МИД Беларуси о решении России: Сожалеем о решении закрыть границы с Беларусью

Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси сожалеет о решении России закрыть границы. Но официального уведомления от российской стороны о сроках и вариантах передвижения белорусская сторона до сих пор не получила, заявляют в МИД Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью. Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Напомним, 16 марта Россия заявила, что закрывает границу с Беларусью для борьбы с распространением коронавируса.

Точная дата закрытия границы пока не сообщается. Несколько источников издания «Коммерсантъ» в госструктурах РФ рассказали, что объявление о практически полном закрытии границ может быть сделано уже в среду, 18 марта.

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Между тем, как следует из указа мэра Москвы, прибывшие в Москву граждане Беларуси должны самоизолироваться на 14 дней.