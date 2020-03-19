﻿ Первые очереди умного квартала Доброгород в Севастополе сдадут в этом году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первые очереди умного квартала Доброгород в Севастополе сдадут в этом году

19.03.2020 12:15 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Инновационный жилой комплекс Доброгород растёт на глазах в 10 минутах от исторического центра Севастополя. Под масштабный проект комплексной застройки семейного квартала площадью более 10 гектаров передан участок, ранее относившийся к депрессивным промышленным территориям. Проект получил высокую оценку на Ялтинском международном экономическом форуме. Компания ИнтерСтрой возводит на улице Токарева крупнейший в Севастополе современный микрорайон из девятиэтажных жилых домов и собственных объектов инфраструктуры. От детского сада до поликлиники. Все здания в Доброгороде спроектированы в стиле актуальных архитектурных трендов с индивидуально разработанным дизайном и цветовой гаммой. Дворы и улицы с умными опциями и неповторимой атмосферой. 

Весь квартал будет оборудован системой видеонаблюдения. Во дворах и проездах установлено умное освещение с датчиками движения, доступ в дома контролируется системой безопасности. Wi-Fi и зарядные столбики для гаджетов в прогулочных зонах станут привычными составляющими жизненного пространства новоселов Доброгорода. Во дворах комплекса реализована актуальная концепция "двор без машин". Парковки вынесены на внешний периметр зданий, а внутри спроектированы зоны отдыха, ворк-аута и детские городки.

Современный уровень комфорта нового жилого комплекса отразился и во внутренних планировочных решениях. Жилой комплекс Доброгород является пока единственным в Крыму и Севастополе проектом, где можно приобрести квартиру-студию, а также одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с грамотными эргономичными планировками. Застройщик предусмотрел специальные помещения для хранения вещей за пределами квартиры. Это дает еще больше пространства для новой жизни.

Стоимость квадратного метра с максимальным количеством инноваций стартует от 73 тысяч российских рублей. Все квартиры в домах первого и второго этапа строительства раскуплены. Здесь новоселья состоятся совсем скоро, нынешней осенью. Выбор есть в домах третьей и четвертой очереди. Они будут сданы во 2 квартале будущего года. Стоимость лотов начинается от 2,1 миллиона российских рублей. Купить квартиру в Севастополе по адресу https://интерстрой.рф/ в Доброгороде можно непосредственно у застройщика.

https://интерстрой.рф/
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инновационный жилой комплекс Доброгород растёт на глазах в 10 минутах от исторического центра Севастополя. Под масштабный проект комплексной застройки семейного...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Viessmann на Aquatherm Moscow 2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика