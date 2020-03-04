|
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
04.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В столице вот-вот должно начаться строительство Национального футбольного стадиона и реконструкция существующего стадиона «Трактор». Проект не готов ни на первый, ни на второй объект, но вот площадку под стройку уже «подготовили», вырубив добрую часть парка 50-летия Октября.
В Минске на территории парка 50-летия Октября скоро должно начаться возведение Национального футбольного стадиона, который Китай любезно подарил Беларуси. Возводить объект будут также китайские подрядчики. Как
- Я попросил, чтобы они были с китайским колоритом – стадион, бассейн, идет проработка этих вопросов. Китайцы делают проект, чтобы под ключ, я просил именно так, как подарок белорусскому народу, –
В августе Лукашенко издал соответствующие указы – и возле стадиона «Трактор» началась подготовка к большой стройке. В конце января первый этап работ завершился. Сейчас площадка ждет прибытия техники и строителей.
— В первом полугодии нынешнего года по межправительственному соглашению начнутся работы по созданию стадиона, проектирование которого сейчас завершается. Что касается стадиона «Трактор», стоит задача сделать его востребованным. Сейчас обсуждаются варианты расширения функционала объекта, например, сама площадка могла бы трансформироваться и использоваться для современного пятиборья, различных игровых видов спорта, а не только для футбола, — сказал Анатолий Сивак.
Он добавил, что подготовлена концепция по развитию парка 50-летия Октября, направленная на то, чтобы сделать его местом притяжения жителей. Рассматривается вариант создания на территории зеленой зоны лыжероллерной трассы, благоустройства дорожек, обновления уличного освещения. Работы спланируют таким образом, чтобы все было готово к открытию Национального футбольного стадиона.
Мы съездили посмотреть, как сейчас выглядит «место притяжения» и как оно изменилось с августа 2019 года.
Источник:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
В столице вот-вот должно начаться строительство Национального футбольного стадиона и реконструкция существующего стадиона «Трактор». Проект не готов ни на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)