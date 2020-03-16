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МИД Беларуси о решении России: Сожалеем о решении закрыть границы с Беларусью

16.03.2020 20:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси сожалеет о решении России закрыть границы. Но официального уведомления от российской стороны о сроках и вариантах передвижения белорусская сторона до сих пор не получила, заявляют в МИД Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью. Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Напомним, 16 марта Россия заявила, что закрывает границу с Беларусью для борьбы с распространением коронавируса.

Точная дата закрытия границы пока не сообщается. Несколько источников издания «Коммерсантъ» в госструктурах РФ рассказали, что объявление о практически полном закрытии границ может быть сделано уже в среду, 18 марта.

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Между тем, как следует из указа мэра Москвы, прибывшие в Москву граждане Беларуси должны самоизолироваться на 14 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 16 марта, Россия заявила, что закрывает границу с Беларусью для борьбы с распространением коронавируса.
 
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