой, 2 тонны овсяницы луговой, 13 тонн фестулолиума, 4 тонны смесей злаковых трав.

Кроме этого в хозяйствах района для посева на зеленый конвеер имеется: 3 тонны райграса однолетнего, 1 тонна пайзы , 30 тонн редьки масличной, 50 тонн проса кормового.

В настоящий момент в хозяйствах района проводятся тендеры на закупку семян люцерны посевной и кукурузы.

Можно с уверенностью сказать, что все хозяйства района успешно справились с очисткой семян. Особо хочется выделить высокое мастерство и профессионализм семеноводов в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро", в частности, работников зерносклада д. Лежневичи и аг. Лаздуны под руководством зав. складом Е.А. Зинович и С.А. Бурнос. В КСУП "Субботники" следует отметить работников зерносклада в д. Каменчане под руководством В.С. Юхник.

В ближайшее время начнется ответственный этап в посевной компании - протравливание семян. Очень важно, чтобы на местах при протравливании не допускалось сортовое и видовое смешение семян и выдерживалась норма протравителя. Для контроля за этим процессом специалистами Ивьевской инспекции по семеноводству, карантину и защите растений будут регулярно отбираться пробы семян из сеялок.

Л. ШОСТАК,

начальник инспекции

по семеноводству, карантину и защите растений.