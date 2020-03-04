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А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион

04.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В столице вот-вот должно начаться строительство Национального футбольного стадиона и реконструкция существующего стадиона «Трактор». Проект не готов ни на первый, ни на второй объект, но вот площадку под стройку уже «подготовили», вырубив добрую часть парка 50-летия Октября.

А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион

В Минске на территории парка 50-летия Октября скоро должно начаться возведение Национального футбольного стадиона, который Китай любезно подарил Беларуси. Возводить объект будут также китайские подрядчики. Как сообщает Tribuna.com: «Обо всем договорился лично Александр Лукашенко. Ведь, по словам президента, стране негоже жить без чисто футбольной арены».

- Я попросил, чтобы они были с китайским колоритом – стадион, бассейн, идет проработка этих вопросов. Китайцы делают проект, чтобы под ключ, я просил именно так, как подарок белорусскому народу,рассказывал президент.

А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион

В августе Лукашенко издал соответствующие указы – и возле стадиона «Трактор» началась подготовка к большой стройке. В конце января первый этап работ завершился. Сейчас площадка ждет прибытия техники и строителей. По словам председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака для агентства «Минск-Новости», собирать стадион начнут уже совсем скоро.

— В первом полугодии нынешнего года по межправительственному соглашению начнутся работы по созданию стадиона, проектирование которого сейчас завершается. Что касается стадиона «Трактор», стоит задача сделать его востребованным. Сейчас обсуждаются варианты расширения функционала объекта, например, сама площадка могла бы трансформироваться и использоваться для современного пятиборья, различных игровых видов спорта, а не только для футбола, — сказал Анатолий Сивак.



Он добавил, что подготовлена концепция по развитию парка 50-летия Октября, направленная на то, чтобы сделать его местом притяжения жителей. Рассматривается вариант создания на территории зеленой зоны лыжероллерной трассы, благоустройства дорожек, обновления уличного освещения. Работы спланируют таким образом, чтобы все было готово к открытию Национального футбольного стадиона.

Мы съездили посмотреть, как сейчас выглядит «место притяжения» и как оно изменилось с августа 2019 года.

А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
Август 2019
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
Март 2020
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
Август 2019
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
Март 2020
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
Август 2019
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
Март 2020
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
Март 2020
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
Август 2019
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
Март 2020
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион
А где деревья? Посмотрите, как изменился парк 50-летия Октября, где собираются возводить национальный футбольный стадион

 
Теги: Минск
 
 
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В столице вот-вот должно начаться строительство Национального футбольного стадиона и реконструкция существующего стадиона «Трактор». Проект не готов ни на...
 
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