Всемирный банк: От будущего госсектора зависит благосостояние людей

Источник материала: Tut.by

Будущее белорусской экономики зависит от того, что будет происходить с госпредприятиями. Такое мнение высказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер во время дискуссии «Комплексная программа повышения эффективности работы государственных компаний РБ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Состояние госсектора будет влиять на уровень жизни граждан и способность государства обеспечивать им должный уровень здравоохранения и образования.

— До тех пор, пока в секторе госпредприятий не произойдет радикальных изменений и преобразований, доходы граждан не будут расти ускоренными темпами. Кроме того страна не сможет улучшить свою ситуацию с погашением внешнего долга. А поступления от налогов, которые платят граждане для того, чтобы обеспечить должный уровень государственных услуг, также не будут на должном уровне, — заметил Алекс Кремер.

Усложняет ситуацию для экономики то, что неэффективная деятельность госпредприятий отрицательно сказывается на частном секторе. В том числе частные инвесторы нередко отказываются вкладывать средства и бороться с неэффективностью госсектора, поскольку правительство обеспечивает поддержку неэффективной работы госпредприятий. В то же время кредиты госпредприятий не лучшим образом сказываются на возможности заимствований частными предприятиями.

— Это было хорошо видно в период спада экономики в период 2015—2017 годы, — отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси.

Всемирный банк предлагает белорусскому правительству заняться реструктуризацией госпредприятий для повышения эффективности как самого госсектора, так и всей экономики.

— Всемирный банк не считает, что госсектор не имеет права на существование. Мы также не считаем, что абсолютно все необходимо закрыть либо приватизировать, — подчеркивает Алекс Кремер.

Дорожная карта структурных реформ предусматривает разделение госпредприятий на четыре группы. В одну группу Всемирный банк предлагает включить компании, которые уже работают с прибылью и могут продолжать в том же духе. В другую — предприятия, способные улучшить эффективность своей деятельности при условии проведения реструктуризации. В третью эксперты советуют включить те организации, которые целесообразно приватизировать. В четвертой останутся безнадежные госпредприятия, подлежащие ликвидации.

— Работа по распределению госпредприятий на эти четыре группы должна быть проведена правительством. Но важно, чтобы классификацию проводили независимые эксперты. Как только классификация будет произведена, мы сможем лучше понимать, какие решения могут предприниматься относительно каждой группы, — считает Алекс Кремер.

Как показывает история проведения финансовой реструктуризации, без операционного реформирования она является лишь временным решением, не позволяющим уменьшить убытки, в то время как последняя поможет госпредприятиям повысить конкурентоспособность.