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В новом докладе Госдепа США Беларусь опять назвали авторитарным государством

12.03.2020 07:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госдепартамент США 11 марта опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире за 2019 год. Беларусь в очередной раз назвали авторитарным государством.


Фото: Reuters

В докладе отмечается, что вся власть сконцентрирована в руках президента, а белорусы не могут выбирать власть путем свободных и справедливых выборов.

Среди основных нарушений прав человека в Беларуси Госдеп назвал:

  • произвольные аресты и задержания;
  • опасные для жизни условия содержания в тюрьме;
  • произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь; значительные проблемы с независимостью судебной власти;
  • неоправданные ограничения на свободу слова, печати, в интернете, в том числе цензура, блокирование сайтов, а также наличие законов, касающихся уголовной ответственности за клевету и клевету на государственных чиновников;
  • задержание журналистов;
  • жесткие ограничения на свободу мирных собраний и объединений, включая наложение уголовного наказания за призыв к мирной демонстрации и законы, наказывающие деятельность и финансирование групп, не одобренных властями;
  • ограничения свободы передвижения — в частности, для бывших политических заключенных, и ограничения их гражданских прав;
  • ограничения на участие в политической жизни, в том числе постоянное несоответствие выборов международными стандартами;
  • коррупция во всех эшелонах власти;
  • торговля людьми.

В докладе также отмечается, что власти на всех уровнях в 2019 году часто действовали безнаказанно и не принимали мер для судебного преследования или наказания должностных лиц, которые нарушали права человека.

Отношения Беларуси и США

Новый доклад с критикой белорусских властей опубликован несмотря на потепление отношений Беларуси и США. 

Напомним, в последнее время в Беларусь все чаще приезжают официальные представители США. 

В августе прошлого года Беларусь посетил Джон Болтон, занимавший в то время пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре в Беларусь прибыл с визитом заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Американский чиновник столь высокого ранга побывал в Минске впервые за последние двадцать пять лет. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва. Уже известно, что США намерены построить новое здание посольства в Беларуси.

1 февраля этого года Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео (это первый визит госсекретаря США в Беларусь с 1994 года). Он встретился с президентом Беларуси и главой МИД. Александр Лукашенко радушно встретил гостя и похвалил, что тот «рискнул приехать в Минск и посмотреть на эту страну. Что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, демократия, много ее, мало и так далее». Помпео заявил, что США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси и будут и далее продвигать реформы, чтобы права белорусов были защищены. США также предложили обеспечить Беларусь нефтью «на 100%»

 
Теги: Минск
 
 
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В докладе отмечается, что вся власть сконцентрирована в руках президента, а белорусы не могут выбирать власть путем свободных и справедливых выборов.
 
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