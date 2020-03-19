Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первые очереди умного квартала Доброгород в Севастополе сдадут в этом году Инновационный жилой комплекс Доброгород растёт на глазах в 10 минутах от исторического центра Севастополя. Под масштабный проект комплексной застройки семейного...

Инновационный жилой комплекс Доброгород растёт на глазах в 10 минутах от исторического центра Севастополя. Под масштабный проект комплексной застройки семейного квартала площадью более 10 гектаров передан участок, ранее относившийся к депрессивным промышленным территориям. Проект получил высокую оценку на Ялтинском международном экономическом форуме. Компания ИнтерСтрой возводит на улице Токарева крупнейший в Севастополе современный микрорайон из девятиэтажных жилых домов и собственных объектов инфраструктуры. От детского сада до поликлиники. Все здания в Доброгороде спроектированы в стиле актуальных архитектурных трендов с индивидуально разработанным дизайном и цветовой гаммой. Дворы и улицы с умными опциями и неповторимой атмосферой.Весь квартал будет оборудован системой видеонаблюдения. Во дворах и проездах установлено умное освещение с датчиками движения, доступ в дома контролируется системой безопасности. Wi-Fi и зарядные столбики для гаджетов в прогулочных зонах станут привычными составляющими жизненного пространства новоселов Доброгорода. Во дворах комплекса реализована актуальная концепция "двор без машин". Парковки вынесены на внешний периметр зданий, а внутри спроектированы зоны отдыха, ворк-аута и детские городки.Современный уровень комфорта нового жилого комплекса отразился и во внутренних планировочных решениях. Жилой комплекс Доброгород является пока единственным в Крыму и Севастополе проектом, где можно приобрести квартиру-студию, а также одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с грамотными эргономичными планировками. Застройщик предусмотрел специальные помещения для хранения вещей за пределами квартиры. Это дает еще больше пространства для новой жизни.Стоимость квадратного метра с максимальным количеством инноваций стартует от 73 тысяч российских рублей. Все квартиры в домах первого и второго этапа строительства раскуплены. Здесь новоселья состоятся совсем скоро, нынешней осенью. Выбор есть в домах третьей и четвертой очереди. Они будут сданы во 2 квартале будущего года. Стоимость лотов начинается от 2,1 миллиона российских рублей. Купить квартиру в Севастополе по адресу https://интерстрой.рф/ в Доброгороде можно непосредственно у застройщика.https://интерстрой.рф/