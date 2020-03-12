Туризм Европы терпит миллиардные убытки. А что в Беларуси?

Источник материала: Tut.by

Турфирмы сообщают об отказах белорусов от забронированных поездок. Пока это единичные случаи, но представители отрасли опасаются, что в итоге убытки организаций въездного и выездного туризма могут оказаться ощутимыми. Минспорта и туризма следит за ситуацией.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Туристическая отрасль в экономиках стран оказалась самой уязвимой перед угрозой коронавируса. Туризм Европы теряет по 1 млрд евро в месяц, сообщил на французском телеканале BFMTV Европейский комиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон. И это не только сокращение потока туристов из стран Азии, но и минимизация деловых поездок, закрытие туристических объектов. В Италии потери туристических компаний и культурных объектов прогнозируют на уровне 7 млрд евро.

В Беларуси ситуация как с заболеванием, так и с развитием туротрасли совсем иная: коронавирус «под контролем», туризм не имеет и близких к европейскому уровню оборотов. И все же потери могут оказаться значимыми.

— В настоящее время, после первой волны опасений, клиенты турфирм ведут себя более спокойно. Если сравнивать с прошлым сезоном, продажи не такие активные, но они и не остановились. Аннуляций (отказов от ранее забронированных туров) немного, — рассказала TUT.BY редактор сайта Республиканского Союза туристических организаций TOURSOYUZ.BY Лилия Кобзик.

Как раз в этот период в туристической отрасли обычно растет спрос. Люди, накопившие на отдых, планируют и бронируют летние поездки. Но страх коронавируса может испортить сезон. Турфирмы опасаются, что паника, вызванная распространением заболевания, негативно повлияет на туристическую отрасль. Некоторые из них уже столкнулись с отменой запланированных туров.

— На сегодняшний момент турфирмы сообщают о единичных случаях отказов. Все программы выполняются, в том числе чартерные. Чартеры в Египет летают по расписанию, борта заполнены. Ситуация может нормализоваться уже после весенней выставки «Отдых», которая пройдет в первых числах апреля и традиционно стимулирует продажи на туристическом рынке. Лето, скорее, будет сложным не из-за коронавируса, а из-за цен на нефть, которые влияют на курс и на платежеспособность клиентов, — говорит Лилия Кобзик.

Тем не менее, если ситуация с распространением заболевания будет затяжной, то последствия для рынка туризма окажутся ощутимыми.

В 2019 году экспорт туристических услуг составил более 250 млн долларов, благодаря почти 5 млн посетивших страну туристов, сообщается на сайте Минспорта и туризма. В этом году не исключен спад спроса на въездной туризм.

— Проблемы с въездным туризмом возникли по ряду причин. Въездной туризм в Беларуси во многом завязан на российский рынок, в том числе корпоративный и школьный туризм, а в России введены ограничительные меры в отношении таких поездок. Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси в реальности далека от критической, в то же время, если судить по муссированию темы в прессе, может создаться впечатление, что у нас эпидемия. Все это негативно влияет на туристический имидж страны и способствует отказам туристов от посещения Беларуси. Кроме того, некоторые столичные отели внутренним распоряжением отказались принимать туристов из ряда стран, что также нанесло ущерб въездному туризму, — считает Лилия Кобзик.

К Министерстве спорта и туризма создана рабочая группа, которая отслеживает и анализирует информацию по коронавирусу, организует взаимодействие с другими органами государственного управления, общественными организациями и союзами, сообщил TUT.BY пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

— В Минспорта понимают, что в сложившихся условиях туристические компании несут определенные издержки. Равно как и люди, которые, испугавшись сообщений СМИ и интернета, начали отказываться от путешествий. Получив рекомендации Минздрава и Минспорта временно воздержаться от поездок в КНР, Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран, люди опираются также на здравый смысл и естественное желание оградить себя и свои семьи от потенциальной угрозы если не заразиться, то попасть под карантинные мероприятия, — объясняет Владимир Нестерович.

Он подчеркивает, что на фоне нарастающего объема тревожной информации из разных частей света по поводу коронавируса сложно найти оптимальное решение по минимизации потерь как для людей, которые планируют отдых, так и для туристического бизнеса.

— Министерство спорта и туризма постоянно консультируется с Министерством здравоохранения и Министерством иностранных дел. Именно их рекомендациями, а также Всемирной организации здравоохранения и Всемирной туристской организации руководствуемся, принимая то или иное решение, — говорит Владимир Нестерович.

Тем не менее, он добавляет, что невозможно предсказать, как долго будут действовать рекомендации и почему они не ограничены временными рамками: «потому что вирус нельзя остановить открытым письмом или приказом».