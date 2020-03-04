А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион

В Минске на территории парка 50-летия Октября скоро должно начаться возведение Национального футбольного стадиона, который Китай любезно подарил Беларуси. Возводить объект будут также китайские подрядчики. Как сообщает Tribuna.com: «Обо всем договорился лично Александр Лукашенко. Ведь, по словам президента, стране негоже жить без чисто футбольной арены».

- Я попросил, чтобы они были с китайским колоритом – стадион, бассейн, идет проработка этих вопросов. Китайцы делают проект, чтобы под ключ, я просил именно так, как подарок белорусскому народу, – рассказывал президент.