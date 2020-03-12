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«Пассивный доход составит $ 4,8 тыс. в месяц» Что сделать 25-летним белорусам, чтобы на пенсии зарабатывать больше айтишников
12.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Может ли белорусский пенсионер получать больше успешного айтишника? Оказалось – может. Директор
«Аренда жилья – это трудоемко и невыгодно»
На пенсию в 300 рублей не то, что не разгуляешься, иногда даже выжить сложно. А потому молодежь все чаще задумывается о том, как обеспечить себе пассивный доход и безбедную старость. Самый ходовой [а для большинства и единственный известный] механизм – приобрести и сдавать недвижимость. Однако, со слов Антона Андренко, эта схема далеко не совершенна:
– Люди часто покупают квартиры в надежде на пассивный доход с недвижимости. На деле – доход не такой уж и пассивный. В любой «пенсионной» квартире периодически надо делать ремонт, обновлять мебель и технику, а это тянет силы, время и деньги собственника. Есть вопросы и по арендаторам – на рынке куча историй, когда квартиранты за несколько месяцев «убивают» квартиру, не платят или съезжают раньше срока. Условно, если 3 месяца из 12 квартира «простояла», то доход от недвижимости составит не 10%, на которые, например, рассчитывали, а 7,5%.
Собственники вынуждены заниматься сдачей самостоятельно или отдавать часть средств посредникам - агентам. Со слов Антона Андренко, в стране нет отработанных механизмов, которые бы по адекватной цене обеспечивали непрерывный поток арендаторов. Таким образом вместо желаемого стабильного пассивного дохода владельцы квартир зависят от экономики, арендных ставок, добросовестности и активности агентов, порядочности квартирантов.
Существует практика сдачи в аренду с возможностью дальнейшей субаренды, но и здесь полно подводных камней:
– Некоторые прибегают к длительной аренде с возможностью субаренды [передача арендованной недвижимости в последующую аренду третьему лицу], но схема скользкая. Суть такая: ты сдаешь квартиру за договорную плату на продолжительное время, а арендатор пытается «выжать» из объекта максимум, сдавая ее на сутки, чтобы тоже заработать. Износ таких квартир – год, два. Дальше объект теряет презентабельный вид и требует ремонта, что тянет если не весь, то половину годового дохода. Арендатор же берет все заработанное и спокойно уходит на другой объект. Очевидно, схема неидеальна.
«Людям не нужны кирпичи, им нужны деньги»
Заботы и риски – далеко не единственные недочеты «пенсионной» недвижимости. Главная проблема в том, что цены на квартиры могут существенно меняться с течением времени, а значит, в долгосрочной перспективе собственник может оказаться в зоне риска и потерять гораздо больше, чем заработает:
– Возьмем дома-«кукурузы» на Комаровке. Было время, когда квартиры в этих домах стоили очень дорого, там хотел жить каждый: необычный проект, интересные планировки, хорошее расположение. Но что сегодня? Квартиры стоят, как в «хрущевках», а вся молодежь мечтает о новостройках. Даже на «сталинки» на проспекте и то спрос сильно откатился – дорого, а условия спорные; при общих равных большинство предпочтет «дом Чижа». Но и он – не гарант. По сравнению с ценами долевого строительства во время застройки сейчас квартиры в доме «У Троицкого» упали в цене в два раза, а то и больше.
Вывод один – на пенсии людям не нужны кирпичи, им нужны деньги, вопрос лишь в том, как их получить иначе, нежели сдавая
Что такое лизинговые облигации и почему это выгодно
– Если при покупке квартиры ты должен сразу оплатить 100% ее стоимости, то облигации можно докупать постепенно: получил премию или «13-ю зарплату» – купил ценную бумагу, и она уже работает – дает ежемесячный доход; появилась новая возможность – докупил еще. Риски в этой схеме не больше, чем при покупке квартиры для сдачи в аренду. Облигации обеспечены недвижимостью, переданной в лизинг на срок обращения облигаций. Даже если лизинговая компания по каким-то причинам не сможет платить проценты, недвижимость будет продана, и инвестор разом получит вложенные средства.
Дополнительной «подушкой безопасности» для инвестора является и то, что объект недвижимости, переданный в лизинг, обходится лизинговой организации не по 100% цене, а за 70% от ее стоимости, что при худших обстоятельствах позволяет вернуть инвестированные средства, невзирая на возможные колебания рынка.
– Если мы говорим о квартире за $100 тыс., то, чтобы вернуть свой капитал, лизинговой компании достаточно продать ее за $70 тыс. Также минимальны и риски вакантности лизинговой недвижимости, ведь договоры лизинга заключаются на 5-10 лет, сроки, сравнимые со сроками обращения облигаций.
По подсчетам Антона Андренко, доход от сдачи жилья с учетом амортизации, ремонта и времени на поиск квартирантов составляет не более 6% годовых; доход от ценных бумаг – 7-8%. При этом ты не зависишь ни от экономики, ни от рынка аренды.
– Если простым языком, то схема выглядит так: человек, который решает копить на пенсию, инвестирует средства в ценные бумаги на длительный срок. В течение этого срока обращения ценных бумаг он получает стабильный доход в размере 7-8% от вложенных средств каждый год, а по итогу, скажем, спустя 10 лет – забирает все вложенные деньги. Суть в том, чтобы не тратить доход сразу, а отложить, когда через 10 лет ты не сможешь работать так же эффективно, как сегодня. Данный инструмент схож с банковскими депозитами, с одним отличием – процент прибыли выше, а гарантией выступает не банк, а обеспечение недвижимостью.
Как превратить $100 тыс. в $2 млн
В качестве примера рассмотрим несколько вариантов инвестирования. Первый – в наследство вы получили квартиру стоимостью $100 тыс. При разумном использовании этих средств уже через 40 лет ваши скопления достигнут от $300 тыс. до $2 млн. Рассказываем, как это работает:
– Если, скажем, вы получили в наследство квартиру, то выгодней ее продать и вложить деньги в бумаги, чем сдавать. Для наглядности рассмотрим пример: в 25 лет вы вложили в лизинговые облигации $100 тыс. При ставке в 7,5% годовых к пенсии – 65 годам – ваш чистый доход составит уже $300 тыс [$100.000 * 40 лет * 7,5% = $300.000]. Но это далеко не все возможности. С учетом капитализации (реинвестирования ежемесячных процентов в сумму вклада) через 40 лет $100 тыс. превратятся в почти $2 млн. Все зависит лишь от дисциплины инвестора – если не «отщипывать» проценты, а перманентно их реинвестировать, то стратегия принесет хороший результат.
«Минус $200 сегодня – это плюс $4,8 тыс. к пенсии в месяц»
Однако далеко не все получают квартиры в наследство. Для тех, кому повезло чуть меньше, тоже есть варианты для безбедной старости:
– Здесь концепция другая. Допустим, у вас нет исходной суммы на руках, но есть работа, стабильный заработок и возможность ежемесячно откладывать от зарплаты небольшую сумму – например $200. В данном случае инвестор также имеет свои 7,5% годовых, а потому через 40 лет с учетом капитализации у него на руках окажется сумма в $604,7 тыс.
Вопрос: как распорядиться этими деньгами? Пути два – жить на проценты, оставив «тело» инвестиции наследникам, или распределить капитал, скажем, на стандартные 20 лет дожития:
– Доход от скопленных $604,7 тыс. составит более $45 тыс. в год – 7,5% доходность по корпоративным облигациям. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, то мы получаем неплохую прибавку к пенсии – в $3,78 тыс. в месяц. При этом “тело” инвестиции – $604,7 тыс. – остается нетронутым.
Если планов сохранить капитал нет, и вкладчик рассчитывает в течение жизни исчерпать скопленную сумму, то схема следующая:
– Инвестируя сумму в $604,7 тыс. в аннуитет на стандартные 20 лет дожития, мы получаем прибавку к пенсии в $4871 в месяц. Спустя этот срок мы придем к нулю. Если рассмотреть ту же стратегию для первого примера – с доходом в $2 млн – то при ставке в 7,5% и тех же 20 лет дожития сумма ежемесячных выплат составит $16.100.
– Финансовой грамотностью белорусам, к сожалению, нужно заниматься самостоятельно. Финансовые организации, которые должны бы были просвещать граждан в части долгосрочных сбережений, развиты недостаточно и очень пассивны. Так же и люди – не все пытаются разобраться в возможных инструментах самостоятельно, многие не рассматривают альтернативные варианты вложений своих средств, кроме депозита в банке или сбережений под подушкой, боясь потерять все, что имеют.
Но если разобраться, то есть очень интересные предложения с минимальными рисками. Многие у меня спрашивают: «А что будет, если через 10-20 лет вашей компании не станет? С кого спрашивать?». Вообще-то мне сложно представить такую ситуацию, но ответ прост: если по каким-либо причинам лизингодатель закончит свое существование, владельцы облигаций попросту получат свои вложенные деньги. В качестве обеспечения по облигациям используется недвижимость, которую инвесторы опосредованно контролируют. Увезти ее за границу или продать без ведома инвесторов мы не можем.
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«Пассивный доход составит $ 4,8 тыс. в месяц» Что сделать 25-летним белорусам, чтобы на пенсии зарабатывать больше айтишников
Может ли белорусский пенсионер получать больше успешного айтишника? Оказалось – может. Директор ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Антон Андренко рассказал Realt.by, что нужно...
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