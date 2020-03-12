«Пассивный доход составит $ 4,8 тыс. в месяц» Что сделать 25-летним белорусам, чтобы на пенсии зарабатывать больше айтишников

Собственники вынуждены заниматься сдачей самостоятельно или отдавать часть средств посредникам - агентам. Со слов Антона Андренко, в стране нет отработанных механизмов, которые бы по адекватной цене обеспечивали непрерывный поток арендаторов. Таким образом вместо желаемого стабильного пассивного дохода владельцы квартир зависят от экономики, арендных ставок, добросовестности и активности агентов, порядочности квартирантов.

Существует практика сдачи в аренду с возможностью дальнейшей субаренды, но и здесь полно подводных камней:

– Некоторые прибегают к длительной аренде с возможностью субаренды [передача арендованной недвижимости в последующую аренду третьему лицу], но схема скользкая. Суть такая: ты сдаешь квартиру за договорную плату на продолжительное время, а арендатор пытается «выжать» из объекта максимум, сдавая ее на сутки, чтобы тоже заработать. Износ таких квартир – год, два. Дальше объект теряет презентабельный вид и требует ремонта, что тянет если не весь, то половину годового дохода. Арендатор же берет все заработанное и спокойно уходит на другой объект. Очевидно, схема неидеальна.

«Людям не нужны кирпичи, им нужны деньги»

Заботы и риски – далеко не единственные недочеты «пенсионной» недвижимости. Главная проблема в том, что цены на квартиры могут существенно меняться с течением времени, а значит, в долгосрочной перспективе собственник может оказаться в зоне риска и потерять гораздо больше, чем заработает:

– Возьмем дома-«кукурузы» на Комаровке. Было время, когда квартиры в этих домах стоили очень дорого, там хотел жить каждый: необычный проект, интересные планировки, хорошее расположение. Но что сегодня? Квартиры стоят, как в «хрущевках», а вся молодежь мечтает о новостройках. Даже на «сталинки» на проспекте и то спрос сильно откатился – дорого, а условия спорные; при общих равных большинство предпочтет «дом Чижа». Но и он – не гарант. По сравнению с ценами долевого строительства во время застройки сейчас квартиры в доме «У Троицкого» упали в цене в два раза, а то и больше.